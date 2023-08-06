10 главных советских СЕРИАЛОВ

Разведчики, милиционеры и детективы. Герои этих мини-сериалов и огромных телеэпопей были близки советским людям и всенародно любимы.

1. Щит и меч (1968)

Владимир Басов/Мосфильм, 1968 Владимир Басов/Мосфильм, 1968

Александр Белов (звездная роль Станислава Любшина) – советский разведчик, который смог внедриться в немецкий Абвер и получить доступ к важнейшим секретным сведениям. Он предстает обычным человеком, а вовсе не суперменом. Впервые в советском кинематографе нацисты были показаны не карикатурными болванами, а умными и хитрыми соперниками.

Это даже не сериал, а целая киноэпопея из четырех фильмов и одна из первых серьезных работ о советских разведчиках. Она была снята к 50-летию Службы внешней разведки КГБ, и в 1968 году фильмы вышли один за одним в течение двух месяцев, были показаны в кинотеатрах и имели огромный успех. Заглавная песня фильмов – «С чего начинается Родина», стала настоящим хитом на все времена. По словам исполнителя главной роли Любшина, на решение стать разведчиком Владимира Путина повлияла именно эта киносага.

Смотрите сериал тут.

2. Следствие ведут ЗнаТоКи (1971-2002)

Ольга Лаврова, Александр Лавров/Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ, 1971-2002 Ольга Лаврова, Александр Лавров/Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ, 1971-2002

Три сотрудника Московского уголовного розыска распутывают сложные дела самого широкого спектра: от бытовых убийств до нелегальной торговли шедеврами искусства. При этом сериал не изобилует экшн-сценами: все преступления знатоки раскрывают в основном в кабинете с помощью работы ума и логики. «ЗнаТоКи» – это еще и акроним из первых букв фамилий главных героев: Павел Знаменский, Александр Томин, Зинаида Кибрит.

«Знатоки» были выпущены по инициативе министра внутренних дел Николая Щелокова, который пытался повысить престиж советской милиции (в 1970-х был бум фильмов и сериалов, показывающих доблестных и при этом человечных блюстителей порядка). Сериал шел без перерыва 18 лет, за которые было выпущено 22 фильма, а затем уже в 2002 году вышло двухсерийное продолжение «Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя». Сериал и актеры, сыгравшие главные роли, были невероятно популярны. Также телезрителям очень полюбилась песня из сериала, слова которой стали крылатыми: «Наша служба и опасна и трудна, но на первый взгляд как будто не видна».

Смотрите сериал тут.

3. Тени исчезают в полдень (1972)

Владимир Краснопольский, Валерий Усков/Мосфильм, 1972 Владимир Краснопольский, Валерий Усков/Мосфильм, 1972

Наследники богатой купеческой семьи – активные противники коммунистов, но после революции и гражданской войны вынуждены прятаться в сибирской деревне под чужими именами. Невероятным образом их собственные дети и следующие поколения становятся уже типичными советскими людьми.

В семи сериях прослеживается весь XX век – от Гражданской и Второй мировой войны до 1970-х – на примере жизни одной деревни. Драматический сериал дает целый пласт и срез народных судеб. Эту пронзительную телесагу показывали даже в кинотеатрах.

Смотрите сериал тут.

4. Семнадцать мгновений весны (1973)

Татьяна Лиознова/Мосфильм, 1972 Татьяна Лиознова/Мосфильм, 1972

Вторая мировая. Советский разведчик внедряется в высшие эшелоны власти в нацистской Германии под именем Макс Отто фон Штирлиц. Его задача - сорвать переговоры немцев о капитуляции. Каждый день, рискуя быть раскрытым, он безупречно выполняет свою работу и поражает стойкостью характера. Одна из самых пронзительных сцен - встреча Штирлица с женой, в которой они сидели за разными столиками в кафе и притворялись, что не знают друг друга.

12-серийный телефильм был и остается невероятно популярен, получил множество госнаград и понравится лично Леониду Брежневу. Образ Штирлица (в потрясающем исполнении Вячеслава Тихонова) для многих остается идеалом нравственности, гуманизма и профессионализма. В 2019 году Штирлиц стал лидером опроса – как киногерой, который в наибольшей мере соответствуют представлениям россиян об идеальном политическом лидере. Кроме того, он стал настоящим поп-героем: в народе родилось множество анекдотов с ним в главной «роли».

Смотрите сериал тут.

