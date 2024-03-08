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Какие прически носили русские женщины до революции?

Тексты
Георгий Манаев

Russia Beyond (Photo: Public domain; Петр Белецкий/Архив Михаила Зайкова)
Знатные женщины перестали носить косы в начале XVIII века – и стали подражать причёскам французских и английских модниц. Как они выглядели?

Волосы русской женщины с древности считались сакральной частью тела. Для замужней дамы случайно показать волосы или лишиться головного убора было страшным позором. Отсюда и слово «опростоволоситься». А вот юные девушки имели возможность хвастаться длинной косой.

Эпоха волосника

Филипп Будкин. «Девушка перед зеркалом». У девушки одна коса и открытый затылок – это значит, что она ещё не замужем. В косу вплетена лента, что означает, что девушка готова на выданье, однако лента вплетена внизу – она ещё не сосватана.

Филипп Будкин. «Девушка перед зеркалом». У девушки одна коса и открытый затылок – это значит, что она ещё не замужем. В косу вплетена лента, что означает, что девушка готова на выданье, однако лента вплетена внизу – она ещё не сосватана.

Public domain

С древних времен на Руси считалось: чем длиннее и толще девичья коса, тем завиднее эта девушка в качестве невесты. Косу заплетали в три пряди, она должна была лежать строго вертикально по линии позвоночника. Незамужним девушкам разрешалось носить головные уборы с открытым верхом. Длинные, густые волосы, убранные в толстую косу, считались не только знаком здоровья, но и символом женской мудрости. 

Когда девушка начинала готовиться к браку, в косу вплетали яркую ленту. Если ленты становилось две, и вплетены в косу они были от её середины, это значило, что девушку уже «сговорили» чьи-то сваты и идёт подготовка к свадьбе.

Московская девушка XVII века, художник Рябушкин, Андрей Петрович. Это девушка из богатой семьи – на ней меховая шапка. Она уже помолвлена – хотя она носит одну косу, в косе есть двойная лента, вплетенная с середины.

Московская девушка XVII века, художник Рябушкин, Андрей Петрович. Это девушка из богатой семьи – на ней меховая шапка. Она уже помолвлена – хотя она носит одну косу, в косе есть двойная лента, вплетенная с середины.

Русский музей

Перед венчанием обязательно проходила народная церемония «оплакивания косы», она была частью девичника. Подруги расплетали косу невесты и под обрядовые песни перечесывали её на две косы, укладывали на голове и надевали сверху волосни́к – головной убор, который непосредственно лежал на волосах.

Волосник царицы Агафьи Семеновны Грушецкой. Россия, Москва, до 1681 г.

Волосник царицы Агафьи Семеновны Грушецкой. Россия, Москва, до 1681 г.

Музеи Московского Кремля

Эта маленькая шапочка из тонкого шёлка с очельем – тканевой лентой, которую стягивали на затылке. На очелье вышивали «обережные» узоры – растительные орнаменты, символизировавшие древо жизни. Волосник значил для женщины очень много: с того момента, как под него убирали волосы, она начинала считаться замужней – даже если после этого свадьба будет расстроена.

В. Е. Феклистов «Приготовление невесты к венцу» (1848).

В. Е. Феклистов «Приготовление невесты к венцу» (1848).

Public domain

Напротив, старым девам нельзя было расплетать свою косу и надевать волосник. Они покрывали голову платком, им запрещалось носить головные уборы замужних женщин – сороку или повойник. Если же девушка обрезала косу, это было знаком траура по погибшему жениху и нежелания выходить замуж.

«Боярыня», художник Константин Егорович Маковский. Изображена замужняя знатная женщина, с волосами, полностью убранными под повойник.

«Боярыня», художник Константин Егорович Маковский. Изображена замужняя знатная женщина, с волосами, полностью убранными под повойник.

Public domain

После свадьбы прическа становилась навсегда скрытой от посторонних глаз – даже мужа! Волосы своей жены он мог видеть только в постели. Волосы были уложены в две косы – они символизировали единство мужа и жены, и ни один волос не должен был выбиваться из-под волосника, на который надевали платок и по необходимости сверху головной убор. Виски при этом выбривали.

С оглядкой на Париж

Анжелика де Руссиль-Фонтанж

Анжелика де Руссиль-Фонтанж

Sotheby’s

С началом XVIII века русское общество начало разделяться – среди крестьян и купеческого сословия старые порядки оставались актуальны, и вместе с ними традиционные мужские и женские прически. Дворянское общество в столицах и крупных городах начинало жить по европейской моде — там навсегда забыли о косах, волоснике и повойниках.

Правила русской женской причёски, начиная с петровских времен, диктовали французские модницы, например, фаворитка короля Людовика XIV Анжелика де Руссиль-Фонтанж. Она во время очередной охоты подвязала растрёпанные волосы полоской кружева. Король, восхитившись этой причёской, попросил Анжелику всегда носить её – и уже на следующий день придворные дамы явились во дворец с «фонтанжами». Со временем фонтанжи становились все выше и причудливее – и сами волосы, и кружево фиксировали для устойчивости пудрой и крахмалом. В России фонтанжи появились в 1690-е годы – их носили жены и дочери иностранцев. Кружева для прически фонтанж были среди личных вещей Натальи Алексеевны, сестры Петра, такие кружева заказывала себе из Парижа и Екатерина I.

