10 главных советских фильмов 1980-х

1. Любовь и голуби (1985)

Владимир Меньшов/«Мосфильм», 1984 Владимир Меньшов/«Мосфильм», 1984

Работник леспромхоза Василий Кузякин живет со своей семьей в отдаленной деревне и имеет необычное хобби – он разводит голубей. Его жена Надежда, женщина с непростым характером, не принимает его увлечения и вечно попрекает мужа. Однажды, получив производственную травму, он отправляется по путевке на лечение к морю и встречает Раису Захаровну, с которой у них случается курортный роман. Когда приходит время вернуться домой, Василий уезжает не к своей семье, а домой к Раисе.

Эта трагикомедия о трудностях семейных взаимоотношений стала одной из самых любимых у зрителей того времени. Фильм основан на реальной истории семьи Василия и Надежды Кузякиных, живших на родине автора сценария фильма Владимира Гуркина – в городе Черемхово. В 2011 году именно там был поставлен памятник героям этого фильма.

2. Иди и смотри (1985)

Элем Климов/«Беларусьфильм», «Мосфильм», 1985 Элем Климов/«Беларусьфильм», «Мосфильм», 1985

Один из самых правдивых и жестоких фильмов о Великой Отечественной войне. Действие картины разворачивается в Беларуси в 1943 году, зритель видит все происходящее глазами подростка Флеры (сокращение от имени Флориан). Через его восприятие мы видим не масштабные сражения и великие победы, а борьбу маленького человека за жизнь.

Фильм был удостоен множества международных наград и стал событием в мире кинематографа XX века. По словам режиссера картины Элема Климова, за рубежом во время показа «Иди и смотри» у кинотеатров дежурила машина скорой помощи, увозившая слишком впечатлительных зрителей.

3. Гостья из будущего (1985)

Павел Арсенов/Киностудия им. Горького, 1985 Павел Арсенов/Киностудия им. Горького, 1985

Пятисерийный фильм рассказывает о мальчике Коле Герасимове, который пошел в магазин за кефиром, но оказался в… далеком будущем. Там он впутывается в приключения космического масштаба и пытается спасти Вселенную от пиратов. В этом ему помогает его новая подруга – девочка из будущего Алиса Селезнева.

Кинофильм был снят по мотивам фантастической повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Некоторые критики отмечают, что хотя эта картина и повествует о будущем, получилась она о прошлом. точнее, по-своему отразила положение дел в позднем СССР.

4. Кин-дза-дза! (1986)

Георгий Данелия/«Мосфильм», 1986 Георгий Данелия/«Мосфильм», 1986

Прораб Владимир Машков по просьбе жены отправляется в магазин за хлебом и макаронами. Возле булочной он встречает человека со скрипкой по имени Гедеван, который обращает внимание главного героя на босоногого человека, утверждающего, что он инопланетянин. Чтобы доказать свою правоту, незнакомец показывает им необычный прибор, который называет машинкой перемещения. Машков, посчитав его сумасшедшим, случайно включает аппарат и переносит себя и Гедевана в знойную пустыню на другой планете.

Эта комедия оказала очень большое влияние на русскоязычную культуру, многие слова и выражения из фильма стали крылатыми и вошли в разговорный язык.

5. Асса (1987)

Сергей Соловьев/«Мосфильм», 1987 Сергей Соловьев/«Мосфильм», 1987

Главная героиня – медсестра Аника, которая за несколько лет до событий фильма начала встречаться с одним из своих пациентов, крупным криминальным авторитетом и финансовым махинатором Андреем Крымовым. В один из зимних дней в Ялте Аника в ожидании своего любовника снимает на ночь комнату у человека по прозвищу Бананан и после этого начинает все больше отдаляться от возлюбленного, проводя время с новым знакомым. Крымов в свою очередь пытается вернуть ее своими особыми методами, а попутно промышляет кражей редкой скрипки Гварнери.

Фильм стал одним из главных символов перестройки и русского рока, период которого как раз пришелся на вторую половину 1980-х годов. В съемках принимали участие многие популярные рок-музыканты того времени, от Виктора Цоя из «Кино» до Сергея Рыженко из «Последнего шанса».

