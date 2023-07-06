Кого и за что выгоняли из СССР

Первые законы о лишении советского гражданства были приняты в 1920-е годы. И вплоть до конца существования СССР это было серьезным способом давления на инакомыслящих.

Гражданина РФ нельзя лишить гражданства или права изменить его. Это принцип закреплен в законе о гражданстве и в статье 6 Конституции России. А вот в Советском Союзе принудительное лишение гражданства было видом политической борьбы с инакомыслящими.

Лев Троцкий

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Один из создателей СССР, Лев Троцкий, схлестнулся в политической борьбе со Сталиным еще в середине 1920-х – и проиграл. В 1927-м году его исключили из партии, в 1928-м сослали в Алма-Ату. Троцкому передали ультиматум Сталина – залечь на дно, полностью прекратить политическую деятельность. Когда тот отказался, Политбюро приняло решение – выдворить Троцкого из страны.

В феврале 1929 года Троцкого с женой и сыном в сопровождении сотрудников ОГПУ доставили в Стамбул. 20 февраля 1932 года в газете «Правда» было опубликовано постановление Президиума ЦИК СССР за подписью его председателя Михаила Калинина, объявившее о лишении Троцкого и членов его семьи советского гражданства «за контрреволюционную деятельность». О дальнейшей его судьбе у нас есть отдельный материал.

Александр Солженицын

Жители Магадана встречают в аэропорту писателя Александра Солженицына, вернувшегося на российскую землю после 20-летнего проживания за границей. 1994. Д.Коротаев/Sputnik Д.Коротаев/Sputnik

Коммунист по своим изначальным убеждениям, Александр Солженицын решил стать писателем еще в молодости, незадолго до войны поступив на литературный факультет заочно. С началом войны Солженицын начал добиваться призыва на фронт. Именно в армии он начал критически относиться к деятельности Сталина как главы государства, о чем рассказывал в письмах своему другу. Эти письма и стали причиной ареста и заключения Солженицына – 8 лет он провел в лагере и три года в ссылке, но в 1957 году был реабилитирован.

Опыт заключения лег в основу «лагерной прозы» Солженицына, которую при Хрущеве стали публиковать в СССР. Однако с приходом к власти Брежнева Солженицын оказался «вне закона». Он начал активную общественную деятельность. Его произведения, не принятые советской цензурой, циркулировали в самиздате, а в 1970 году он стал лауреатом Нобелевской премии. Несмотря на постоянное наблюдение сотрудников КГБ и попытки отравления, на предложение властей покинуть СССР Солженицын отвечал отказом.

В начале 1974 года высшее руководство СССР обсуждало судьбу Солженицына и решило лишить его гражданства и выслать из страны, что и произошло 12 февраля 1974 года. Вскоре вслед за писателем выехала его семья, а печатные экземпляры произведений Солженицына в СССР начали уничтожать. Солженицына восстановили в советском гражданстве в 1990 году, а в 1994 он вернулся в Россию. Скончался он в 2008 году в Москве.

Виктор Корчной

Международный гроссмейстер Виктор Корчной. Фред Гринберг/Sputnik Фред Гринберг/Sputnik

Выдающийся шахматист Виктор Корчной из-за своего независимого характера с юности конфликтовал с советским строем, о чем подробно писал в книге «Записки невозвращенца». При этом Корчной был многократным чемпионом СССР и одним из сильнейших шахматистов мира. В 1966 году, по словам Корчного, власти предложили ему сменить гражданство, но он отказался. «Потерял 11 лет человеческой жизни», – жалел потом Корчной.

В 1974 году Корчной проиграл Анатолию Карпову в матче претендентов на соревнование с чемпионом мира Бобби Фишером. Матч проходил в Москве, и Анатолий Карпов пользовался явной поддержкой «начальства»: достаточно сказать, что в зале сидели «клакеры», аплодировавшие Карпову и встречавшие молчанием Корчного. Неудивительно, учитывая строгую иерархичность советского спорта и лояльную к власти позицию Карпова. После матча Корчной резко раскритиковал и Карпова, и Спорткомитет СССР – причем в югославской прессе! После этого шахматист подвергся давлению, на год стал невыездным.

При первой же возможности, когда «бан» был снят, Корчной отправился на турнир в Нидерланды, где попросил политического убежища. В итоге убежище ему предоставила Швейцария, где Корчной в итоге прожил до конца жизни.

В 1978 году его лишили советского гражданства с формулировкой «принимая во внимание, что Корчной В. Л. систематически совершает действия, несовместимые с принадлежностью к гражданству СССР, и своим поведением наносит ущерб престижу СССР». Хотя в 1990 году Корчной вместе со многими другими «невозвращенцами» и диссидентами был восстановлен в гражданстве, возвращаться в Россию он отказался, хотя несколько раз и приезжал на шахматные турниры.

Иосиф Бродский

Keith Beaty/Toronto Star/Getty Images Keith Beaty/Toronto Star/Getty Images

Иосиф Бродский, второй лауреат Нобелевской премии из нашего списка, был лишен советского гражданства в 1972 году. Об этом у нас есть подробный материал.

Как выгоняли из СССР?

Иммигранты из России в аэропорту Тель-Авива Александр Ерохин/ТАСС Александр Ерохин/ТАСС

В 1921 году Совет Народных Комиссаров принял декрет «О лишении прав гражданства некоторых категорий лиц, находящихся за границей». По декрету, гражданства РСФСР лишались: все, кто имел гражданство Российской империи, пробыл за границей более 5 лет – и не обратился в советские представительства за документами, а также все, кто служил в иностранных армиях или полиции. В 1928 году по представлению советских посольств за границей 16 человек в разных странах были лишены гражданства «за активную антисоветскую деятельность».

С 1938 года, по «Закону о гражданстве СССР», лишение гражданства стало возможно по приговору суда или в исключительном порядке по решению Президиума Верховного Совета СССР. С 1958 года этот вопрос был выведен из судебной юрисдикции и стал, таким образом, чистым политическим наказанием.

В статье 18 нового Закона о гражданстве СССР (1978) было указано, что лишиться гражданства могут за «действия, порочащие высокое звание гражданина СССР и наносящие ущерб престижу или государственной безопасности страны. Как пишет исследователь Елена Понизова, «такая формулировка открывала простор для произвола государственных органов и должностных лиц в оценке поведения граждан».

Москвичи, желающие эмигрировать из СССР, знакомятся с правилами оформления документов у консульства Государства Израиль Олег Ласточкин/Sputnik Олег Ласточкин/Sputnik

За все годы советской власти лишены советского гражданства были не только десятки инакомыслящих и несогласных с политикой государства, но и писатели, философы, режиссёры и другие люди творческих профессий – за несоответствие их творчества генеральной идеологической линии КПСС. Причем чаще всего лишали гражданства тех, кто уже уехал за границу, в том числе блокируя возможность возвращения и разрушая семьи.

15 августа 1990 президент СССР Михаил Горбачев подписал указ «Об отмене указов Президиума Верховного Совета СССР о лишении гражданства СССР некоторых лиц, проживающих за пределами СССР» – этот указ вернул гражданство почти всем лицам, лишенным его в 1966-1988 годах по политическим мотивам.