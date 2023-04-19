Зачем главный режиссер Третьего рейха Рифеншталь приезжала в современную Россию

По заказу Гитлера и Геббельса она снимала пропагандистские фильмы, воспевающие национал-социализм. А в 2001 году ее позвали на кинофестиваль в Россию, чтобы вручить приз за вклад в киноискусство.

Ежегодный Международный кинофестиваль «Послание к человеку» проходит в Санкт-Петербурге с 1989 года. Как прописано в первом регламенте, этот фестиваль создавался «с целью способствовать контактам и обмену идеями между кинематографистами разных стран, разрабатывающими в своем творчестве темы добра, социальной справедливости и мира». В этом контексте достаточно необычно смотрится приглашение Лени Рифеншталь на фестиваль в 2001 году.

Лени Рифеншталь вручают памятную медаль «за неоценимый вклад в мировое кино» Юрий Белинский/TASS Юрий Белинский/TASS

Режиссер познакомилась с Адольфом Гитлером в 1932 году. И уже на следующий год министр пропаганды Йозеф Геббельс предложил ей снять фильм о съезде НСДАП. Потом было еще несколько кинолент, посвященных не только съездам национал-социалистической партии, но и летним Олимпийским играм 1936 года в Берлине.

Лени Рифеншталь c Адольфом Гитлером Legion Media Legion Media

В апреле 1945 года Рифеншталь была арестована американцами. В 1948 году во время процесса денацификации ее оправдали.

Спустя 56 лет после падения гитлеровской Германии 98-летняя Лени Рифеншталь приехала в Россию на фестиваль неигрового кино. Ее кинокартины «Триумф воли» и «Олимпия» показали в рамках специальной программы «Документальное кино в тоталитарных государствах».

Предполагалось, что «Триумф воли», посвященный съезду НСДАП, будет транслироваться в одном из старейших кинотеатров Санкт-Петербурга «Аврора». Этот кинотеатр не прекращал показы во время блокады Ленинграда. Но из-за массовых протестов показ ленты Рифеншталь перенесли в Дом кино и провели за закрытыми дверями.

Лени Рифеншталь в 1930-х Legion Media Legion Media

Директор фестиваля Михаил Литвяков вручил Рифеншталь приз за вклад в киноиндустрию. Общество разделилось на два лагеря: кто-то говорил о кощунстве и выражал протест, что немку, которая снимала фильмы по заказу фюрера и отчасти несет ответственность за события прошлого века, с почетом встречают в Санкт-Петербурге. А кто-то радовался возможности познакомиться с живой легендой киноискусства.

Рифеншталь во время съемок Legion Media Legion Media

Как бы то ни было, Михаил Литвяков еще два года после фестиваля ходил по разным инстанциям вплоть до прокуратуры и Государственной думы и оправдывался за приглашение самой неоднозначной фигуры кинематографа XX века.

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