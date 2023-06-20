По каким правилам живет самый редкий дальневосточный леопард?

Он любит свою маму, довольствуется одной косулей в неделю и отпускает мех на зиму.

Дальневосточный (он же амурский) леопард - это самый северный представитель этого вида диких кошек. В мире их насчитывается около 130, и практически все живут в Приморье. Давайте познакомимся с ними поближе.

Лес дороже джунглей

Tom Brakefield/Getty Images Tom Brakefield/Getty Images

Леопардов легко представить в джунглях или тропических лесах, обычно они предпочитают жаркий, влажный климат. Но ареал обитания дальневосточного вида находится выше 45 параллели, и климат там совершенно другой: долгие снежные и холодные зимы. А вместо тропических лесов и саванны - непроходимая тайга с множеством скалистых сопок.

На самом деле, леопарды в древности жили даже севернее, они были обычным явлением на всем евразийском континенте, но вымерли более 10 тысяч лет назад. А вот леопарды на Дальнем Востоке смогли выжить, находясь в отдалении от цивилизации. Более того, их популяция даже растет благодаря запрету на охоту (с 1956 года) и созданию национального парка «Земля леопарда» в 2012.

Под опекой

Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Некоторых леопардов опекают известные люди: Памела Андерсон (ее леопард Памела уже сделала актрису бабушкой), Папа Римский Франциск (он дал леопарду имя Мартин Фьерро, литературного персонажа Аргентины, откуда он родом), российский музыкант Дима Билан (его «крестника» зовут Виктором), телеведущий программ о природе Николай Дроздов (он назвал своего подопечного Байкалом). А кроме того, леопардов поддерживают и целые организации: газета «Комсомольская правда» (их леопардессе по имени Сочи уже 11 лет, это одна из старейших жительниц леопардового мира), сеть кинотеатров «Иллюзион» (они назвали молодую самку Иллюзионочкой) и многие другие.

Зимняя маскировка

Sputnik Sputnik

Амурский леопард раза в полтора меньше своих африканских родственников (весит не более 50 кг), но не менее изящен и так же пятнист. Ученые различают каждого леопарда как раз по индивидуальному рисунку.

И на первый взгляд кажется, что леопардовая окраска пригодится хороша только в тропиках. Природа все продумала. Яркий цвет ему не мешает охотиться, так как его добыча - косули и прочие копытные- обладают черно-белым зрением.

Но при этом у него есть «зимняя маскировка»: чтобы на снегу он был менее заметен, его черные пятна и окраска становятся бледнее. При этом на зиму леопард «отпускает» мех и наедает себе немного боков. Но весной снова придет в форму.

Глаз, как у орла

Michael Semenov/500px/Getty Images Michael Semenov/500px/Getty Images

На сегодняшний день это единственный вид леопарда, который умеет охотиться на снегу. И его способности поражают. Он может видеть свою жертву на расстоянии более километра, нападает с 5-10 метров и прыгает на высоту до 3 метров.

Как же часто ему приходится охотиться? На самом деле, не так уж и часто. Ему хватает одной косули на неделю, а то и на две. Голод он может также спокойно переносить в течение пары недель (или поймать себе небольшого зайца, к примеру).

Понимают, что быть взрослым тяжело

Виталий Аньков/Sputnik Виталий Аньков/Sputnik

Дальневосточные леопарды из-за своей редкости мало изучены. Долгое время считалось, что они одиночки и что котята уходят во взрослую жизнь в течение нескольких месяцев после рождения. Но иногда сотрудники нацпарка «Земля леопарда» замечают совершенно необычные моменты их жизни. Вот на этом видео мама кормит взрослого сына молоком и еще моет ему шею. Котенку более полугода, и начинать самостоятельно охотиться он не спешит.

Гуляют вдоль границы

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Большая часть дальневосточных леопардов живет в России (в конце 2022 года насчитали 125 особей), однако несколько особей (8-12) были зафиксированы в Китае. При этом есть и леопарды, которые спокойно гуляют из одной страны в другую.

Кстати, одну из приграничных самок так и зовут - Граница.

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