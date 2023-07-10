Кто сделал первое в России селфи? (ФОТО)

Стремление запечатлеть себя любимого было свойственно и самым первым фотографам. Только сделать это было значительно сложнее, чем сейчас.

Первое селфи в истории сделал американский фотограф Роберт Корнелиус – он сфотографировал себя в отражении витрины магазина. Это произошло в 1839 году, но тогда процесс фотографирования сильно отличался от современного. Отполированную серебряную пластину, обработанную парами йода, вставляли в камеру-обскуру, а потом проявляли над горячей ртутью и окунали в соляной раствор – процесс не из простых. Ситуация поменялась с появлением камер Kodak, рассчитанных на использование непрофессионалами. Фотография больше не требовала серьезной подготовки и постепенно стала массовым увлечением. И количество селфи драматически возросло. И захватило в том числе и россиян.

Лев Толстой, 1862

Судя по всему, Лев Толстой сделал первое селфи в российской истории – в левом верхнем углу фотографии написано: «Сам себя снял». Писатель вообще увлекался любыми техническими новинками и оставил после себя более тысячи снимков. Его жена Софья не отставала от мужа и научилась фотографировать еще до встречи с писателем – она брала уроки у знакомого своего отца.

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Николай Петров, 1896

Петров был известным в Российской империи фотографом и даже удостоился награды на фотографической выставке в Риге. Уже после революции 1917 года он стал преподавать фотографию в нескольких вузах.

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Петр Рогожников, 1900-е

Рогожников не был известным человеком, но у него было собственное фотоателье в небольшом городе Сарапул (около 1200 км от Москвы). Сегодня даже здания фотоателье в городе уже нет – его снесли в 1950-х годах.

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Иван Авдонин, 1910-е

Авдонин тоже был простым фотолюбителем и в основном снимал усадьбу Кусково в Москве. На фото он в своем доме в Новогиреево близ Москвы.

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Анастасия Романова, 1914

Фотография в зеркале дочери императора Николая II считается первым селфи, которое сделал подросток. На фотографии Анастасии 13 лет, и она сделала снимок, чтобы отправить своему другу. В руках у великой княжны тот самый Kodak Box Brownie, благодаря которому искусство фотографии стало доступным массовой аудитории.

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Николай II, дата неизвестна

Фотографией увлекалась не только Анастасия, но и вся семья последнего царя. И сам Николай II не исключение. Первый фотоаппарат у него появился в 1896 году, и, вероятно, он и научил дочь снимать. Помимо фотографий, сделанных Николаем и Анастасией, сохранились снимки авторства самой императрицы Александры Федоровны.

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Владимир Шухов, дата неизвестна

Шухов – инженер и создатель первого российского нефтепровода. Но сам он говорил: «Я по профессии инженер, а в душе фотограф». Первые его фотографии датируются 1890-ми, а всего в фотоархиве инженера было около 1500 снимков.

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