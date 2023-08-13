10 культовых песен из советских фильмов

Знакомые с детства каждому, эти песни фактически вошли в наш культурный код. Их поют теперь и те, кто никогда не жил в СССР.

1. «А я иду, шагаю по Москве» из фильма «Я шагаю по Москве»

Песня начинается со строк «Бывает все на свете хорошо…», и, как и весь фильм, она буквально пронизана атмосферой оттепели, юности, надежды. Пел ее исполнитель главной роли Никита Михалков, будущий оскароносный режиссер, для которого это была дебютная большая роль в кино. Песня Андрея Петрова на стихи Геннадия Шпаликова стала неофициальным гимном столицы.

2. «Нам нужна одна победа» из фильма «Белорусский вокзал»

«Одна на всех, мы за ценой не постоим» рефреном звучит в этой песне Булата Окуджавы, ставшей одной из самых сильных песен о войне. В фильме ее поют со слезами на глазах бывшие сослуживцы, встретившиеся спустя 20 лет после войны. Неизменно каждое 9 Мая эта песня звучит и сегодня на всех праздничных концертах, а фильм «Белорусский вокзал» каждый год повторяют по ТВ.

3. «Остров невезения» из фильма «Бриллиантовая рука»

Этой зажигательной песни советский зритель мог не услышать! Художественный совет «Мосфильма» хотел вырезать эпизод с ней: по их мнению, она тормозила действие (к тому же текст можно было расценить как антисоветский). Но режиссер Леонид Гайдай отстоял его, и теперь это культовый хит.

4. «Песня про зайцев» из фильма «Бриллиантовая рука»

Еще один хит из фильма «Бриллиантовая рука», также известный как «А нам все равно». Его исполняет актер Юрий Никулин, персонажу которого как раз и зашили бриллианты в гипс. Он поет ее в изрядном подпитии после встречи с бандитами в ресторане. Песня очень жизнеутверждающая, о том, что зайцы хоть и всего боятся, но делают свое дело.

5. «Постой, паровоз» из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика»

Душераздирающая песня со словами о сыне, который хочет увидеть маму и просит кондуктора нажать на тормоза. Однако в комедии Гайдая композицию поет самый смешной персонаж – мелкий преступник. В исполнении актера Юрия Никулина даже слова «Меня засосала опасная трясина» звучат смешно.

6. «Мне нравится, что вы больны не мной» из «Иронии судьбы, или С легким паром!»

В самом новогоднем и до сих пор любимом фильме «Ирония судьбы» исполняется множество прекрасных песен на стихи Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Бориса Пастернака и других известных поэтов. Сложно было выбрать одну самую-самую, но, пожалуй, именно эта песня на стихи Марины Цветаевой в исполнении Аллы Пугачевой (именно она озвучивала песню) – самая культовая.

7. «Александра» из фильма «Москва слезам не верит»

Еще один неофициальный гимн Москвы звучит в начале оскароносного фильма «Москва слезам не верит». Начинается со строк, ставших афоризмом: «Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась». А Александра – имя героини, которую вы увидите, правда, только во второй части фильма. Музыка к песне была написана Сергеем Никитиным, он же в дуэте с женой Татьяной исполнил эту композицию.

8. «Ветер перемен» из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»

Одна из самых популярных российских песен, каверы на которую делали десятки артистов. Из саундтрека к детскому сказочному фильму она превратилась в настоящий вневременной хит. Главное, что она дает надежду – завтра ветер переменится и вместо зла придет добро.

9. «Позвони мне, позвони» из фильма «Карнавал»

Настоящий советский диско-хит с потрясающим клипом прямо в фильме. Кстати, сама тема песни – про телефон – была очень актуальна для начала 1980-х. Композиция стала криком души всех девушек, испытавших несчастную любовь. Песню за актрису Ирину Муравьеву озвучила певица Жанна Рождественская.

10. «Крылатые качели» из фильма «Приключения Электроника»

Самая главная детская песня, которая вызовет ностальгию у любого человека, выросшего в СССР. Композиция о том, что не надо торопиться и взрослеть, а также о том, что впереди ждет светлое будущее. Очень по-советски: «Только небо, только ветер, только радость впереди!» В фильме песню потрясающе звенящими голосами исполнил детский хор Большого театра.

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