10 культовых песен из советских фильмов

Песня начинается со строк «Бывает все на свете хорошо…», и, как и весь фильм, она буквально пронизана атмосферой оттепели, юности, надежды. Пел ее исполнитель главной роли Никита Михалков, будущий оскароносный режиссер, для которого это была дебютная большая роль в кино. Песня Андрея Петрова на стихи Геннадия Шпаликова стала неофициальным гимном столицы.
«Одна на всех, мы за ценой не постоим» рефреном звучит в этой песне Булата Окуджавы, ставшей одной из самых сильных песен о войне. В фильме ее поют со слезами на глазах бывшие сослуживцы, встретившиеся спустя 20 лет после войны. Неизменно каждое 9 Мая эта песня звучит и сегодня на всех праздничных концертах, а фильм «Белорусский вокзал» каждый год повторяют по ТВ.
Этой зажигательной песни советский зритель мог не услышать! Художественный совет «Мосфильма» хотел вырезать эпизод с ней: по их мнению, она тормозила действие (к тому же текст можно было расценить как антисоветский). Но режиссер Леонид Гайдай отстоял его, и теперь это культовый хит.
Еще один хит из фильма «Бриллиантовая рука», также известный как «А нам все равно». Его исполняет актер Юрий Никулин, персонажу которого как раз и зашили бриллианты в гипс. Он поет ее в изрядном подпитии после встречи с бандитами в ресторане. Песня очень жизнеутверждающая, о том, что зайцы хоть и всего боятся, но делают свое дело.
Душераздирающая песня со словами о сыне, который хочет увидеть маму и просит кондуктора нажать на тормоза. Однако в комедии Гайдая композицию поет самый смешной персонаж – мелкий преступник. В исполнении актера Юрия Никулина даже слова «Меня засосала опасная трясина» звучат смешно.
В самом новогоднем и до сих пор любимом фильме «Ирония судьбы» исполняется множество прекрасных песен на стихи Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Бориса Пастернака и других известных поэтов. Сложно было выбрать одну самую-самую, но, пожалуй, именно эта песня на стихи Марины Цветаевой в исполнении Аллы Пугачевой (именно она озвучивала песню) – самая культовая.
Еще один неофициальный гимн Москвы звучит в начале оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Начинается со строк, ставших афоризмом: «Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась». А Александра – имя героини, которую вы увидите, правда, только во второй части фильма. Музыка к песне была написана Сергеем Никитиным, он же в дуэте с женой Татьяной исполнил эту композицию.
Одна из самых популярных российских песен, каверы на которую делали десятки артистов. Из саундтрека к детскому сказочному фильму она превратилась в настоящий вневременной хит. Главное, что она дает надежду – завтра ветер переменится и вместо зла придет добро.
Настоящий советский диско-хит с потрясающим клипом прямо в фильме. Кстати, сама тема песни – про телефон – была очень актуальна для начала 1980-х. Композиция стала криком души всех девушек, испытавших несчастную любовь. Песню за актрису Ирину Муравьеву озвучила певица Жанна Рождественская.
Самая главная детская песня, которая вызовет ностальгию у любого человека, выросшего в СССР. Композиция о том, что не надо торопиться и взрослеть, а также о том, что впереди ждет светлое будущее. Очень по-советски: «Только небо, только ветер, только радость впереди!» В фильме песню потрясающе звенящими голосами исполнил детский хор Большого театра.
Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене