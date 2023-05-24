Как женщины боролись с домашним насилием на Руси

Побить свою жену за провинность или в наставление считалось не только позволительным, но и полезным. Задумываться же о защите женщине приходилось, когда ей грозила смерть или увечья.

В 1647 году посадская женщина Авдотья донесла на своего мужа Николая: «Меня бедную, сковав за ноги и прицепя [к потолочной балке], мучил и бил, и висла день». Расправы над женами были не редкостью. О том, как правильно наказывать провинившихся, было специальное указание в «Домострое», известном сборнике поучений для русской знати XVII века: «Наказуй наедине, да, наказав, примолви и жалуй и люби ея».

«Учить» или бить смертным боем?

Д. Г. Булгаковский, «Эхо. Пьянство и его последствия». Иллюстрированный альбом с бытовыми сценами из жизни людей, преданных пьянству Издательство А. Д. Ступина, 1913/Public domain Издательство А. Д. Ступина, 1913/Public domain

К великому сожалению, домашнее насилие процветало на Руси. Увы, и в Европе того времени, как сообщает историк Нада Бошковска, учительная литература рекомендовала мужьям «наказывать» и «учить» своих жен.

Большинство случаев домашнего насилия происходило во хмелю. Атаман из Усмани голой сажал жену в крапиву и запрягал в плуг. Сэмуэл Коллинз упоминает попа, который бил жену кнутом, потом надел на нее платье, вымоченное в водке, и поджег. Некий священник заковывал свою попадью в цепи и прижигал ей тело раскаленной кочергой.

Убийства и самоубийства женщин из-за домашнего насилия в источниках встречаются очень часто. Однако виновного в насилии и убийстве никто реально не наказывал, если у женщины не было родственников или за нее не вступалась церковь.

Даже в таких случаях суд и церковь чаще всего решали вернуть побитую и истерзанную жену мужу. Какие были способы для женщины этому противостоять?

Согласно церковным и русским законам, муж мог «учить» жену, но не должен был делать это «из злобы», истязать и угрожать ее жизни. По русским понятиям, «учить» – это «простые» побои, а преступлением считались «несносные» побои и битье «смертным боем».

Если женщина считала, что муж пытается ее убить, она подавала жалобу в суд, и количество таких жалоб в источниках огромно. Женщины обычно выступали в суде сами или за них вступались их родственники мужского пола.

Как женщины противостояли насилию

Владимир Маковский, «Не пущу!», 1892 Национальный музей «Киевская картинная галерея»/Public domain Национальный музей «Киевская картинная галерея»/Public domain

Прежде всего женщину, у которой живы отец или братья, тем более если они богатые и властные, муж бить, скорее всего, не посмеет. Уничтожить человека в допетровской Руси было легко. А имея власть, это сделать было проще простого. Как же выживали женщины без влиятельных родных?

Побег. Чаще всего бежали в свою семью, чтобы лично обратиться к родственникам и составить челобитную на мужа. В таком случае писали, что муж покушается на жизнь жены – это было признано официальным поводом для развода и суда. Однако в 1646 году жена путивльского дворянина бежала «куда глаза глядят», за границу, в Литву, бросив мать и детей, и вернулась, только когда узнала, что муж умер.

Насельницы Сурского Иоанно-Богословского женского монастыря, начало ХХ века Public domain Public domain

Побег в монастырь. Попросить защиты у епископа, игумена, вообще у монашеской общины, особенно женской, было очень действенным средством. В монастырях жило много бежавших от домашнего насилия женщин, а также женщин, насильно постриженных своими знатными мужьями ради того, чтобы жениться на другой. Словом, в обителях как нигде понимали тяжесть женской доли.

Обвинение мужа в государственном преступлении. Против безумца-насильника можно было применить его же подлые средства – женщина могла объявить на мужа «слово и дело государево», сказав, что он замышляет убийство царя или побег за границу. Такое обвинение даже для невинного, скорее всего, закончилось бы смертью от пытки в московском застенке. Но важно было это обвинение доказать, например подготовить поддельные грамотки или найти свидетеля, который тоже под пыткой покажет, что муж вправду собирался бежать за границу. Иначе смертная казнь ждала доносчицу и всех, кто подписывался под ее показаниями.

Наказание кнутом Н. Лопухиной. Гравюра Ж.-Б. Лепренса, 1766 Public domain Public domain

Справедливый суд. Достаточно сказать, что он был возможен только при наличии у женщины собственных денег (например, наследства от отца, которое считалось неприкосновенным и не принадлежало мужу), влиятельных родственников или друзей. По умолчанию суд решал такие дела в пользу мужа.

Д. Г. Булгаковский, «Эхо. Пьянство и его последствия». Иллюстрированный альбом с бытовыми сценами из жизни людей, преданных пьянству

Убийство мужа. Самые отчаянные женщины решались на ликвидацию мучителя. За умышленное мужеубийство следовала смертная казнь через закапывание заживо, поэтому женщины часто пытались доказать непредумышленность. В 1629 году Аграфена Бобровская из Мценска зарубила спящего мужа саблей и показала, что «ударила без умышления, не любя его» – явное противоречие. Но Аграфена настаивала, что умысла не было и вообще у нее была падучая болезнь (впрочем, соседи показали, что такой болезни за ней раньше не водилось). Чем кончилось дело, мы не знаем.

В городе Козлове в 1647 году, сообщает Нада Бошковска, были взяты под караул Акулина и ее зять Сергей – они убили мужа Акулины, знатного человека Артемия Кученева, и выбросили труп в реку. Сын убитого донес на мачеху, а та показала, что Артемий изнасиловал ее восьмилетнюю дочь от первого брака. Впоследствии Акулина узнала, что Артемий убил своих первых двух жен и растлил детей, и решила убить злодея. Окончание дела также неизвестно.

Домашнее насилие в отношении мужчин

Иван Горохов, «Запил», 1929 Public domain Public domain

Не стоит думать, что жены не побивали и не убивали своих мужей. Домашнее насилие в отношении мужчин тоже существовало, хотя такие случаи и были в подавляющем меньшинстве.

Убийство мужа могли подстроить с целью завладеть законной долей его имущества, полагавшейся вдове. В 1625 году жена Дмитрия Еремеева, посадского человека из Белоозера, пыталась заколоть его в бане ножом, затем пыталась убить его деревянным колом, но он оба раза выжил. На суде жена отговорилась тем, что «с ума збредила», и была наказана кнутом.

Стрелец из Устюга донес, что жена пыталась задушить его во сне, а позже угрожала убить с помощью колдовства. Жена иконописца из Курска подговорила троих мужчин, и они убили ее мужа во сне.

Однако женщины, желавшие «овдоветь», скорее прибегали не к прямому убийству, а к оговору мужей в государственных преступлениях или в колдовстве, предварительно собрав «свидетелей» и «документы».