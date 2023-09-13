Как 18-летняя Зоя Космодемьянская стала главной героиней СССР

Эта девушка стала первой в истории женщиной-кавалером Золотой Звезды Героя Советского Союза в Великой Отечественной войне. В честь нее называли горы и звезды, ей посвящали поэмы и оперы. Почему?

В июне 1941-го, когда Зоя Космодемьянская заканчивала 9-й класс, фашистская Германия напала на СССР. Осенью того же года немецкие войска приближались к Москве. Из города эвакуировали органы власти и промышленные предприятия. А Космодемьянская в конце октября 1941-го записалась в отряд комсомольцев-добровольцев.

Комсомольский билет Зои Космодемьянской Общественное достояние Общественное достояние

«Разрушать и сжигать дотла»

17 ноября 1941 года Ставка Верховного главнокомандования выпустила приказ об уничтожении населенных пунктов на оккупированных немцами территориях.

Для проведения таких мероприятий требовались новые кадры. Их заблаговременно, еще до выпуска сталинского приказа, стали вербовать из числа юных добровольцев. Молодых людей принимали в войсковую часть №9903, одну из самых секретных в Красной армии. Это была Центральная разведывательно-диверсионная школа при Центральном комитете комсомола.

Там и оказалась Зоя Космодемьянская. Вместе с другими добровольцами она обучалась ведению активной разведки войск противника, минированию дорог, уничтожению мостов, устройству засад на дорогах, уничтожению складов и инфраструктуры связи, созданию партизанских отрядов и многому другому.

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Разведывательно-диверсионная группа, в которую попала Зоя, была переброшена в Волоколамск (в 100 км к западу от Москвы). Первым и успешным ее боевым заданием стало минирование дорог в тылу противника. Позднее она участвовала в ликвидации немецкого мотоциклиста, у которого были обнаружены штабные документы и топографические карты.

Arthur Grimm/Getty Images Arthur Grimm/Getty Images

Роковое задание в Петрищеве

Вскоре Космодемьянскую направили на проведение диверсий в десяти подмосковных населенных пунктах. В ночь с 27 на 28 ноября ее группе предстояло уничтожить в деревне Петрищево немецкий полевой пункт радиотехнической разведки, расположенный в конюшне, и дома, где квартировались немецкие солдаты. До деревни дошли только трое – командир группы Борис Крайнов, Зоя Космодемьянская и комсорг разведшколы Василий Клубков.

В ходе диверсионной операции Космодемьянскую, которая успела уничтожить бутылками с зажигательной смесью два дома и вражеский автомобиль, и Клубкова схватили немцы. Девушку выдали жители захваченной деревни, сотрудничавшие с оккупантами. Несмотря на жестокие пытки, на допросе она не выдала своего настоящего имени – назвалась Таней – и не раскрыла информацию о других диверсантах.

Московская область. Советская партизанка Зоя Анатольевна Космодемьянская (в центре), попавшая в плен к немецко-фашистским захватчикам, перед казнью в деревне Петрищево во время Великой Отечественной войны. Трофейный снимок ТАСС ТАСС

29 ноября 1941 года она была казнена через повешение. Ее тело с табличкой «Партизан» оставалось на виселице больше месяца, его захоронили только 1 января 1942 года. А в конце января Петрищево освободили советские войска.

Московская область. Казнь советской партизанки Зои Анатольевны Космодемьянской, попавшей в плен к немецко-фашистским захватчикам, в деревне Петрищево во время Великой Отечественной войны. Трофейный снимок ТАСС ТАСС

Прославление подвига

О подвиге Космодемьянской советским гражданам рассказал военный корреспондент Петр Лидов. Он писал об освобождении Подмосковья от немцев и в одной из деревень услышал историю о девушке, которая произнесла смелую речь перед казнью.

Лидов Петр Александрович – советский журналист, военный корреспондент газеты «Правда», автор первого очерка о Зое Космодемьянской (1942), предпринявший журналистское расследование событий в Петрищеве Архивное фото Архивное фото

Лидов несколько раз побывал в Петрищеве, опрашивал местных жителей, получил доступ к засекреченным документам о диверсионных группах, но не смог найти «Тани». Установили личность девушки только после вскрытия захоронения, фотосъемки тела и публикации снимков 27 января 1942 года. В этот день в главных газетах того времени «Правде» и «Комсомольской правде» вышли очерки Петра Лидова «Таня» и Сергея Любимова «Мы не забудем тебя, Таня».

Очерк «Таня», газета «Правда», 27 января 1942 года Общественное достояние Общественное достояние

В материале Лидов привел последние слова девушки: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня. Солдаты! Пока не поздно, сдавайтесь в плен, все равно победа будет за нами!»

Военный корреспондент газеты «Правда» Петр Лидов (справа) показывает генералу армии Г. К. Жукову и члену военного совета Западного фронта Н. А. Булганину экземпляры только что вышедшей брошюры «Таня». 1942 Михаил Калашников Михаил Калашников

16 февраля 1942 года Президиум Верховного Совета СССР посмертно присвоил Космодемьянской звание Героя Советского Союза. А 18 февраля 1942 года Лидов выпустил новый очерк «Кто была Таня», где публично раскрыл личность Тани-Зои, рассказал о ее смелости и стойкости.

«В наши руки попал унтер-офицер Карл Бейерлейн, присутствовавший при пытках, которым подверг Зою Космодемьянскую командир 332-го пехотного полка 197-й немецкой дивизии подполковник Рюдерер. В своих показаниях гитлеровский унтер, стиснув зубы, написал: “Маленькая героиня вашего народа осталась тверда. Она не знала, что такое предательство... Она посинела от мороза, раны ее кровоточили, но она не сказала ничего”», – писал Лидов.

Первые пленные немцы, взятые в день начала наступательных боев под Москвой Борис Вдовенко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В память о Космодемьянской и ее подвиге по всему Советскому Союзу открывали монументы и мемориальные доски, ее имя присваивали школам, библиотекам и детским лагерям, улицам и поселкам. В честь нее называли горные вершины, астероиды и корабли. Зое посвящали фильмы и поэмы, оперы и песни.

Памятник Зое Космодемьянской на станции метро «Партизанская» Tothkaroj (CC BY-SA 4.0) Tothkaroj (CC BY-SA 4.0)

Зоя Космодемьянская стала символом героизма всего советского народа. Но особенно партизан и диверсантов, которые шли на смерть ради спасения столицы страны. По словам ветерана военной части №9903 Клавдии Сукачевой, из 2 тыс. личного состава части погиб 951 человек, то есть почти каждый второй. Уходя на задание, они не имели при себе никаких документов и при гибели оставались неопознанными.

Почетный караул у памятника Герою Советского Союза Зое Космодемьянской на 86-м километре Минского шоссе во время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне Валентин Кузьмин, Анатолий Семехин/ТАСС Валентин Кузьмин, Анатолий Семехин/ТАСС

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