6. Десять негритят (1987)

Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1987 Станислав Говорухин/Одесская киностудия, 1987

Экранизация детектива Агаты Кристи. Несколько незнакомых друг с другом человек собираются на далеком острове посреди океана по приглашению неизвестного. Но когда они приезжают, то обнаруживают, что хозяина огромного особняка нет на месте, а запись его голоса обвиняет каждого из гостей в убийствах. Никто не хочет признаваться, но гости начинают умирать, и пути назад уже нет.

Это первая экранизация, в которой было сохранено оригинальное название романа. Многие критики отмечают, что советская интерпретация детектива Агаты Кристи является одной из немногих верных адаптаций книги. Кроме того, фильм можно считать и первым советским триллером.

7. Игла (1988)

Рашид Нугманов/«Казахфильм», 1988 Рашид Нугманов/«Казахфильм», 1988

Один из немногих советских фильмов, который показывает последствия употребления наркотических веществ. Главный герой по имени Моро возвращается на родину в Алма-Ату, где вспоминает о девушке Дине, которую когда-то любил. Но, встретившись с ней, Моро понимает, что она наркоманка, поэтому решает помочь ей избавиться от зависимости. После нескольких неудачных попыток герой вознамерился избавиться от корня проблемы: он начинает охоту за поставщиками наркотиков.

Главные роли в фильме исполнили легендарные рок-музыканты Виктор Цой из группы «Кино» и Петр Мамонов из группы «Звуки Му». Для них это был кинодебют. Почти весь саундтрек был написан группой «Кино» специально для этого фильма, а песня «Звезда по имени Солнце» и вовсе стала культовой в СССР и остается хитом до сих пор.

8. Маленькая Вера (1988)

Василий Пичул/Киностудия им. Горького, 1988 Василий Пичул/Киностудия им. Горького, 1988

В центре повествования – девушка Вера, которая едва окончила школу, но уже курит, пьет алкоголь и ходит на дискотеки. Родители Веры не понимают такого образа жизни, а когда находят у нее 20 долларов (что в советское время было уголовно наказуемо), начинают грозить Вере старшим братом, которого главная героиня очень боится. На одной из дискотек она знакомится с Сергеем, и эта неожиданная встреча перерастает в бурный роман. Однако эти отношения совершенно не устраивают родителей и могут вовсе разрушить семью.

Фильм примечателен прежде всего своей смелостью, ведь «Маленькая Вера» стала первой кинокартиной в СССР, где был откровенно показан половой акт. Из-за этого картина стала своеобразным символом перестройки и раскрепощения. Именно после ее премьеры на экранах советских кинотеатров стали появляться ранее табуированные темы: проституция, криминал, бытовое насилие и многое другое.

9. Собачье сердце (1988)

Владимир Бортко/«Ленфильм», 1988 Владимир Бортко/«Ленфильм», 1988

Экранизация одноименной повести Михаила Булгакова. Бродячий пес по имени Шарик попадает в дом к профессору Преображенскому, где невольно становится участником эксперимента по пересадке человеческого гипофиза собаке. Постепенно Шарик становится все больше похож человека, но это несет за собой множество не самых приятных последствий для всех.

Фильм является острой сатирой на большевизм. Сюжет часто интерпретируют как аллегорию на ошибочную попытку сторонников коммунизма радикально изменить человечество. Долгое время повесть была в СССР под запретом, а первое официальное издание вышло всего за год до премьеры фильма – в 1987 году.

10. Интердевочка (1989)

Петр Тодоровский/«Мосфильм», FilmStallet AB, Exat AB & Co. KB, 1989 Петр Тодоровский/«Мосфильм», FilmStallet AB, Exat AB & Co. KB, 1989

События фильма разворачиваются вокруг медсестры Тани, которая в свободное от работы время занимается проституцией. Ей нелегко, ведь это занятие уголовно наказуемо, однако она благодаря своему обаянию умеет избегать неприятностей. Но жизнь кардинально меняется после того, как один из ее иностранных клиентов женится на ней и увозит в Швецию. Однако и там Таня не только не находит решения всех своих насущных проблем, но и понимает, что вырваться из оков своей прежней профессии не так-то просто.

Картина снята по одноименной повести Владимира Кунина, которая стала событием в эпоху перестройки. К тому же «Интердевочка» – первый фильм в СССР, который снимался не на государственные деньги.