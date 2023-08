5 легендарных советских телеведущих

Анна Шатилова (р. 1938)

Будучи студенткой физико-математического факультета, Анна Шатилова неожиданно прошла отбор для главного радио СССР. Из 500 человек лишь ее и еще четверых кандидатов выбрали известнейший советский диктор Юрий Левитан и его коллега Ольга Высоцкая. Позже легенды советского радио стали ее наставниками.

В 1962 году она перешла на Центральное телевидение СССР. В эфире работала до 1995 года. За более чем 30 лет она стала одним из главных дикторов страны.

Шатилова стала первой ведущей главной новостной телепередачи страны «Время». Она вела «Голубой огонек» – главный атрибут Нового года в СССР, сопровождала трансляции парада Победы 9 Мая на Красной площади и демонстраций, а также других крупных событий. А в 1973 году вела уроки русского языка на японском телевидении.

Игорь Кириллов (1932–2021)

Еще один символ советской эпохи: вел программу «Время» на Центральном телевидении более 20 лет и полюбился зрителям за свой фирменный серебристый баритон. Именно Кириллов 4 октября 1957 года озвучил информацию о запуске первого искусственного спутника Земли, а 12 апреля 1961 года – о полете в космос Юрия Гагарина. Кроме того, он зачитывал новогодние обращения к народу от имени руководства СССР.

Был многолетним напарником Анны Шатиловой: они вместе вели трансляцию парадов на Красной площади. Эта телепара долгие годы была неотъемлемой частью церемонии 9 Мая.

Кириллова часто приглашали в документальные фильмы, в игровое кино на роль камео и в озвучку. Он вел программы на радио, появлялся в рекламе. Записи голоса Игоря Кириллова можно услышать в песнях «Russians» Стинга, «I Want You Now» и «To Have and To Hold» группы Depeche Mode.

Валентина Леонтьева (1923–2007)

По образованию актриса, карьеру на телевидении Валентина Леонтьева начинала как диктор.

Она работала на самую широкую аудиторию: вела и демонстрации, и «Голубые огоньки», и детские программы – «Спокойной ночи, малыши!» и «В гостях у сказки», которая знакомила детей с советскими и зарубежными киносказками. Юные зрители особенно любили передачу за возможность отправить «тете Вале» письма: некоторые она зачитывала в эфире.

Самым ярким проектом ведущей стала программа «От всей души», снискавшая славу «самой душевной» на телевидении. Леонтьева ездила по стране и проводила встречи с работниками заводов, фабрик, учреждений, собирая полные залы местных дворцов культуры. Героями выпусков становились простые труженики, ветераны войны и труда. В этих гастролирующих встречах-передачах принимали участие известные артисты и эстрадные исполнители. Проект выходил в эфир с 1972 по 1987 год, его удостоили высокой государственной награды.

В 2013 году в Ульяновске учредили Международный кинофестиваль «От всей души» имени Валентины Леонтьевой. Именно в Ульяновской области она провела последние годы жизни.

Ангелина Вовк (р. 1942)

Карьеру тоже начинала, будучи диктором новостных программ, и тоже раскрыла свой талант как ведущая детских телепередач. Главную программу СССР для детей «Спокойной ночи, малыши!» «тетя Лина» вела на протяжении 20 лет.

Также Вовк прославилась как ведущая концертов и музыкальных программ. При ее участии в 1993 году в России возродили легендарный фестиваль эстрадной музыки «Песня года», который на протяжении 30 лет, с 1971 по 1991 год, проводился без перерыва. Она выступила ведущей события в 17-й раз, став его абсолютным рекордсменом.

В 2013 году Ангелина Вовк учредила для детей Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Песенка года». Он ежегодно проводится во Всероссийском детском центре «Орленок» на берегу Черного моря.

Юрий Сенкевич (1937–2003)

Главный путешественник страны: на протяжении 30 лет был ведущим старейшей программы советского ТВ «Клуб путешественников» (впервые вышла в эфир в 1960-м под названием «Клуб кинопутешествий»). Именно при нем передача достигла максимальной популярности, а после смерти ведущего в 2003 году была закрыта.

Юрий Сенкевич по профессии военный врач. Он работал в Институте авиационной и космической медицины Министерства обороны СССР. Там он, в частности, готовил собак Уголька и Ветерка к запуску в космос в 1966 году. Сам он тоже проходил отбор для полета, однако вместо этого отправился в Антарктиду проводить исследования возможностей человеческого организма.

В качестве врача Сенкевич участвовал в экспедициях норвежского путешественника Тура Хейердала в 1969, 1970 и 1977 годах. А в 1982 году он сопровождал первых советских альпинистов, поднявшихся на Эверест. Это были первые собственные съемки «Клуба путешественников».

