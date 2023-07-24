Война и мир глазами советского фотографа Георгия Зельмы (ФОТО)

Галереи
Узнай Россию

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Одинаково прекрасны обе стороны работы этого фотографа: и сцены простой советской жизни, и кадры прямо с поля боя.

Родом из Ташкента, Георгий Зельма много раз бывал в командировках в Средней Азии и прославился на весь СССР своими фотосвидетельствами о жизни не только родной Узбекской ССР, но и другие республик. Он выступал за права женщин, ратовал за раскрепощение женщин Востока и активно освещал женские митинги в Азии.

Во время Второй мировой войны Зельма был на фронте и делал снимки для газеты «Известия». Многие из его кадров стали классикой военной фотографии.

После войны он продолжил сотрудничать с самыми разными советскими журналами, ездил в командировки по всему Союзу, снимая самые разные сферы жизни, от сельского хозяйства до рыбной ловли и производств. 

Международный женский праздник 8 Марта. Ташкент, 1924 

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В ЗАГСе. Ташкент, 1925

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Долой чадру! 1925

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«По призыву комсомола – на шахту!» Работницы на шахте «Горловка», 1930

Георгий Зельма/Собрание «РИА Новости»/russiainphoto.ru

Объявление. Узбекская ССР, 1930-е

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Праздничная демонстрация на Красной площади, 1931

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Выступление Сталина на VIII Всесоюзном съезде Советов, 1936 (фото совместно с Михаилом Прехнером)

Георгий Зельма, Михаил Прехнер/ГА РФ

Первый глиссер на канале Москва-Волга, 1937

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Комсомолка Ганна Пашкова

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Писатель Константин Симонов на Северном фронте, 1941

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Стоять насмерть!», 1942

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

«Пусть солдаты немного поспят», 1942

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Весенние пленные, 1942

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Бой за дом Павлова. Сталинград, осень 1942

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Боевые друзья. Сталинград, декабрь 1942

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Пленные немцы под Сталинградом, 1942

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Флаг победы над Сталинградом, 1943

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Награда патриоту, 1943

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Ударница Паша Ангелина с членами своей бригады на полях перед уборкой, 1945

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Весна в пустыне Каракумы, 1950-е

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Комсомольское озеро. Ташкент, Узбекская ССР, 1954

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Рыбак. Эстонская ССР, 1970-е

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Конвейер. Эстонская ССР, 1970е

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Школьники-пионеры. Киргизская ССР, 1970-е

Георгий Зельма/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене

История
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен