Как советские лингвисты создали письменность для коренных народов Крайнего Севера

В самых отдаленных регионах России живут носители редких языков, до революции не имевшие письменности. Ненцы, ханты, коряки, чукчи и многие другие обрели свой алфавит только в советское время.

На Крайнем Севере России живут более 40 коренных малочисленных народов. На огромных, разбросанных по разным концам страны территориях вы можете услышать невероятное разнообразие языков, не похожих друг на друга. И большинство из этих языков еще столетие назад не имели даже своей письменности.

Ликвидация безграмотности

Маленькие чукчи в школе. П.Новицкий П.Новицкий

Россия всегда была многонациональной и многоязычной страной, но всеобщее образование стало доступно ее жителям лишь после революции 1917 года. В начале XX века только 20-30% жителей России умели читать и писать, причем в Сибири и на Дальнем Востоке эти цифры были значительно меньше.

Дети эскимосов в школе. Общественное достояние Общественное достояние

Согласно декрету 1919 года «О ликвидации безграмотности в РСФСР», все население страны было обязано учиться читать и писать. Можно было выбрать как русский язык, так и другой родной. Политика «коренизации», как отмечают многие историки, была нужна новой власти, чтобы получить поддержку не только среди русского населения, но и у других народов. Были выпущены учебные пособия (и для взрослых людей) на 40 разных языках, включая чувашский, татарский, узбекский.

Первые буквари для селькупских первоклассников на родном языке. Николай Адамович/TASS Николай Адамович/TASS

Все это породило научные исследования редких языков народов России, у многих из которых не было даже письменности. Хотя попытки ее создания предпринимались и в XIX веке, только системный подход советских ученых принес результаты.

Единый северный алфавит

В 1920-х советские ученые выделяли 26 коренных малочисленных народов Севера общей численностью чуть более 135 тысяч человек. По большей части, они занимались оленеводством и охотой на морского зверя. Принадлежали они к разным языковым семьям, которые к тому же распадались на множество диалектов и наречий.

Один из ранних проектов единого северного алфавита на латинской основе. Общественное достояние Общественное достояние

Решить эту нетривиальную лингвистическую задачу был призван созданный в 1926 году Северный факультет при Ленинградском восточном институте (с 1930 года - Институт народов Севера). В 1929 году специалисты этого института выработали Единый северный алфавит. Изначально он был на латинице с дополнительными буквами и диакритическими знаками и использовался для 16 языков народов Севера (саамского, ненецкого, селькупского, мансийского, хантыйского, эвенкийского, эвенского, нанайского, удэгейского, ительменского, чукотского, корякского, эскимосского, алеутского, кетского и нивхского). Конечно, в разных алфавитах использовали разное количество букв и знаков, а за «литературный» принимался один наиболее популярный диалект, но общая база существенно упростила подготовку учебных пособий.

Девочки идут в школу на Чукотке. Александр Лыскин/Sputnik Александр Лыскин/Sputnik

Но уже в середине 1930-х языковая политика сменила вектор. Теперь все алфавиты были заменены на кириллические (подробнее тут), а в школах стали делать упор на изучение общегосударственного языка.

В результате многие коренные языки так и не перевели на кириллицу, а затем и вовсе практически убрали из образовательной программы и перестали издавать литературу и газеты на них. К тому же, в 1960-х на Севере стали активно разрабатывать нефтегазовые месторождения, куда съезжались специалисты со всех республик, и языком общения стал русский. Впрочем, некоторые «северные» слова перекочевали в обычную жизнь. Например, слово «парка» (куртка) произошло из ненецкого.

В школе чукотского поселка Конергино. Sputnik Sputnik

Научный интерес к северным языкам стал возрождаться только в 1970-1980-х. Тогда лингвисты вновь стали выезжать в научные экспедиции к северным народам.

1 июня 1977 г. Студенты 3-го курса факультета народов Крайнего Севера чукчанка Раиса Рультынеут (слева) и чукчанка Галина Коричкова во время занятий. Юрий Белинский/TASS Юрий Белинский/TASS

В 1988 году появилась официальная письменность у тофаларского языка, в 1990-х - у алеутского, в 2003 - у чулымского (именно на этом языке поет популярная этно-группа OTYKEN).

Как сегодня учат северные языки

Современные лингвисты выделяют порядка 40 коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, и родными языками владеют далеко не все. Так, из 50 тысяч ненцев язык знает каждый второй, а вот из 1100 кетов языком владеют около 150 человек, из 300 представителей народа ороки (или ульта) - менее 50. На тофаларском языке свободно говорят всего 3 человека! При этом возраст носителей стремительно растет. Лингвисты отмечают, что среди северных народов много билингвов.

На стойбище чукчей-оленеводов поселка Канчалан Чукотского автономного округа. Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

В школах, где учатся дети северных народов, с конца 1980-х вновь преподают коренные языки, правда, только в начальных классах или в качестве факультативов. В некоторых регионах есть языковые курсы и для взрослых людей, как очные, так и онлайн.

На сегодняшний день бесписьменным остался только один северный язык - народа энцев на Таймыре, численность которого составляет не более 300 человек (а носителей осталось 40 человек). Созданием официальной письменности для энецкого языка занимаются с 2018 года лингвисты Сибирского федерального университета в Красноярске.

Школа в Эвено-Бытантайском национальном районе Якутии. Владимир Смирнов/TASS Владимир Смирнов/TASS

Изучают северных языки в и Томском педагогическом институте, и в Московском государственном университете. А вот педагогов по редчайшим в мире северным языкам готовят в России в Институте народов Севера. Только здесь можно выучить ительменский, долганский, орокский и другие языки, носители которых живут в самых отдаленных селениях России.

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