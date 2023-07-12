Что стало с комбатом? Реальная история знаменитой фотографии

Фотография военного фотокорреспондента Макса Альперта «Комбат» с поднимающим в бой солдат командиром – такой же символ Великой Отечественной войны, как «Знамя Победы над рейхстагом» Халдея или «Родина-мать зовет». Она вышла на обложках нескольких американских журналов и даже появилась в 1985 году на почтовой марке Республики Конго.

Альперт сфотографировал этого человека 12 июля 1942 года на Южном фронте во время сражения под Ворошиловградом (ныне Луганск) – и решил, что это комбат. Так и назвал свою фотографию. Реальная история человека со снимка стала известна только в 1970-е.

Последнее фото в жизни

О том, как сделан этот снимок, Макс Альперт писал в мемуарах 1962 года. В штабе ему указали на батальон, который впервые приехал на передовую, отбивать контрнаступление. Фотограф пришел в окопы, разыскал командира.

«Он оказался простым, общительным человеком, служившим до войны в конторе какого-то завода», – писал Альперт.

Но отвлекать от подготовки к трудному дню фотограф никого не стал и больше вопросов не задавал: «Солдаты, разговаривая вполголоса, сосредоточенно готовились к предстоящему выступлению, чистили и проверяли оружие, снаряжение, писали письма родным… Я получил согласие комбата неотлучно находиться в эти решающие минуты возле него».

Макс Альперт/Sputnik Макс Альперт/Sputnik

Перед самой атакой комбат встал из окопа, поднял пистолет ТТ высоко над головой и отдал приказ наступать. «Люди с громким криком “Ура!” бросились в атаку… этот момент мне и удалось запечатлеть… через несколько минут по цепи пронеслось – “Комбата убили!”. Не успел узнать его фамилию, меня срочно вызвали в штаб полка», – писал Альперт.

Спустя 30 лет

Фотография последней минуты жизни так называемого комбата была одной из сотен, снятых в тот день. Причем в военное время в газеты она так и не попала. Долгие годы она пролежала в личном архиве фотографа, пока все-таки не была опубликована в газете «Правда» в 1974 году к очередному Дню Победы.

После этого Альперту приходили сотни писем со всей страны – их авторы уверяли, что на фотографии их родственник. Как минимум один ветеран войны опознал в этом снимке себя. Одно очередное такое письмо из Запорожья уверяло, что на снимке 36-летний младший политрук Алексей Гордеевич Еременко, который пропал без вести 14 января 1942 года. Журналист бы даже не обратил на это письмо внимание (тем более с таким расхождением в датах – свой снимок он сделал через полгода), если бы не одно обстоятельство: к письму прилагались фотографии, в которых он опознал своего «комбата».

Альперт инициировал расследование, которое заняло два года. Журналист запросил еще фотографии и навел справки о «пропавшем без вести» политруке Еременко. Оказалось, что в том же батальоне бок о бок с его «комбатом» сражался его однофамилец – курсант Еременко, причем с точно такими же инициалами. Он-то на самом деле и пропал без вести зимой 1942-го. А затем донесение о его пропаже в суматохе из штаба отправили родным «комбата».

Кем был знаменитый комбат

Тридцатишестилетний младший политрук Алексей Еременко родился в простой многодетной семье и уже в 14 лет пошел работать на железную дорогу, помогать родным. Вскоре он перебрался на завод, а затем построил партийную карьеру – стал председателем колхоза «Авангард». Под его началом работали животноводческие фермы: разводили коров, свиней и лошадей.

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Когда началась война, Еременко имел бронь от призыва. Но в тылу сидеть не стал и пошел на войну добровольцем. Летом 1942 года он служил младшим политруком, а вовсе не командиром батальона: эта должность соответствует званию лейтенанта. Но в последний день своей жизни он заменил раненого командира роты, взяв на себя обязанность поднять солдат в атаку. Поэтому фотограф и принял его за комбата.

Алексея Еременко похоронили в братской могиле у села Хорошее Луганской области. Позже ему поставили памятник, сделанный по мотиву знаменитой фотографии. Его силуэт отчеканен на российских монетах 1995 года выпуска, на российской почтовой марке и часах «Победа», выпущенных в 1985-м.