Как стриглись русские мужчины до революции?

Причёски «скобка» и «горшок» нам хорошо знакомы, но знаете ли вы, кто должен их носить до сих пор? А что такое «крылья голубя», «тупей», «собачьи уши»?

В былине о богатыре Добрыне Никитиче есть строки: «У молодого Добрыни Никитича были кудри желтые… а у тебя, голь кабацкая, до плеч висят!» Издревле на Руси мужчины обязательно ухаживали за своими волосами и бородой.

Причёски допетровской Руси

Наставник Нижегородья, фотография Максима Дмитриева. На фото – старообрядческий наставник, заменявший древлеправославным священника. Он носит стрижку «в горшок». Public Domain Public Domain

Нестриженые и неухоженные волосы у мужчины – признак либо пьяницы, либо колдуна. Не стриглись только отверженные и маргиналы. А ещё волосы переставали стричь и мыть (и переставали расчёсывать бороду) те, кто попал в опалу от своего князя или, впоследствии, царя, чтобы показать степень своего отчаяния и раскаяния.

Парсуна, XVII, М. В. Скопин-Шуйский. Полководец Михаил Скопин-Шуйский скончался в 23 года, у него ещё не росла борода, поэтому на парсуне он с «босым лицом». Михаил пострижен коротко, как все профессиональные воины тех времен, чтобы волосы не мешали носить шлем и подшлемник. Public Domain Public Domain

Мужчины Древней Руси носили полудлинные волосы, закрывающие затылок. Затем распространилась стрижка «в кружок», которую мы также называем «под горшок» – на голову надевали горшок и остригали волосы, торчащие из-под его краев.

В XVI веке при Иване Грозном от татарских служилых царевичей пришла мода брить голову наголо – в долгих военных походах это было нужно с санитарной точки зрения. Мода распространилась только среди знати – народ считал такую причёску «басурманской», вражеской. Голову брили раз в две недели.

Старовер. 1877, М.П. Боткин. Мужчина на картине носит прическу «в скобу», популярную среди старообрядцев Третьяковская галерея Третьяковская галерея

В начале XVII века появилась причёска «в скобку», которая в имперское время осталась в основном в среде купцов, выходцев из старообрядцев. Челка в этом варианте подстригалась, а пряди по бокам лица оставались длинными. Волосы могли доходить почти до плеч. У некоторых согласий (общин) староверов причёска «в скобку» до сих пор обязательна как знак принадлежности к согласию.

Парики, тупеи, кошельки

Портрет Петра I, 1838, Поль Деларош. Петр носил свои собственные волосы – длиной до плеч, без парика. Ему подражали в этой удобной прическе и остальные мужчины его эпохи. Гамбургский кунстхалле Гамбургский кунстхалле

Когда Петр Великий реформировал русскую моду, измениться должны были и причёски – в Европе в это время носили парики. Но тут выручил сам Петр – он носил полудлинные волосы и не любил париков.

Портрет майора Сергея Бухвостова из Преображенской серии, XVII-XVIII. Как видно по прическе майора Бухвостова, она очень походит на прическу царя Петра. Public Domain Public Domain

Так же и выглядели русские знатные мужчины и большинство военных. Они отращивали волосы, по желанию покрывая их белой пудрой и завивая над висками букли.

Михаил Ломоносов носил свои собственные волосы в виде прически «крылья голубя» – с буклями по бокам, покрытые белой пудрой. Public Domain Public Domain

Например, Михайло Ломоносов носил свои волосы, или, возможно, парик с причёской «крылья голубя». Очень модными у мужчин были витые локоны.

Свежий кавалер, 1846, Павел Федотов. На портрете главный герой с папильотками в волосах – он завивает себе волосы Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Для завивки волос ещё в XVIII веке начали использовать папильотки – куски ткани или бумаги, на которые накручивали волосы для их завивки. Для закрепления локонов использовали сладкую воду, пиво, иногда специальные помады для волос.

