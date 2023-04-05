Почему чувашских женщин узнавали по ЗВУКУ (ФОТО)?

Еще совсем недавно в Чувашии носили столько украшений из серебряных монет, что звон раздавался на всю округу. Зачем это было нужно?

Придя в гости к современным чувашам, мы были поражены украшениями их женщин. Это были шлемы, сплошь покрытые советскими и старинными монетами. Потом оказалось, что это были еще довольно простые головные уборы и ожерелья. Традиционные украшения из монет у чувашских женщин могли весить до 15–16 кг!

Шапочка из серебра

Монисто Legion Media Legion Media

Монеты для украшений использовались у многих коренных народов России: их носили в Удмуртии, Татарстане, Марий-Эл, Башкирии. Вам наверняка знакомо слово «монисто» – ожерелье из монет. Но именно в Чувашии эти женские украшения достигли невероятных масштабов.

Главным был головной убор, который делали самостоятельно. У незамужних девушек шапочка «тухья» была похожа на шлем воина, а у замужних – «хушпу» – была с открытой макушкой и длинным «хвостом». Тяжелый хвост помогал держать спину прямо.

Шапочки щедро обвешивали тяжелыми серебряными монетами, а если их не хватало, то использовали «жетоны», то есть имитацию монет. Лучшие монеты располагались у висков, и при ходьбе они ярче всего звенели. Использовали лишь те монеты, которые не были в обиходе. В музеях и на старых фотографиях отчетливо видны иностранные монеты, которые, по всей видимости, попали в Чувашию по реке Волге – главному в прошлом торговому пути. Кроме монет в головных уборах использовались бисер и мелкие раковины. Они тоже некогда были показателями благосостояния.

Чувашская женщина в традиционном костюме Legion Media Legion Media

«Девочка надевала тухью, когда вступала в детородный возраст, показывая таким образом, что она готова к замужеству и продолжению рода», – рассказывает заведующий Музеем чувашской вышивки в Чебоксарах Надежда Сельверстрова. Тухью носили постоянно, а вместе с ней могли надевать и ожерелья из монет (их называли чапчушками), и серьги («алга»).

Во время свадебной церемонии девушка надевала хушпу, а свою тухью передавала младшим сестрам. «Хушпу носили по праздникам, – рассказывает Надежда, – и когда женщина была в годах, то передавала хушпу старшей дочери, а сама ходила только в платке “сурпане”. Если же женщина ходила в звенящей хушпу, то она как бы говорила, что еще может родить».

В Музее чувашской вышивки Марина Круглякова/TASS Марина Круглякова/TASS

Кроме головных уборов чувашские женщины носили и ожерелья «шюльгеме». Внешне они напоминают то ли сумочку, то ли табличку, составленную целиком из монеток, с декоративным креплением по центру (там нередко изображался родовой знак. Подробнее о них мы рассказывали в статье про чувашскую вышивку). Из монет делали также и серьги «алга», тоже тяжелые и звонкие.

И оберег, и инвестиция

Такие украшения, как считали в старину чуваши, были оберегом от злых сил, говорит Надежда. «Как правило, девушек отдавали замуж далеко, чтобы не было близкородственных браков, и, приезжая в новое для себя место, нужно было показать и свой статус, и обезопасить себя от новых, еще не знакомых духов». В традиционной чувашской вере свои духи были у всего живого, от родников до лесов.

Экспонаты в Музее чувашской вышивки Марина Круглякова/TASS Марина Круглякова/TASS

Защитными свойствами обладали не монеты как таковые, а именно серебро, из которого они были сделаны. Сегодня уже доказано научно, что этот металл способен убивать бактерии. А вот золотые монеты и жетоны в чувашских украшениях практически не встречались.

Впрочем, о происхождении «шлема» с монетами есть и фантастическая легенда. Будто бы среди далеких предков чувашских женщин были амазонки, которые славились своими боевыми заслугами. Последние представительницы якобы осели в Поволжье, а их кольчуги стали народным костюмом чувашей. Кстати, у чувашских мужчин монет в костюме нет.

Почему перестали носить монеты?

Только на первый взгляд кажется, что народные костюмы – это что-то из глубокой древности. На самом деле современные наряды обычные люди в российской глубинке стали носить лишь несколько десятилетий назад. А раньше все шили (а то и ткали) самостоятельно.

Девушка из Чебоксар в национальном костюме Руссов/Sputnik Руссов/Sputnik

Чуваши очень дорожили своими серебряными украшениями, которые передавали из поколения в поколение. Но сегодня их практически не осталось, а все потому, что во время индустриализации и раскулачивания в ранние советские годы, а затем и во время Великой Отечественной войны чуваши сдавали свои монеты государству. На вырученные средства покупали технику, от тракторов до танков. В годы голода монеты меняли на еду.

Участники художественной самодеятельности совхоза «Знамя». Цивильский район Исаев/Sputnik Исаев/Sputnik

Вероятно, последние такие исторические украшения сегодня можно увидеть разве что в очень далеких чувашских деревнях и этнографических музеях. «К нам приносят свои семейные украшения, чтобы они просто были в сохранности», – говорит Надежда.

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