Могли ли советские женщины быть обычными домохозяйками?

Женщины в Советском Союзе работали наравне с мужчинами. Каждый гражданин вне зависимости от гендера был обязан приносить пользу обществу. В Уголовном кодексе существовала статья за тунеядство для неработающих граждан. Но все ли советские женщины были вынуждены работать?

В СССР у женщин было больше возможностей, чем, например, у американок. Они получили право голоса на выборах в 1924 году. Имели право на труд и заработную плату наравне с мужчинами. Были министрами, директорами фабрик, академиками, ректорами вузов и партийными лидерами. И имели одну общую обязанность перед государством – быть ему полезным. Государство декларировало: нет мужского или женского труда, работать должны все.

Звучит как гендерное равноправие? Как бы ни так.

Почему большевики это делали?

Сегодня исследователи констатируют: советская власть использовала тему гендерных свобод для решения экономических вопросов.

«Партия большевиков, как и любая партия, вовлекая женщин в политику и государственное строительство, решала вполне определенные практические задачи. Не случайно активная мобилизационная политика началась во время Гражданской войны, когда советская власть висела на волоске и нужно было привлечь абсолютно все ресурсы, в том числе трудящихся женщин», – говорит гендерная исследовательница Ольга Шнырова.

И даже когда к 1930-м советская власть более или менее прочно встала на ноги, для обширной индустриализации и коллективизации все еще нужен был мощный трудовой ресурс. Страна нуждалась в работающих женщинах. К тому времени разговоры о роли женщин в публичной и политической сферах поутихли, зато пропаганда женского труда была в полном разгаре.

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Причем первые годы своего существования советского государство действительно пыталось «увести» женщину из семьи, чтобы наконец все люди могли заниматься только революцией и строительством коммунизма. Оно как могло развивало социальную сферу и сферу бытовых услуг: ясли, детские сады, пионерлагеря, столовые и т. д. Дети должны были воспитываться государством, чтобы не отвлекать родителей.

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

Однако большевики достаточно быстро поняли, что воплотить это сложно хотя бы потому, что общество к этому не готово. И сменили концепцию. Теперь женщина должна была стать одновременно строительницей социализма и домашнего уюта, женой и матерью, то есть выполнять три роли. А что было делать тем, кто хотел быть просто домохозяйкой?

Домохозяйка без пенсии

Отношение к домохозяйкам в СССР тоже не было неизменным. В 1920–1940-е годы женщина сама уходила в производство – идеи равенства полов были популярны у самих рабочих. Кроме того, во время и после войны из-за больших потерь среди мужского населения работа была необходимостью.

Всеобщее достояние Всеобщее достояние

В то же время все эти годы вместе с женщинами-труженицами заводов и доярками на советских экранах соседствовали домохозяйки в обычной для патриархального общества роли: пока муж работал в шахте или у станка, дома его ждала жена, которая занимается домашними делами и детьми. Такой была героиня фильма «Дело было в Пенькове», которая вышла замуж за красавца-тракториста и мечтала о простом «женском счастье» – верном муже и детях.

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К 1960-м экранная домохозяйка практически исчезает, что в какой-то степени отражало запросы времени. Престиж высшего образования и рабочей карьеры рос, а вот статус обычной домохозяйки падал.

В 1970-х среди женщин провели соцопрос, спросив: «Ушли бы вы с работы, если бы вашу зарплату отдали мужу?», и 70% ответили отрицательно.

Universal History Archive/Getty Images Universal History Archive/Getty Images

Государство отсутствие работы тоже не поощряло: например, до 1980-х размер пенсии исчислялся из трудового стажа, поэтому нигде не работавшие граждане пенсию не получали. Но быть только домохозяйками официально женщинам не запрещалось – и они были.

«Покойная бабушка не работала примерно с начала 60-х. Сидела с двумя детьми, была домохозяйкой. Проблем никаких не было, но пенсию по возрасту тоже впоследствии не дали за недостаточностью трудового стажа (не хватило где-то пары лет до минимального, чтобы пенсия была)», – вспоминал Геннадий Абрамов из Москвы.

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«Моя бабушка не работала. Да ей и некогда было. Мать-героиня (была такая медаль) – целая куча детей и дом…» – отмечал Андрей Раковский из Новосибирска.

Что же касается уголовного наказания за отсутствие работы, так называемой статьи за тунеядство, то домохозяйки из-под этого закона были выведены как «лица, занятые ведением домашнего хозяйства». И могли не опасаться последствий.