Портрет светлейшего князя А. Д. Меншикова. 1716—1720 гг., неизвестный художник. На портрете хорошо видно, что князь Меншиков носил парик поверх обритой головы Public Domain Public Domain

Но многие мужчины, особенно государственные служащие и придворные, продолжали носить парики. Историк Вера Бокова рассказывает, что чиновники XVIII века брили головы налысо, чтобы удобно было носить «дежурный» парик – утром встал, помылся, надел его на лысую голову и весь день в нём ходишь. За париками нужен был особый уход – чистка, мытьё, подкраска, подплетение. Эти услуги оказывали куафёры, или тупейные (от англ. toupee – парик) мастера.

Сцена из Прокурорского клерка, 1755-1832, Антуан Шарль Орас Верне. На картинке видно, как парикмахер пудрит своего клиента, лицо которого закрыто конусом, а одежда – пудермантелем. Пудрение происходит на лестнице (в подсобном помещении), чтобы не запачкать пудрой мебель и предметы интерьера. Public Domain Public Domain

Парик нужно было часто пудрить – этому господа могли научить своих слуг. Пудрение парика было финальным штрихом туалета знатного мужчины, это делалось, когда он уже был облачен в костюм. Одежда покрывалась пудермантелем (защитной накидкой от пудры), а лицо закрывали кожаным или бумажным конусом, и пудрение делали в каком-нибудь хозяйственном помещении – на один парик требовалось килограмм-полтора пудры, которую куафёр или слуга раздувал на модника, и пудра разлеталась вокруг.

Портрет А.Д. Ланского, 1782, Дмитрий Левицкий. На портрете фаворит Екатерины Великой Александр Ланской изображен с прической «тупей» Русский музей Русский музей

Чтобы напудренный или напомаженный парик не пачкал спину верхней одежды, его низ помещали в кошелёк – так назывался тканевый мешочек, который завязывали на нижних локонах или хвостах напудренного парика или причёски. С воцарением Екатерины Великой в моду вошли тупеи – начесы надо лбом. При этом волосы укладывали в один или несколько хвостов.

Откуда в волосах проволока?

Фридрих II (король Пруссии), 1745, Antoine Pesne. Фридрих Великий изображен здесь в парике с косой под названием «крысиный хвост». Основой такой косы была металлическая проволока Deutsches Historisches Museum Deutsches Historisches Museum

Параллельно светским причёскам развивались и форменные причёски русских военных. А они были очень сложными. Во время маршей, учений, реальных боевых действий об укладке никто не заботился. Но были и смотры, парады, дежурства, караулы. Во время всех этих действий нужно было иметь принятую в армии причёску.

Фильмы о XVIII столетии заставили нас думать, будто солдаты и офицеры носили белые парики. Это не так – то были их волосы, которые смачивали водой, квасом, или мазали вакс-помадой из свечного сала, после чего голова обсыпалась мелом или мукой. Александр Суворов в 1764-1765 годах лично описал правила прически военных в «Полковом учреждении»: «​​У волосов с темя на средине завивать волосяную косу, которую ввязывать спустя в ленточную косу. Тупеев не иметь. Виски оправлять всем одинаково, как и ныне в полку учреждено, в длинную одну буклю, но расчесанную и зачесанную порядочно, чтоб на сосульку не походила, в мороз делать оную шире, чтоб закрыла ухо».

Портрет Петра III, 1761, Лукас Конрад Пфанцельт. Петр III Федорович на этом портрете – с завитыми и покрытыми пудрой собственными волосами Эрмитаж Эрмитаж

Так выглядеть надлежало «в большом полковом строю, в церковных строях, на караулах и во всяком городе, когда по улице идти» – то есть во всех случаях, когда военных могли видеть и рассматривать. При этом «ленточные», то есть искусственные косы, крепились на проволоке! «​​Косы на проволоке в длину по нижней край портупеи, крепко привиты к затылку вверх от волосов на один палец, сверху и книзу выгнутые» – вот какой сложной была полная солдатская причёска. Чтобы поддерживать её в порядке, солдат всегда (!) должен был носить с собой: «​​Для убирания волосов гребень, кусочек вакс-помады, то есть свешного сала, слитого с воском… и пудры четверть фунта с кисточкой в мешочке».

