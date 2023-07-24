Война и мир глазами советского фотографа Георгия Зельмы (ФОТО)

Одинаково прекрасны обе стороны работы этого фотографа: и сцены простой советской жизни, и кадры прямо с поля боя.

Родом из Ташкента, Георгий Зельма много раз бывал в командировках в Средней Азии и прославился на весь СССР своими фотосвидетельствами о жизни не только родной Узбекской ССР, но и другие республик. Он выступал за права женщин, ратовал за раскрепощение женщин Востока и активно освещал женские митинги в Азии.

Во время Второй мировой войны Зельма был на фронте и делал снимки для газеты «Известия». Многие из его кадров стали классикой военной фотографии.

После войны он продолжил сотрудничать с самыми разными советскими журналами, ездил в командировки по всему Союзу, снимая самые разные сферы жизни, от сельского хозяйства до рыбной ловли и производств.

Международный женский праздник 8 Марта. Ташкент, 1924

В ЗАГСе. Ташкент, 1925

Долой чадру! 1925

«По призыву комсомола – на шахту!» Работницы на шахте «Горловка», 1930

Объявление. Узбекская ССР, 1930-е

Праздничная демонстрация на Красной площади, 1931

Выступление Сталина на VIII Всесоюзном съезде Советов, 1936 (фото совместно с Михаилом Прехнером)

Первый глиссер на канале Москва-Волга, 1937

Комсомолка Ганна Пашкова

Писатель Константин Симонов на Северном фронте, 1941

«Стоять насмерть!», 1942

«Пусть солдаты немного поспят», 1942

Весенние пленные, 1942

Бой за дом Павлова. Сталинград, осень 1942

Боевые друзья. Сталинград, декабрь 1942

Пленные немцы под Сталинградом, 1942

Флаг победы над Сталинградом, 1943

Награда патриоту, 1943

Ударница Паша Ангелина с членами своей бригады на полях перед уборкой, 1945

Весна в пустыне Каракумы, 1950-е

Комсомольское озеро. Ташкент, Узбекская ССР, 1954

Рыбак. Эстонская ССР, 1970-е

Конвейер. Эстонская ССР, 1970е

Школьники-пионеры. Киргизская ССР, 1970-е

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