Как советские лингвисты создали письменность для коренных народов Крайнего Севера

Во время урока эвенкийского языка.Владимир Матвиевский/TASS
На Крайнем Севере России живут более 40 коренных малочисленных народов. На огромных, разбросанных по разным концам страны территориях вы можете услышать невероятное разнообразие языков, не похожих друг на друга. И большинство из этих языков еще столетие назад не имели даже своей письменности.
Маленькие чукчи в школе.П.Новицкий
Россия всегда была многонациональной и многоязычной страной, но всеобщее образование стало доступно ее жителям лишь после революции 1917 года. В начале XX века только 20-30% жителей России умели читать и писать, причем в Сибири и на Дальнем Востоке эти цифры были значительно меньше.
Дети эскимосов в школе.Общественное достояние
Согласно декрету 1919 года «О ликвидации безграмотности в РСФСР», все население страны было обязано учиться читать и писать. Можно было выбрать как русский язык, так и другой родной. Политика «коренизации», как отмечают многие историки, была нужна новой власти, чтобы получить поддержку не только среди русского населения, но и у других народов. Были выпущены учебные пособия (и для взрослых людей) на 40 разных языках, включая чувашский, татарский, узбекский.
Первые буквари для селькупских первоклассников на родном языке.Николай Адамович/TASS
Все это породило научные исследования редких языков народов России, у многих из которых не было даже письменности. Хотя попытки ее создания предпринимались и в XIX веке, только системный подход советских ученых принес результаты.
В 1920-х советские ученые выделяли 26 коренных малочисленных народов Севера общей численностью чуть более 135 тысяч человек. По большей части, они занимались оленеводством и охотой на морского зверя. Принадлежали они к разным языковым семьям, которые к тому же распадались на множество диалектов и наречий.
Один из ранних проектов единого северного алфавита на латинской основе.Общественное достояние
Решить эту нетривиальную лингвистическую задачу был призван созданный в 1926 году Северный факультет при Ленинградском восточном институте (с 1930 года - Институт народов Севера). В 1929 году специалисты этого института выработали Единый северный алфавит. Изначально он был на латинице с дополнительными буквами и диакритическими знаками и использовался для 16 языков народов Севера (саамского, ненецкого, селькупского, мансийского, хантыйского, эвенкийского, эвенского, нанайского, удэгейского, ительменского, чукотского, корякского, эскимосского, алеутского, кетского и нивхского). Конечно, в разных алфавитах использовали разное количество букв и знаков, а за «литературный» принимался один наиболее популярный диалект, но общая база существенно упростила подготовку учебных пособий.
Девочки идут в школу на Чукотке.Александр Лыскин/Sputnik
Но уже в середине 1930-х языковая политика сменила вектор. Теперь все алфавиты были заменены на кириллические (подробнее тут), а в школах стали делать упор на изучение общегосударственного языка.
В результате многие коренные языки так и не перевели на кириллицу, а затем и вовсе практически убрали из образовательной программы и перестали издавать литературу и газеты на них. К тому же, в 1960-х на Севере стали активно разрабатывать нефтегазовые месторождения, куда съезжались специалисты со всех республик, и языком общения стал русский. Впрочем, некоторые «северные» слова перекочевали в обычную жизнь. Например, слово «парка» (куртка) произошло из ненецкого.
В школе чукотского поселка Конергино.Sputnik
Научный интерес к северным языкам стал возрождаться только в 1970-1980-х. Тогда лингвисты вновь стали выезжать в научные экспедиции к северным народам.
1 июня 1977 г. Студенты 3-го курса факультета народов Крайнего Севера чукчанка Раиса Рультынеут (слева) и чукчанка Галина Коричкова во время занятий.Юрий Белинский/TASS
В 1988 году появилась официальная письменность у тофаларского языка, в 1990-х - у алеутского, в 2003 - у чулымского (именно на этом языке поет популярная этно-группа OTYKEN).
Современные лингвисты выделяют порядка 40 коренных малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока, и родными языками владеют далеко не все. Так, из 50 тысяч ненцев язык знает каждый второй, а вот из 1100 кетов языком владеют около 150 человек, из 300 представителей народа ороки (или ульта) - менее 50. На тофаларском языке свободно говорят всего 3 человека! При этом возраст носителей стремительно растет. Лингвисты отмечают, что среди северных народов много билингвов.
На стойбище чукчей-оленеводов поселка Канчалан Чукотского автономного округа.Сергей Гунеев/Sputnik
В школах, где учатся дети северных народов, с конца 1980-х вновь преподают коренные языки, правда, только в начальных классах или в качестве факультативов. В некоторых регионах есть языковые курсы и для взрослых людей, как очные, так и онлайн.
На сегодняшний день бесписьменным остался только один северный язык - народа энцев на Таймыре, численность которого составляет не более 300 человек (а носителей осталось 40 человек). Созданием официальной письменности для энецкого языка занимаются с 2018 года лингвисты Сибирского федерального университета в Красноярске.
Школа в Эвено-Бытантайском национальном районе Якутии.Владимир Смирнов/TASS
Изучают северных языки в и Томском педагогическом институте, и в Московском государственном университете. А вот педагогов по редчайшим в мире северным языкам готовят в России в Институте народов Севера. Только здесь можно выучить ительменский, долганский, орокский и другие языки, носители которых живут в самых отдаленных селениях России.
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