5. Большая перемена (1973)

Алексей Коренев/Мосфильм, 1973 Алексей Коренев/Мосфильм, 1973

Молодой историк Нестор Северов приходит работать учителем в вечернюю школу для рабочей молодежи, кроме того, ему дают классное руководство. Многие ученики старше самого преподавателя, у всех семьи, свои проблемы и заботы. Так что Нестору приходится не только учить истории и дисциплине, но и решать их личные проблемы.

В мини-сериале на четыре серии снялась целая плеяда популярных советских актеров, от Евгения Кононова до Ролана Быкова. Показаны самые разнообразные и многоплановые образы и ситуации. При комедийной составляющей, это еще и тонкая лирическая работа, и немного пропаганда образования для взрослых и рабочих. Это до сих пор один из самых любимых сериалов, которые часто показывают по телевизору.

Смотрите сериал тут.

6. Вечный зов (1976-1983)

Владимир Краснопольский, Валерий Усков/Мосфильм, 1976-1983 Владимир Краснопольский, Валерий Усков/Мосфильм, 1976-1983

Еще одна длинная сага о сибирской деревне, которая за XX век переживают три войны и революции. Кто-то возвращается с русско-японской войны, кто-то тайно вступает в революционную партию будущих большевиков. История переминает и это, и вот уже советская власть, коллективизация, Вторая мировая, беспощадные концлагеря. Действие заканчивается в 1961 году, и до конца зритель в напряжении думает, кто прав, кто виноват, кто предатель, а кто честен перед совестью.

Всего вышло два сезона и 19 серий. Сериал был очень популярен, получил множество госпремий, и его неоднократно повторяли по телевидению. Литературной основой послужил одноименный роман Анатолия Иванова. Он говорил, что это книга о трудной борьбе народа за справедливость, счастье и достоинство, а главной мыслью называл то, что «всякая истина, и обыкновенная, житейская, а особенно социальная, достается людям непросто».

Смотрите сериал тут.

7. Место встречи изменить нельзя (1979)

Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1979 Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1979

Послевоенную Москву терзают бандиты и криминал. Капитан Глеб Жеглов (Владимир Высоцкий) из Московского уголовного розыска возглавляет отдел по борьбе с бандитизмом. К нему на помощь приходил молодой и решительный Владимир Шарапов (Владимир Конкин), только что демобилизованный.

Телефильм был, пожалуй, самым успешным из сериалов про советскую милицию. Популярность его была столь велика, что ходили легенды о том, как во время телепоказа каждой из пяти серий улицы городов буквально пустели и даже снижалась преступность.

Смотрите сериал тут.

8. Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1980)

Игорь Масленников/Ленфильм, 1980 Игорь Масленников/Ленфильм, 1980

Самый известный дуэт детективного мира расследует серию загадочных преступлений. Советский сериал поставлен очень близко к тексту произведений Артура Конан Дойла. И сериал получился невероятно правдоподобным, несмотря на то, что уличные сцены снимали не в Лондоне, а в Ленинграде, Риге и Таллинне.

То, как за 11 серий эти советские актеры смогли воплотить чисто английских джентльменов, оценила даже королева Елизавета, наградив Василия Ливанова (Шерлока) почетным членством ордена Британской империи. Понравился сериал и Маргарет Тэтчер.

Смотрите сериал тут.

9. ТАСС уполномочен заявить… (1984)

Владимир Фокин/Киностудия имени М. Горького, 1984 Владимир Фокин/Киностудия имени М. Горького, 1984

КГБ пытается выявить шпиона, который передает секретные сведения в ЦРУ о советских делах в вымышленной африканской стране. Детектив о самой популярной теме Холодной войны – противостоянии советской и американской спецслужб частично основан на реальных событиях и имеет прототипов, а автора сценария консультировали непосредственно в КГБ.

Одну из главных ролей сыграл уже всеми любимый «Штирлиц» – Вячеслав Тихонов. 10-серийный фильм показывали прямо во время Олимпиады-84 в Лос-Анжелесе, которую СССР бойкотировало в ответ на бойкот США московской Олимпиады-80.

Смотрите сериал тут.

10. Гардемарины, вперёд! (1988)

Светлана Дружинина/Мосфильм, 1987 Светлана Дружинина/Мосфильм, 1987

XVIII век, Российская Империя. Трое юных гардемаринов из Навигацкой школы оказываются вовлечены в события государственной важности. Их захватывает водоворот событий, дворцовых переворотов, интриг и, конечно, любви.

В этом приключенческом минисериале на четыре эпизода про своего рода русских мушкетеров есть все – и прекрасный актерский состав (в виде трио Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян, Владимир Шевельков), и песни, которые до сих пор популярны. И если мушкетеры говорят «Один за всех и все за одного», то гардемарины призывают «Не вешать нос!».

Смотрите сериал тут.

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