Как российские батискафы помогли Джеймсу Кэмерону снять «Титаник»

Безопасно опуститься на дно океана в 1995 году могли только два аппарата. И они были у российскими.

В 1996 году на экраны вышел ныне культовый «Титаник» Джеймса Кэмерона. Картина за рекордные тогда $200 млн окупилась всего за 25 дней. Но до «Оскара» и триумфа было другое: продюсеры называли Кэмерона безумцем, потому что тот хотел по тем временам невозможного – детального воспроизведения на экране реалистичных костюмов и интерьеров затонувшего лайнера.

Кэмерон требовал погружения к обломкам «Титаника». И единственными, кто в этом мог помочь, оказались русские.

Рейс в Россию

За десять лет до того, как фильм вышел на экраны, Кэмерон посмотрел документальный фильм о «Титанике» Стивена Лоу. Там были реальные кадры обломков на глубине 3800 м в Атлантическом океане, снятые во время погружения российских батискафов «Мир-1» и «Мир-2». Они были тогда лучшими в серии глубоководных аппаратов, это признавал и Центр развития технологий Соединенных Штатов. И режиссер отправился к российским ученым.

Научно-исследовательский корабль "Академик Мстислав Келдыш" Роман Денисов/TASS Роман Денисов/TASS

Он прилетел в Калининград – базовый порт исследовательского судна «Академик Келдыш», на борту которого находятся «Миры». План требовал детальной проработки, и, конечно огромных средств.

«Два года ушло на его раздумья. На наше общение, конечно, тоже, ведь мы обменивались в то время факсами, тогда еще мейлов не было», – вспоминал российский ученый Анатолий Сагалевич. Это он с коллегами опускался на «Мирах» к «Титанику» для съемок Стивена Лоу.

Глубоководный обитаемый аппарат "Мир" Роман Денисов/TASS Роман Денисов/TASS

Задача была и правда амбициозная, потому что Кэмерон хотел не просто задокументировать реальные интерьеры «Титаника», но и включить эти съемки в фильм. Оказалось, что студийная техника для этого не пригодна.

«Он хотел стереосъемку – поставить в один бокс две камеры, и ему надо было сделать их в два раза тоньше. Он запросил Sony. Те сказали, мы можем это сделать, но для этого надо заплатить не $250 тыс. за каждую камеру, а $1 млн. Он сказал: “Да, я готов платить!”», – рассказывал работавший с Кэмероном гидронавт Евгений Черняев.

Роботы с лампочками

«Академик Келдыш» с батискафами отправился в зону затопления «Титаника» на 20 дней. За это время Кэмерон и экипаж сделали более 20 погружений.

«Если для меня это было грандиозное приключение, то для Анатолия и его команды – обычная работа: “Сделать невозможное перед обедом”», – писал режиссер в своей книге “Exploring the Deep”. Он, по словам российских ученых, отлично справлялся с погружением и быстро учился.

Анатолий Сагалевич Лев Федосеев/TASS Лев Федосеев/TASS

«Давление составляет 500 атмосфер, то есть на окно действует сила более 160 тонн, что равно весу 4 танков», – в таких условиях находились батискафы, говорил Сагалевич.

Пленке в кассете хватало всего на 20 минут – на одно погружение. Камера находилась за бортом в специальном гидравлическом корпусе. На «Миры» установили маленькие телеуправляемые модули, который входили внутрь «Титаника». Эти маленькие роботы с дистанционным управлением обшарили весь корабль – заросшие водорослями салоны, палубы, каюты, прошлись вдоль бортов.

Джеймс Кэмерон Legion Media Legion Media

«Мы проникли во все помещения на «Титанике», куда можно было внести аппаратуру, побывали в каютах, видели койки, раковины, зеркала; мы знали, кто какую каюту занимал, и нашли одежду этих людей, их личные вещи. Мы даже побывали в трюме и осмотрели груз», – говорил режиссер.

А для того, чтобы глубоководные съемки имели хоть какой-то смысл, специалисты разместили на аппаратах ртутно-галогенно-йодистые светильники мощностью 1200 ватт каждый.

Кадр из документального фильма "Призраки бездны: Титаник" Джеймс Кэмерон, 2003/ Walt Disney Pictures Джеймс Кэмерон, 2003/ Walt Disney Pictures

Некоторые из подводных кадров вошли в фильм, но большинство использовалось как документальный материал – по нему разрабатывались макеты и интерьеры «Титаника».

Официальная премьера фильма прошла 1 ноября 1997 года на Токийском международном кинофестивале. А с российскими учеными режиссер впоследствии снял еще четыре фильма. Следующими были документальные «Призрак бездны: Титаник» (2001), «Экспедиция “Бисмарк”» (2002) на еще более большой глубине – 4700 метров, «Последние тайны Титаника» (2005) и научно-популярный «Чужие из бездны».

Куда еще опускались батискафы «Миры»

Максимальная глубина, на которую могут опускаться «Миры» – 6000 м. Считается, что они могут достигать глубин, на которых расположено 98,5% дна всего Мирового океана. Батискафы делали для научных исследований и поисковых операций.

Первое погружение состоялось в 1987 году, с тех пор только за четыре года «Миры» побывали в 35 научных экспедициях.

Помимо океанских глубин, они исследовали дно озера Байкал – самого глубокого озера планеты. В августе 2009 года на «Мире» на дно Байкала рискнул опуститься, в том числе, Владимир Путин.

Марк Агнор/Sputnik Марк Агнор/Sputnik

В нулевых с помощью них обследовали затонувшую подлодку «Курск» в Баренцевом море. Также на них искали потопленную японскую субмарину с грузом золота на борту и исследовали дно в районе затонувшего во времена Второй мировой линкора «Бисмарк».

В 2007 году российские «Миры» первыми в мире спустились на дно Северного Ледовитого океана – на 4,3 тыс. метров. Экипаж взял пробы грунта и установил там титановый российский флаг.

Батискафы по-прежнему базируются в Калининграде, но больше не участвуют в экспедициях и спасательных операциях. «Мир-1» стал экспонатом в Музее Мирового океана (хотя отмечается, что он в пригодном для работы состоянии и при необходимости может быть возвращен на борт «Келдыша»), а «Мир-2» пылится в ангаре на базе Института океанологии РАН.