В 1770-х годах князь Григорий Потёмкин занялся реформой русской армии и избавил солдат от утомительных причёсок. «​​Завивать, пудриться, плесть косы – солдатское ли это дело; у них камердинеров нет. На что ж букли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдата должен быть таков: что встал – то готов!» – писал светлейший князь. С этих пор солдаты снова стригутся, как раньше, «под горшок», парики и букли остались только у гвардейцев, которые в основном несли парадные дежурства и караулы.

Увы, но кошмар париков и кос вернулся в русскую армию при Павле I, который хотел, чтобы все его солдаты и офицеры выглядели так же, как и он – похожими на Фридриха II Великого. Проблема в том, что в 1796 году этот облик безнадёжно устарел, в войсках было мало парикмахеров (по два на полк, или меньше), поэтому солдаты перед смотрами и парадами почти не спали, пудря и напомаживая волосы друг друга. Со смертью Павла эта мода мгновенно ушла в прошлое. Наступало новое время – век дендизма.

Великая революция куафёров

«Невероятные» (Les incroyables), эстамп, 1796, C. Vernet. Так выглядели прически «собачьи уши», ставшие популярными после Великой французской революции Public Domain Public Domain

Великая французская революция изменила моду на причёски по всей Европе. Всё громоздкое, пышное сразу стало «дореволюционным». Пришла мода на легкие, короткие и естественные причёски. Некоторые из них цитировали события революции. Например, прическа «жертва» («а-ля виктим»): коротко остриженный, почти бритый затылок (чтобы шея была обнажена), остальные волосы острижены менее коротко и зачёсаны вперёд. Эта прическа напоминала о жертвах французского Конвента, погибших на эшафоте.

Революция породила во Франции мужчин-модников, которые называли себя «невероятными» (инкроябль). Их одежда была чрезмерной во многих отношениях: огромные шейные платки, вместо трости – суковатая палка, а на голове могла быть причёска «собачьи уши» – волосы по бокам головы оставались длинными, но начёсывались вперед, обрамляя лицо при короткой стрижке затылка.

В Россию все это хлынуло с воцарением Александра I. Прежде всего, бежавшие от ужасов революции французы массово эмигрировали в монархическую Россию. Среди них были массы парикмахеров – с начала XIX века они даже монополизировали ремесло в России. Само слово «куафёр» было французским, и вся сфера стрижек в целом «офранцузилась» – даже русские мастера писали на своих вывесках «Coiffeur Sidoroff» или что-то в этом роде.

Мужской портрет, Франсуа Ксавье Фабр, 1809. Мужская прическа «а-ля Тит» Scottish National Gallery Scottish National Gallery

Когда Наполеон стал императором Франции, в моду вошёл стиль «ампир» – со множеством отсылок к Римской Империи, которую любил сам Наполеон. Новые стрижки назывались именами римских героев и императоров. Стрижка «а ля Титус» подражала образу Тита Юния Брута, героя трагедии Вольтера «Брут»: лицо гладко брили, оставляя на щеках от виска узкие бакенбарды, называемые «фаворитами», а волосы коротко стригли и завивали. Похожая причёска – «а ля Каракалла», подражавшая образу римского императора, правившего в третьем веке. У обеих этих причёсок бакенбарды были продолжением волос, но носили и другие бакенбарды – пышные, как часть бороды. Их называли «английскими».

Портрет Люсьена Бонапарта. Около 1800, Франсуа-Ксавье Фабр. На портрете Люсьен Бонапарт с новой, дендистской прической из собственных волос, без завивки и укладки, и с «английскими» бакенбардами. Napoleonic Museum Napoleonic Museum

В 1820-е многие мужчины носят привычные нам челку и локоны, которые завивались либо на папильотках, либо с помощью парикмахера горячими щипцами. В целом с середины XIX века фасоны мужских причёсок становятся похожими на современные нам. А парики, букли и пудра для волос у мужчин окончательно вышли из употребления уже с 1810-х годов.