Жан-Марк Натье. «Портрет дамы» (1738). Простая прическа, введённая в моду герцогиней Шрусбери

Жан-Марк Натье. «Портрет дамы» (1738). Простая прическа, введённая в моду герцогиней Шрусбери

Saint Louis Art Museum

Уже в 1710-е годы мода на фонтанж в Европе неожиданно прошла. В 1713 году английская подданная, герцогиня Шрусбери предстала перед пожилым Людовиком XIV с простейшей причёской – гладко уложенными волосами и ниспадающими локонами. С этого момента простые прически, иногда со вплетенным в волосы букетиком или лентой, стала обычной для европейских аристократок. В России некоторые пожилые светские дамы продолжали носить фонтанжи вплоть до 1720-х годов.

От простого – снова к сложному

Цесаревна Елизавета Петровна (1709-1761). Неизвестный Художник, около 1742 г.

Цесаревна Елизавета Петровна (1709-1761). Неизвестный Художник, около 1742 г.

Частное собрание

Во  второй половине XVIII столетия властвовали высокие и сложные прически и парики – их ввели в моду фаворитка Людовика XV графиня Дюбарри, а также супруга Людовика XVI Мария-Антуанетта. В России, к счастью для русских знатных дам, с 1760-х годов правила Екатерина Великая, женщина ростом около 160 сантиметров, на которой высокие причёски смотрелись бы комично. Поэтому при Екатерине женщины из знати не носили высоких париков, причесок и шиньонов. А после Великой французской революции они пропали и в Европе.

Портрет девушки (1807-1810), художник Джоаккино Джузеппе Серанджели. Девушка с прической «а ля Тит»

Портрет девушки (1807-1810), художник Джоаккино Джузеппе Серанджели. Девушка с прической «а ля Тит»

Ashmolean Museum, University of Oxford, UK

Эхо революции слышно было в популярности причёски «жертва» (подражание приговорённым к казни на гильотине) – волосы на затылке делались короткими, а локоны или кудри зачесывались вперед. Эту прическу носили и женщины, и мужчины – как и причёску «Тит», названную в честь героя пьесы Вольтера «Брут».

Прическа «узел Аполлона». Портрет Александры Федоровны, жены Николая I.

Прическа «узел Аполлона». Портрет Александры Федоровны, жены Николая I.

Public domain

Мода снова усложнилась в 1830-е годы – волосы начали завивать локонами у висков и собирать в пучки на макушке или на затылке. В причёске «узел Аполлона» волосы укладывались в высокую «корзинку», которую укрепляли проволочным каркасом.

Коронационный портрет королевы Виктории, художник Джордж Хейтер. Королева изображена с причёской «а ля Клотильда»

Коронационный портрет королевы Виктории, художник Джордж Хейтер. Королева изображена с причёской «а ля Клотильда»

Royal Collection

В 1837 году состоялась коронация королевы Виктории, у которой были гладкие черные волосы. Для коронации она выбрала причёску «а-ля Клотильда» – две косички обвиты вокруг ушей, волосы гладко зачесаны. Эта прическа стала популярна и у русских дворянок в 1830-е – 1840-е годы.

Тимофей Мягков. Семейство за чаем, 1844. Девушки изображены с «викторианской» гладкой прической

Тимофей Мягков. Семейство за чаем, 1844. Девушки изображены с «викторианской» гладкой прической

Tretyakov Gallery

В середине XIX века ещё были в моде пышные локоны на висках и вокруг ушей, пучки на затылке, но такие сложные причёски могли себе позволить только знатные дамы, у которых были время и деньги на парикмахеров.

Мария Анна Баварская (1805—1877), Портрет кисти Йозефа Карла Штилера. Прическа Марии Анны украшена фероньеркой.

Мария Анна Баварская (1805—1877), Портрет кисти Йозефа Карла Штилера. Прическа Марии Анны украшена фероньеркой.

Sotheby's

Европейских женщин, и вместе с ними русскую знать, снова «выручила» королева Виктория, которая носила простые гладкие прически. Викторианская эпоха культивировала идеал скромной и мудрой женщины, «домашнего ангела», для которой высокая сложная причёска была бы странной. Позволялось украсить причёску ниткой жемчуга или налобным украшением – фероньеркой.

Фотография женщины в парадном платье. Середина 1870-х. Снова в моде высокие причёски.

Фотография женщины в парадном платье. Середина 1870-х. Снова в моде высокие причёски.

Public domain

Пышные начёсы и причёски с накладными локонами вернулись в моду в 1870-х годах. Спереди и над висками волосы зачесывали высоко вверх для придания объема, на макушке укладывали в петли или косы, а сзади волосы спадали длинными локонами. Но в целом к началу XX века женские причёски были уже очень разнообразны и вдохновлялись модами разных эпох.

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