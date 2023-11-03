7 самых популярных в СССР детских телепередач

Некоторые из них до сих пор выходят в эфир!

На советском телевидении было много детских программ для ребят разного возраста. Несмотря на стремление властей воспитывать маленьких зрителей, в телепередачах не было лозунгов и прямолинейной советской пропаганды. В них непринужденно обсуждались чисто человеческие ценности. На примере сказочных героев дети учились разбираться, что такое хорошо и что такое плохо.

«В гостях у сказки» (1976–1995)

«Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые!» – это обращение телеведущей Валентины Леонтьевой ждал у экрана каждый ребенок. Первый выпуск передачи вышел в 1976 году – в каждом выпуске показывали новый полнометражный мультфильм или фильм. Тетя Валя, как ласково называли ведущую дети, предваряла кинопоказ рассказом о литературном первоисточнике фильма или просто интересными фактами о его создании. В конце передачи ведущая задавала вопросы юным зрителям или давала творческое задание – в следующем выпуске она зачитывала их ответы.

Главная редакция кинопрограмм ЦТ Главная редакция кинопрограмм ЦТ

«Я уже не помню, о какой сказке шла речь, но однажды тетя Валя задала вопрос, в чем разница между оригинальной сказкой и экранизацией, которую только что показали. Я написала длинное письмо с ответом, и через пару-тройку недель тетя Валя прочитала его в конце передачи вместе с другими лучшими ответами! Для любого ребенка это был просто восторг!» – рассказывает Ольга, которая смотрела передачу в детстве.

Еще один узнаваемый элемент передачи – бабушка-сказительница, которая начинала и заканчивала каждую сказку. Она сидела у окна в русском традиционном костюме и в конце сказки закрывала ставни со словами: «Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!»

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«Спокойной ночи, малыши!» (1964 – наши дни)

Самая старая и любимая советская детская передача до сих пор в эфире. В 1968 году на экране появились главные герои, которых не меняют по сей день – поросенок Хрюша, собака Филя, заяц Степашка и ворона Каркуша. Персонажи разыгрывают поучительные сценки, после которых детям показывают мультфильм. Завершается передача колыбельной «Спят усталые игрушки».

Sputnik; Телекомпания «Класс» Sputnik; Телекомпания «Класс»

В 1988 году Хрюша стал звездой и американского телевидения. Продюсеры Андрей Меньшиков и Кристофер Серф сняли выпуск совместной советско-американской телепередачи «Можем быть одной семьей». В программе Хрюша встретился с лягушонком Кермитом из американской детской передачи «Маппет-шоу». Но сюжет скорее был интересен взрослым – пародируя переговоры генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с американским президентом Рональдом Рейганом, Хрюша и Кермит обсудили важные политические и социальные вопросы.

«АБВГДейка» (1975–2020)

Есть версия, что идею телепередачи начальник управления дошкольного воспитания Министерства просвещения СССР подсмотрела у американского детского шоу «Улица Сезам». Также к созданию «АБВГДейки» приложил руку детский писатель Эдуард Успенский (тот самый, который придумал Чебурашку, героев «Простоквашина» и братьев Колобков).

Вместо кукол главными героями были клоуны, которые вместе с маленькими зрителями учились читать и писать в игровом формате.

Главная редакция научно-популярных и учебных программ ЦТ СССР (1975–1990) Главная редакция научно-популярных и учебных программ ЦТ СССР (1975–1990)

«Дети во дворе играли: кто в салочки, кто в мячик. Неожиданно из окна одной из квартир послышался детский голос: “АБВГДейка” начинается!” Всех детей тут же как ветром сдуло – моментально разбежались по домам включать телевизор и смотреть любимую телепередачу с Ириской и Клепой», – вспоминает пользователь greenstarfilm в комментариях к старому выпуску передачи.

«В мире животных» (1968–2019)

Эта передача не позиционировалась как строго детская – ее с интересом могли смотреть и взрослые. Но детям особенно полюбились увлекательные рассказы о животных, их среде обитания и повадках. Отчасти это заслуга ведущих: Александра Згуриди, Василия Пескова и Николая Дроздова – они последовательно сменили друг друга, но всех их одинаково сильно любили дети.

АСС-ТВ (1995–2009, 2015–2019) АСС-ТВ (1995–2009, 2015–2019)

«Одна из моих любимых передач. Была еще передача “Ребятам о зверятах”, так я их все упорно смотрел, записывал, конспекты вел, а потом брал папину печатную машинку и расшифровывал и печатал свои записи. В основном интересовала меня тогда информация по зоопаркам и кормлению животных. Ведь книг на эту тему было практически ноль, а интернета вообще не существовало. Мечтал создать зоопарк», – рассказывает пользователь Андрей Пустоваров в обсуждении передачи.

«Будильник» (1965–1997)

Воскресная передача выходила в эфир в 9.30. В ней выступали детские коллективы, показывали театральные постановки и мультфильмы. Мультики выбирали с помощью зрителей – дети присылали письма в редакцию, в которых писали, что хотят посмотреть, а ведущие выбирали конверт.

По воспоминаниям зрителей, передача создавала очень приятную атмосферу выходного и оставляла приподнятое настроение на весь день.

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«Хочу все знать» (1957–2010)

Познавательная передача отвечала на различные детские вопросы, например: зачем строят теплицы? Что изучает палеонтология? Как появились деньги? Киноэнциклопедия давала научные, но простые ответы, и завоевала популярность. Изначально эпизоды показывали в формате киножурнала, то есть перед сеансами в кинотеатрах, и только потом передача попала на телевидение. Заставка киножурнала, на которой мальчик разбивает грецкий орех молоточком, сопровождалась стихотворением Игоря Раздорского:

Орешек знанья тверд, но все же

мы не привыкли отступать!

Нам расколоть его поможет

киножурнал «Хочу все знать!»

В 2021 году передачу перезапустили в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Ее смысл остался тем же – изменились рисовка и вопросы, на которые отвечают в выпуске.

«Центрнаучфильм» «Центрнаучфильм»

«Детский час» (1989–2015)

Передача из позднего СССР в игровой форме обучала английскому, французскому и немецкому языкам – для каждого был свой сюжет. Например, английский преподавали через историю про инопланетянина по имени Биг Маззи – мультфильм для трансляции предоставил канал BBC. Также в программе показывали зарубежные мультики и обучали готовить простые блюда.

Пользователь Сергиус Русин вспоминает передачу в комментариях на форуме: «... когда она начиналась – это реально был праздник. До сих пор храню рецепт печенья “Клубничка”, записанный под диктовку ведущих. Очень вкусно, кстати. Про Muzzy запомнилось, как он ходил по саду и сбивал сливы, приговаривая: “Пламз... пламз...”».

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