Какие прически носили русские женщины до революции?

Знатные женщины перестали носить косы в начале XVIII века – и стали подражать причёскам французских и английских модниц. Как они выглядели?

Волосы русской женщины с древности считались сакральной частью тела. Для замужней дамы случайно показать волосы или лишиться головного убора было страшным позором. Отсюда и слово «опростоволоситься». А вот юные девушки имели возможность хвастаться длинной косой.

Эпоха волосника

Филипп Будкин. «Девушка перед зеркалом». У девушки одна коса и открытый затылок – это значит, что она ещё не замужем. В косу вплетена лента, что означает, что девушка готова на выданье, однако лента вплетена внизу – она ещё не сосватана. Public domain Public domain

С древних времен на Руси считалось: чем длиннее и толще девичья коса, тем завиднее эта девушка в качестве невесты. Косу заплетали в три пряди, она должна была лежать строго вертикально по линии позвоночника. Незамужним девушкам разрешалось носить головные уборы с открытым верхом. Длинные, густые волосы, убранные в толстую косу, считались не только знаком здоровья, но и символом женской мудрости.

Когда девушка начинала готовиться к браку, в косу вплетали яркую ленту. Если ленты становилось две, и вплетены в косу они были от её середины, это значило, что девушку уже «сговорили» чьи-то сваты и идёт подготовка к свадьбе.

Московская девушка XVII века, художник Рябушкин, Андрей Петрович. Это девушка из богатой семьи – на ней меховая шапка. Она уже помолвлена – хотя она носит одну косу, в косе есть двойная лента, вплетенная с середины. Русский музей Русский музей

Перед венчанием обязательно проходила народная церемония «оплакивания косы», она была частью девичника. Подруги расплетали косу невесты и под обрядовые песни перечесывали её на две косы, укладывали на голове и надевали сверху волосни́к – головной убор, который непосредственно лежал на волосах.

Волосник царицы Агафьи Семеновны Грушецкой. Россия, Москва, до 1681 г. Музеи Московского Кремля Музеи Московского Кремля

Эта маленькая шапочка из тонкого шёлка с очельем – тканевой лентой, которую стягивали на затылке. На очелье вышивали «обережные» узоры – растительные орнаменты, символизировавшие древо жизни. Волосник значил для женщины очень много: с того момента, как под него убирали волосы, она начинала считаться замужней – даже если после этого свадьба будет расстроена.

В. Е. Феклистов «Приготовление невесты к венцу» (1848). Public domain Public domain

Напротив, старым девам нельзя было расплетать свою косу и надевать волосник. Они покрывали голову платком, им запрещалось носить головные уборы замужних женщин – сороку или повойник. Если же девушка обрезала косу, это было знаком траура по погибшему жениху и нежелания выходить замуж.

«Боярыня», художник Константин Егорович Маковский. Изображена замужняя знатная женщина, с волосами, полностью убранными под повойник. Public domain Public domain

После свадьбы прическа становилась навсегда скрытой от посторонних глаз – даже мужа! Волосы своей жены он мог видеть только в постели. Волосы были уложены в две косы – они символизировали единство мужа и жены, и ни один волос не должен был выбиваться из-под волосника, на который надевали платок и по необходимости сверху головной убор. Виски при этом выбривали.

С оглядкой на Париж

Анжелика де Руссиль-Фонтанж Sotheby’s Sotheby’s

С началом XVIII века русское общество начало разделяться – среди крестьян и купеческого сословия старые порядки оставались актуальны, и вместе с ними традиционные мужские и женские прически. Дворянское общество в столицах и крупных городах начинало жить по европейской моде — там навсегда забыли о косах, волоснике и повойниках.

Правила русской женской причёски, начиная с петровских времен, диктовали французские модницы, например, фаворитка короля Людовика XIV Анжелика де Руссиль-Фонтанж. Она во время очередной охоты подвязала растрёпанные волосы полоской кружева. Король, восхитившись этой причёской, попросил Анжелику всегда носить её – и уже на следующий день придворные дамы явились во дворец с «фонтанжами». Со временем фонтанжи становились все выше и причудливее – и сами волосы, и кружево фиксировали для устойчивости пудрой и крахмалом. В России фонтанжи появились в 1690-е годы – их носили жены и дочери иностранцев. Кружева для прически фонтанж были среди личных вещей Натальи Алексеевны, сестры Петра, такие кружева заказывала себе из Парижа и Екатерина I.

