Екатерина Фурцева – самая влиятельная женщина советской культуры

В течение двух десятилетий она отвечала за культурную жизнь Москвы, а потом всего Советского Союза. Ей удалось даже приоткрыть «железный занавес».

Художественная выставка в Париже. Пабло Пикассо не хотят пускать, потому что он забыл пригласительный. «Докажите, что Вы Пикассо», - предлагают ему. Художник рисует голубя мира, и его пропускают.

На ту же выставку прибывает Екатерина Фурцева, и она тоже забыла билет. Ее не пускают.

- Но я же министр культуры СССР! - возмущается она.

- Докажите! Вот Пикассо доказал!

- А кто такой Пикассо?

- Ах это вы, госпожа министр, можете проходить!

Это один из самых известных анекдотов про Екатерину Фурцеву, которую часто обвиняли в невежестве, недостаточной образованности, отсутствии вкуса и узком кругозоре в сфере искусства. Впрочем, именно благодаря ей состоялась первая ретроспектива Пикассо в Пушкинском музее в Москве в 1956-м.

Фурцева на художественной выставке Юрий Абрамочкин/Sputnik Юрий Абрамочкин/Sputnik

Екатерина Фурцева (1910-1974) 14 лет была министром культуры СССР и запомнилась в истории как личность довольно противоречивая. С одной стороны, она запрещала концерты «вредных» капиталических The Beatles и The Rolling Stones, поддерживала травлю Бориса Пастернака и подвергала бесконечной цензуре кино. С другой – договаривалась о приезде в СССР заграничных кинозвезд, театра «Ла Скала», французских импрессионистов, «Моны Лизы» Леонардо да Винчи.

Кстати, больше анекдотов, чем про Фурцеву, слагали разве что про Хрущева, и это говорит, конечно, о масштабе фигуры. Она, конечно, не была глубоко осведомлена в вопросах литературы, музыки и искусства, но ценила профессионалов и прислушивалась к их советам в самых разных областях. И даже лично спасла несколько фильмов и театральных постановок от цензуры.

Образцовый партийный работник

Министр культуры Екатерина Фурцева Павел Маныч/МАММДФ/russiainphoto.ru

Если на заре советского государства было много революционерок-женщин и большевики гордились тем, что построили равноправие, то при Сталине и после него в СССР женщины не были на столь лидирующих позициях. Поэтому головокружительная карьера Фурцевой – скорее, исключение из правил. Она одна из немногих женщин 1950-х, которая не просто смогла выйти в высшие эшелоны власти, но и в течение 20 лет быть одной из самых влиятельных людей в стране.

Фурцева и Хрущева в 1963 году Владимир Мусаэльян/ТАСС Владимир Мусаэльян/ТАСС

У нее была идеальная биография советского чиновника: родилась в семье рабочего, была активисткой Комсомола, а потом стала и одним из его лидеров. Во время Второй мировой войны помогала с эвакуацией экспонатов московских музеев. Рано вступила в компартию, занималась спортом, и, по легенде, когда ее представили Сталину, тот даже сделал ей комплимент.

В 1950 году ее назначили заместителем Никиты Хрущева, который возглавлял московский комитет компартии. В свои 40 лет она стала фактически вторым человеком в Москве.

«Хозяйка Москвы» и «Железная леди» советской культуры

В 1954-1957 годах Фурцева фактически стала «хозяйкой Москвы», возглавив городской комитет партии вместо Хрущева, который уже руководил всей страной. В ее бытность на этом посту в городе появилось множество ныне знаковых зданий и объектов: стадион «Лужники», магазин «Детский мир», книжный «Москва» на Тверской. Именно она реализовывала план массового строительства доступного жилья - тех самых хрущевок.

Фурцева хотела продвигаться по партийной карьерной лестнице, даже уже стала членом Президиума центрального комитета партии. Однако из-за внутрипартийных интриг и конфликта с Хрущевым, она фактически оказалась в опале и не была переизбрана в Президиум.

Климент Ворошилов, Семен Буденный и Екатерина Фурцева в Кремле Павел Маныч/МАММДФ/russiainphoto.ru

Поэтому назначение в 1960 году на пост министра культуры СССР она рассматривала не как успех, а как падение. И… вскрыла себе вены.

Ее удалось спасли. Когда Фурцева пришла в себя, то со рвением бывшей комсомолки и спортсменки, взялась за дело.

Именно она инициировала проведение Московского международного кинофестиваля, а также легендарного VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В рамках обоих мероприятий в Москву приехало невероятное количество иностранцев, совершенно преобразив старую советскую столицу.

