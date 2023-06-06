Необычные традиции народов России, связанные с любовью и сексом

Многие из них можно найти только в научных материалах этнографов. А некоторые способны просто шокировать.

Многое объясняется тем, что в практике некоторых малых народов России вплоть до XX века сохранялись пережитки местных магических культов.

Обмен женами у чукчей

Чукчи называли эту традицию «нэвтумгыт» – этнологи перевели ее как «товарищество по жене». Мужчины заключали договор дружбы, согласно которому каждый имел право на жену другого, причем в такой союз могло входить более 10 пар одновременно. Каждый мужчина мог забрать к себе жену друга на несколько месяцев, а потом вернуть. Но случалось и так, что чужая жена оставалась у мужчины навсегда. Дети в таких браках тоже считались общими, а мужчин считали родными братьями. При этом такие отношения были запрещены между настоящими родственниками вплоть до троюродных братьев.

Чукчи сидят у входа в свое жилище Sputnik Sputnik

В газете «Полярная звезда» за 1924 год публиковались экспедиционные материалы исследователя Куликова с Чукотки, и в одном из интервью выяснилось, что женщины относились к этой традиции позитивно. «На свежих оленях всегда ехать веселее», – сказала этнографу одна из жительниц села под общий хохот местных. Помимо товарищеского брака, который оформлялся, как и первый, в соответствии со всеми правилами, чукча мог предложить свою жену гостю, а сам уходил на время из дома.

Традиция появилась из-за суровых условий жизни на Крайнем Севере – групповой брак отчасти гарантировал появление потомства и генетическое разнообразие, таким образом повышая выживаемость народа. Кроме того, в случае смерти кормильца его жена с детьми не оставалась одна, а дети считались своими не в одной семье.

Портрет женщины. Дата съемки: 1878–1880. Чукчи. Кунсткамера

Прятки зятя и тещи у хантов

Эта традиция называлась «сокрытие» или «избегание» и соблюдалась не только тещей перед зятем, но и невестой перед старшими мужчинами-родственниками жениха. Когда девушку просватали, она начинала появляться на людях с платком и прикрывала лицо, а также соблюдала несколько необычных условий: постоянно ходила перед старшими мужчинами рода жениха в обуви, так как ходить босиком запрещалось; в присутствии отца и деда будущего мужа «прятала голос», то есть говорила только шепотом. Теща также «избегала» зятя, причем иногда это принимало неожиданные формы: советский этнограф Зоя Соколова описывала случай, когда теща, не имея при себе головного платка, накрылась при зяте подолом юбки, хотя на ней не было нижнего белья.

Семья хантов, 1916 Sputnik Sputnik

Обязательное покрытие головы объясняется тем, что ханты верили – в голове женщины заключается одна из ее четырех душ, которые следовало прикрывать. Еще три заключались в плечах, животе и ногах. А вот прилюдное кормление грудью при этом не осуждалось – она воспринималась просто как орган, способствующий воспроизводству.

Ханты. Роженица в специально отведенном для нее чуме на время родов и ухода за новорожденным. Дата съемки: 1936 год Кунсткамера

Лемби-магия у карелов

Некогда у карелов существовал языческий культ лемби, но позже это слово начали использовать для обозначения женской привлекательности, чести и красоты. По поверьям, лемби можно было передать другим женщинам, поэтому во время свадебной бани невесты с ней мылись подруги и сестры. Они пользовались той же водой и парились тем же веником, что и невеста, а потом вплетали ей в косу свои ленты – так им передавалась часть обаяния новобрачной.

Такая традиционная магия бытовала у карелов вплоть до начала XX века. Для укрепления любви супругов жениха потчевали пирогом, тесто для которого замешивалось на воде или молоке, которым мыли невесту в свадебной или послесвадебной бане.

Карелки, 1915 Finnish Heritage Agency Finnish Heritage Agency

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