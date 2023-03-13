Почему Сталин приказал убить Льва Троцкого?

У не терпевшего конкуренции Сталина были причины для личной неприязни к Троцкому. Последний был главным приближенным неоспоримого лидера большевиков – Владимира Ленина. Влияние и авторитет Троцкого были столь велики, что после Октябрьской революции он мог занять пост главы нового правительства, но добровольно уступил его Ленину. В ходе партийной работы у Сталина и Троцкого возникали разногласия по многим вопросам, но неприязнь переросла в настоящую ненависть после «Царицынского конфликта». В ходе Гражданской войны Красная армия, создателем которой был Троцкий, нуждалась в опытных бойцах и командирах, поэтому он выступал за принятие в боевые ряды бывших офицеров императорской армии. Сталин был категорически против и на доверенном ему участке фронта, который находился в критическом положении, выдвигал новых, но идеологически преданных командующих, которые позже станут маршалами СССР – Буденного, Ворошилова.

Лев Троцкий выступает перед солдатами Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на то что Троцкий был председателем Революционного военного совета, Сталин не подчинялся его приказам и писал письма Ленину с требованием предоставить ему военные полномочия: «Если Троцкий будет, не задумываясь, раздавать направо и налево мандаты… то можно с уверенностью сказать, что через месяц у нас все развалится на Северном Кавказе… Вдолбите ему в голову… Для пользы дела мне необходимы военные полномочия… Отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит». Троцкий в свою очередь требовал отставки Сталина. Ленин разрешил конфликт в пользу Троцкого. Сталина отозвали с фронта в Москву, но скоро назначили членом Революционного военного совета. А главой совета был Троцкий, так что противостояние сохранялось.

Владимир Ленин и Иосиф Сталин Общественное достояние Общественное достояние

Завещание Ленина и борьба за власть

Борьба двух партийных лидеров перешла в открытую фазу из-за болезни Ленина – вождь партии уже не мог заниматься политической деятельностью и отошел от дел. В записке к съезду от 1922 года, которую прозвали «завещанием Ленина», вождь опасался, что в партии произойдет раскол из-за конфликта Сталина и Троцкого: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина только одним перевесом, именно, более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и так далее».

Ленин не просто критиковал Сталина, но и выказывал большее доверие Троцкому, называя его «самым способным членом Центрального Комитета». Тем не менее Сталин остался при должности генсека – к 1922 году он приобрел большой авторитет и популярность благодаря тому, что именно он распределял большинство должностей в партии.

Сталин собрал вокруг себя верных сторонников и начал выдавливать Троцкого из партии. Авторитет и влияние Троцкого были столь велики, что уже тогда Сталин обдумывал, как избавиться от конкурента. К крайним мерам Сталин решил не прибегать: Троцкий был снят с должностей, исключен из партии и в 1929 году выслан из СССР.

Карикатура на Льва Троцкого Общественное достояние Общественное достояние

Справедливости ради надо заметить, что Сталин боролся с Троцким далеко не только из-за боязни конкуренции. Он довольно трезво оценивал возможные последствия от победы троцкизма. Политическая линия, проводимая Троцким, вероятнее всего, обернулась бы катастрофой для молодой Страны Советов. Принято считать, что Сталин был жестким политиком, однако по факту Троцкий был значительно жестче и радикальнее. Он выступал за полномасштабный террор и диктатуру внутри страны, а также за продолжение распространения «пожара революции» на весь мир. И если сталинская коллективизация считается насильственной, то планы Троцкого в отношении сельского населения в случае их исполнения оказались бы форменным адом. Парадоксальным образом на фоне Троцкого Сталин выглядел значительно более трезвым и взвешенным политиком.

Операция «Мать»

В эмиграции Троцкий не оставил политической деятельности: на основе его идей сформировался IV Интернационал – международная коммунистическая организация. Троцкий стал даже опаснее, чем был в СССР, ведь находился вне зоны влияния Сталина. В книгах и статьях, написанных в эмиграции, Троцкий называет оппонента «интендантом Гитлера», осуждает культ личности, тоталитаризм и особенно бюрократию. Предлогом для убийства Троцкого стало именно сравнение СССР с нацистской Германией. Судоплатов, основной организатор убийства Троцкого, позже вспоминал, что Сталин так объяснил ему необходимость устранения бывшего соратника: «Троцкий должен быть устранен в течение года, прежде чем развяжется неминуемая война. Без устранения Троцкого, как показывает испанский опыт, мы не можем быть уверены в случае нападения империалистов на Советский Союз в поддержке наших соратников по международному коммунистическому движению».

Генерал Павел Анатольевич Судоплатов Arturprada (CC BY-SA 4.0) Arturprada (CC BY-SA 4.0)

План первого покушения получил название «Конь» – боевая группа обстреляла дом Троцкого. Несмотря на несколько десятков выстрелов, революционер, его жена Наталья и внук Сева остались невредимы. Тогда прибегли к плану «Мать» – испанский коммунист Рамон Меркадер должен был войти в ближайшее окружение Троцкого и расправиться с ним. Он вступил в отношения с одной из секретарей Троцкого и получил фальшивый канадский паспорт на имя Фрэнка Джексона. Заезжая за девушкой после работы, он начал постепенно втираться в доверие к обитателям дома: его приглашали в гости, он проявил интерес к идеям Троцкого, делал подарки его внуку. 20 августа 1940 года Меркадер принес революционеру текст в поддержку IV Интернационала и попросил оценить его – это и стало предлогом для визита в день убийства. В жаркий день Меркадер пришел в плаще, но это никого не смутило – он был настолько «своим» в доме. Под плащом были спрятаны ледоруб, револьвер и кинжал: «... В тот момент, когда Троцкий начал читать статью, послужившую мне предлогом, я вытащил ледоруб из плаща, сжал его в руке и, закрыв глаза, нанес им страшный удар по голове», – рассказывал Меркадер после ареста.

Мексиканский полицейский держит ледоруб, которым Рамон Меркадер нанес Троцкому смертельную рану AP AP

Врачам не удалось спасти Троцкого: он умер 21 августа 1940 года. Секретарь записал его последние слова: «Пожалуйста, скажите моим друзьям, что я уверен в победе Четвертого Интернационала… Идите вперед». Рамон Меркадер провел в заключении 19 лет и 8 месяцев – после освобождения он уехал в СССР и получил звание Героя Советского Союза.

Рамон Меркадер в отделе полиции, 31 августа 1940 г. AP AP

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