Аргентинская актриса Лолита Торрес и Екатерина Фурцева (справа) Евгений Халдей/МАММДФ/russiainphoto.ru

Много внимания Фурцева всегда уделяла театру - была одержима идеей создания любительских театров и считала, что социализму нужны только такие, а профессиональные себя исчерпали. С этим связан и другой анекдот о Фурцевой: когда она в очередной раз настаивала на любительских театрах, ее якобы спросили: «А что, если вам понадобится помощь по женскому здоровью, вы обратитесь в гинекологу-любителю?».

Итальянские актрисы Джина Лоллобриджида (слева) и Мариза Мерлини с Юрием Гагариным и Екатериной Фурцевой во время приема по случаю II Московского международного кинофестиваля. Яков Халип/Sputnik Яков Халип/Sputnik

При Фурцевой было построено множество ныне культовых театров и реновированы здания старых. Среди них – Театр эстрады, Театр на Таганке, новое здание МХАТа и Современника, а также концертный зал «Россия» и Большой цирк на Проспекте Вернадского.

Фотокорреспондент «Известий» Александр Стешанов и министр культуры СССР Екатерина Фурцева на приеме после конкурса им. П. И. Чайковского Григорий Дубинский/Газета Известия/russiainphoto.ru

При ней расцвело и целое поколение поэтов-шестидесятников: Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, Белла Ахмадулина. Они были столь популярны, что собирали на свои выступления целые стадионы.

Инициировала Фурцева и гастроли Большого и русских драматических театров за границей, в том числе в США. В свою очередь в СССР приезжал миланский оперный театр «Ла Скала», шедевры нью-йоркского «Метрополитена» и других западных музеев.

Фурцева (в центре) на выставке Анри Матисса в Пушкинском музее Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/ТАСС/russiainphoto.ru

Считалось, что Фурцева ничего не понимает в искусстве, но благодаря ей были проведены первые выставки французских импрессионистов, Марга Шагала, трофейных шедевров Дрезденской галереи и сокровищ гробницы Тутанхамона. А также беспрецедентная выставка одной картины - «Моны Лизы» Леонардо да Винчи (после чего она больше никогда не покидала Лувр).

Многолетняя директор Пушкинского музея Ирина Антонова вспоминала: «У нее была страсть к масштабным проектам. Вывезти шедевры Эрмитажа, Третьяковки, Русского и Пушкинского музеев в Японию без страховки под личную ответственность — она умела рисковать…»

Женщина широкой русской души

У Фурцевой было отменное чувство стиля, она всегда носила утонченные платья, приталенные костюмы, изящные туфли, идеально уложены локоны.

Фурцеву встречают в аэропорту Лондона Хитроу, 1963 George Stroud/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images George Stroud/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

В то же время это была женщина с железной волей, да и вряд ли другая смогла бы достичь таких высот. Она была верным «солдатом» партии и столь же рьяно боролась с ее «врагами». Сегодня ей часто сегодня припоминают травлю Бориса Пастернака за публикацию «Доктора Живаго» на Западе и за Нобелевскую премию по литературе. Запретила она и гастроли и выступления виолончелисту Мстиславу Ростроповичу за то, что тот поддерживал опального Солженицына - и музыкант вынужден был покинуть СССР.

Кадр из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине» Первый канал, 2011 Первый канал, 2011

Запретила Фурцева, например, военный фильм о коллаборационисте «Проверка на дорогах» (1971), который вышел только в 1986 году и теперь считается одним из лучших фильмов о войне. Причиной стало то, что в фильме показана жалость к людям, сдавшимся в плен. Но говорили, что у Фурцевой была личная неприязнь к актеру Ролану Быкову. Запретила она и детский фильм "Внимание, черепаха!", углядев намек на события в Чехословакии в 1968 году.

Екатерина Фурцева и певец Леонид Утесов на его 70-летии Павел Маныч/МАММДФ/russiainphoto.ru

Певец Муслим Магомаев вспоминал: «Была она человеком незаурядным и на своем месте. Она любила свое дело, любила артистов. Многим она помогла стать тем, кем они стали. Но почему-то сейчас считается чуть ли не за доблесть бросать одни лишь упреки в ее адрес. Мне представляется это недостойным. Да, она была частью той системы, но, в отличие от многих, работала в ней со знанием порученного ей дела».

Екатерина Фурцева, поэт Евгений Евтушенко и скульптор Эрнст Неизвестный Александр Устинов/Архив Нинели Устиновой/russiainphoto.ru

В 1970-х стали ходить слухи о ее проблемах с алкоголем. После попытки самоубийства, ее психика не была стабильна, она считала, что партийное руководство не ценит ее, к тому же у нее было не все гладко в личной жизни - муж был неверен.

С поста министра культуры ее сняли без предупреждения – из-за обвинения в якобы растраченных казенных деньгах на строительство дачи. Это было для нее огромным ударом и вскоре ее не стало, не выдержало сердце.

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