Жан-Марк Натье. «Портрет дамы» (1738). Простая прическа, введённая в моду герцогиней Шрусбери Saint Louis Art Museum Saint Louis Art Museum

Уже в 1710-е годы мода на фонтанж в Европе неожиданно прошла. В 1713 году английская подданная, герцогиня Шрусбери предстала перед пожилым Людовиком XIV с простейшей причёской – гладко уложенными волосами и ниспадающими локонами. С этого момента простые прически, иногда со вплетенным в волосы букетиком или лентой, стала обычной для европейских аристократок. В России некоторые пожилые светские дамы продолжали носить фонтанжи вплоть до 1720-х годов.

От простого – снова к сложному

Цесаревна Елизавета Петровна (1709-1761). Неизвестный Художник, около 1742 г. Частное собрание Частное собрание

Во второй половине XVIII столетия властвовали высокие и сложные прически и парики – их ввели в моду фаворитка Людовика XV графиня Дюбарри, а также супруга Людовика XVI Мария-Антуанетта. В России, к счастью для русских знатных дам, с 1760-х годов правила Екатерина Великая, женщина ростом около 160 сантиметров, на которой высокие причёски смотрелись бы комично. Поэтому при Екатерине женщины из знати не носили высоких париков, причесок и шиньонов. А после Великой французской революции они пропали и в Европе.

Портрет девушки (1807-1810), художник Джоаккино Джузеппе Серанджели. Девушка с прической «а ля Тит» Ashmolean Museum, University of Oxford, UK Ashmolean Museum, University of Oxford, UK

Эхо революции слышно было в популярности причёски «жертва» (подражание приговорённым к казни на гильотине) – волосы на затылке делались короткими, а локоны или кудри зачесывались вперед. Эту прическу носили и женщины, и мужчины – как и причёску «Тит», названную в честь героя пьесы Вольтера «Брут».

Прическа «узел Аполлона». Портрет Александры Федоровны, жены Николая I. Public domain Public domain

Мода снова усложнилась в 1830-е годы – волосы начали завивать локонами у висков и собирать в пучки на макушке или на затылке. В причёске «узел Аполлона» волосы укладывались в высокую «корзинку», которую укрепляли проволочным каркасом.

Коронационный портрет королевы Виктории, художник Джордж Хейтер. Королева изображена с причёской «а ля Клотильда» Royal Collection Royal Collection

В 1837 году состоялась коронация королевы Виктории, у которой были гладкие черные волосы. Для коронации она выбрала причёску «а-ля Клотильда» – две косички обвиты вокруг ушей, волосы гладко зачесаны. Эта прическа стала популярна и у русских дворянок в 1830-е – 1840-е годы.

Тимофей Мягков. Семейство за чаем, 1844. Девушки изображены с «викторианской» гладкой прической Tretyakov Gallery Tretyakov Gallery

В середине XIX века ещё были в моде пышные локоны на висках и вокруг ушей, пучки на затылке, но такие сложные причёски могли себе позволить только знатные дамы, у которых были время и деньги на парикмахеров.

Мария Анна Баварская (1805—1877), Портрет кисти Йозефа Карла Штилера. Прическа Марии Анны украшена фероньеркой. Sotheby's Sotheby's

Европейских женщин, и вместе с ними русскую знать, снова «выручила» королева Виктория, которая носила простые гладкие прически. Викторианская эпоха культивировала идеал скромной и мудрой женщины, «домашнего ангела», для которой высокая сложная причёска была бы странной. Позволялось украсить причёску ниткой жемчуга или налобным украшением – фероньеркой.

Фотография женщины в парадном платье. Середина 1870-х. Снова в моде высокие причёски. Public domain Public domain

Пышные начёсы и причёски с накладными локонами вернулись в моду в 1870-х годах. Спереди и над висками волосы зачесывали высоко вверх для придания объема, на макушке укладывали в петли или косы, а сзади волосы спадали длинными локонами. Но в целом к началу XX века женские причёски были уже очень разнообразны и вдохновлялись модами разных эпох.