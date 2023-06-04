20 мудрых мыслей от русских писателей

Наши классики литературы были не прочь пофилософствовать. Сегодня мы понимаем, как много они знали о смысле жизни, душе, работе и любви!

1. Привычка свыше нам дана:

Замена счастию она.

(Александр Пушкин «Евгений Онегин»)

2. Мы почитаем всех нулями,

А единицами – себя.

(Александр Пушкин «Евгений Онегин»)

3. Есть у русского человека враг, непримиримый, опасный враг, не будь которого, он был бы исполином. Враг этот – лень. (Николай Гоголь. Из письма К. С. Аксакову, 1841 г.)

4. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. (Федор Достоевский «Бесы»)

5. Если хочешь победить весь мир, победи себя. (Федор Достоевский «Бесы»)

6. Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, это самое лучшее его определение. (Федор Достоевский «Записки из Мертвого дома»)

7. Всякому человеку, для того чтобы действовать, необходимо считать свою деятельность важною и хорошею. (Лев Толстой «Воскресение»)

8. Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. (Лев Толстой «Анна Каренина»)

9. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. (Лев Толстой «Анна Каренина»)

10. Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызение совести и болезнь. И счастие есть только отсутствие этих двух зол. (Лев Толстой «Война и мир»)

11. Дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у девяноста девяти из ста нет ума. (Антон Чехов «Дом с мезонином»)

12. Трудно понять человеческую душу, но душу свою собственную понять еще трудней. (Антон Чехов «Драма на охоте»)

13. Нет ничего хуже, когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь. (Антон Чехов «Дядя Ваня»)

14. Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша! Когда труд – обязанность, жизнь – рабство! (Максим Горький «На дне»)

15. Мне кажется, что спорить любят только люди неудачные, несчастливые. Счастливые – живут молча. (Максим Горький «Жизнь Клима Самгина»)

16. Перемена обстановки – традиционное заблуждение, на которое возлагают надежды обреченная любовь и неизлечимая чахотка. (Владимир Набоков «Лолита»)

17. Человек болтлив, когда ему нечего сказать. Многие длинноты происходят из-за недостаточности мыслей и чувств. (Андрей Платонов «Усомнившийся Макар»)

18. Я предпочитаю быть один, но рядом с кем-то... (Сергей Довлатов «Чемодан»)

19. Деньги нужны человеку для того, чтобы никогда о них не думать… (Братья Стругацкие «Пикник на обочине»)

20. Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает как начало возмездия. (Фазиль Искандер «Кролики и удавы»)

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