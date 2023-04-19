Зачем главный режиссер Третьего рейха Рифеншталь приезжала в современную Россию

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Алина Хохлова

Legion Media
По заказу Гитлера и Геббельса она снимала пропагандистские фильмы, воспевающие национал-социализм. А в 2001 году ее позвали на кинофестиваль в Россию, чтобы вручить приз за вклад в киноискусство.

Ежегодный Международный кинофестиваль «Послание к человеку» проходит в Санкт-Петербурге с 1989 года. Как прописано в первом регламенте, этот фестиваль создавался «с целью способствовать контактам и обмену идеями между кинематографистами разных стран, разрабатывающими в своем творчестве темы добра, социальной справедливости и мира». В этом контексте достаточно необычно смотрится приглашение Лени Рифеншталь на фестиваль в 2001 году.

Лени Рифеншталь вручают памятную медаль «за неоценимый вклад в мировое кино»

Лени Рифеншталь вручают памятную медаль «за неоценимый вклад в мировое кино»

Юрий Белинский/TASS

Режиссер познакомилась с Адольфом Гитлером в 1932 году. И уже на следующий год министр пропаганды Йозеф Геббельс предложил ей снять фильм о съезде НСДАП. Потом было еще несколько кинолент, посвященных не только съездам национал-социалистической партии, но и летним Олимпийским играм 1936 года в Берлине.

Лени Рифеншталь c Адольфом Гитлером

Лени Рифеншталь c Адольфом Гитлером

Legion Media

В апреле 1945 года Рифеншталь была арестована американцами. В 1948 году во время процесса денацификации ее оправдали.

Спустя 56 лет после падения гитлеровской Германии 98-летняя Лени Рифеншталь приехала в Россию на фестиваль неигрового кино. Ее кинокартины «Триумф воли» и «Олимпия» показали в рамках специальной программы «Документальное кино в тоталитарных государствах».

Предполагалось, что «Триумф воли», посвященный съезду НСДАП, будет транслироваться в одном из старейших кинотеатров Санкт-Петербурга «Аврора». Этот кинотеатр не прекращал показы во время блокады Ленинграда. Но из-за массовых протестов показ ленты Рифеншталь перенесли в Дом кино и провели за закрытыми дверями.

Лени Рифеншталь в 1930-х

Лени Рифеншталь в 1930-х

Legion Media

Директор фестиваля Михаил Литвяков вручил Рифеншталь приз за вклад в киноиндустрию. Общество разделилось на два лагеря: кто-то говорил о кощунстве и выражал протест, что немку, которая снимала фильмы по заказу фюрера и отчасти несет ответственность за события прошлого века, с почетом встречают в Санкт-Петербурге. А кто-то радовался возможности познакомиться с живой легендой киноискусства.

Рифеншталь во время съемок

Рифеншталь во время съемок

Legion Media

Как бы то ни было, Михаил Литвяков еще два года после фестиваля ходил по разным инстанциям вплоть до прокуратуры и Государственной думы и оправдывался за приглашение самой неоднозначной фигуры кинематографа XX века.

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