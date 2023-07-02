10 главных советских фильмов 1950-х годов

Снятый в 1957 году «Летят журавли» совершенно не походил на все, что снимали до этого в СССР. В нем чуть ли не впервые в советском кино главные герои были не шаблонно «правильные», а человечные.

1. Верные друзья (1954 г.)

Михаил Калатозов/«Мосфильм», 1954 Михаил Калатозов/«Мосфильм», 1954

Сашка, Борька и Васька с московской окраины когда-то дали клятву, что обязательно совершат путешествие на плоту по большой реке. Спустя тридцать лет они бросают все свои дела и собираются вместе, чтобы осуществить давнюю мечту.

«Верные друзья» – одна из самых успешных и популярных советских комедий. Однако она могла так и не появиться на свет из-за своенравия киночиновников. Они требовали заменить плот на круизный пароход, так как, по их мнению, солидным и уважаемым людям не пристало заниматься таким ребячеством. К счастью, оригинальную идею удалось отстоять.

2. Максим Перепелица (1955 г.)

Анатолий Граник/«Ленфильм», 1955 Анатолий Граник/«Ленфильм», 1955

Максим Перепелица – веселый и находчивый парень из украинского села, но при этом крайне ленивый и непутевый. От его проказ страдают все его соседи. Когда Максима призывают в армию, у односельчан появляется надежда, что, может, хоть она сделает из него человека.

Именно в фильме «Максим Перепелица» впервые на большом экране был показан автомат Калашникова, принятый на вооружение в 1949 году.

3. Дело Румянцева (1955 г.)

Иосиф Хейфиц/«Ленфильм», 1955 Иосиф Хейфиц/«Ленфильм», 1955

Шофер Саша Румянцев выполняет рутинное поручение начальства по доставке груза, не догадываясь, что преступники замышляют против него большую аферу. В конечном итоге груз похищают, Румянцева арестовывают, и теперь ему придется сильно постараться, чтобы доказать свою невиновность.

Один из первых советских детективных фильмов снимали в Таллине, и первоначально глава всей преступной сети в нем был эстонцем. Чиновники увидели в этом разжигание межнациональной розни, поэтому создателям пришлось сделать главного злодея русским, который выдает себя за эстонца.

4. Карнавальная ночь (1956 г.)

Эльдар Рязанов/«Мосфильм», 1956 Эльдар Рязанов/«Мосфильм», 1956

Работники Дома культуры готовятся к костюмированному новогоднему балу, когда в их планы вмешивается назначенный исполняющим обязанности директора Серафим Огурцов. Начальнику веселая программа представления не нравится, и он собирается заменить ее на скучную стандартно-бюрократическую. Сотрудники, разумеется, с этим не согласны.

Перед выходом в широкий прокат «Карнавальную ночь» посмотрели чиновники, оценившие фильм как крайне неудачный. Из-за этого премьера музыкальной комедии прошла тихо и без всякой рекламы. К всеобщему удивлению, картину ждал невероятный зрительский успех – она не только стала лидером проката, но и по версии журнала «Советский экран» была признана лучшим фильмом 1957 года.

5. Весна на Заречной улице (1956 г.)

Феликс Миронер, Марлен Хуциев/Одесская киностудия, 1956 Феликс Миронер, Марлен Хуциев/Одесская киностудия, 1956

Учительница русского языка и литературы Татьяна Левченко устраивается работать в вечерней школе для рабочих металлургического комбината. Вот только работа эта не из легких. Мало того, что у юной выпускницы пединститута совсем нет опыта, так еще и ученики либо одного с ней возраста, либо сильно старше нее.

Название улицы «Заречная» придумал автор сценария Феликс Миронер. После оглушительного успеха фильма улицы с таким названием стали появляться по всей территории Советского Союза и в наши дни есть более чем в 30 городах.

6. Летят журавли (1957 г.)

Михаил Калатозов/«Мосфильм», 1957 Михаил Калатозов/«Мосфильм», 1957

Борис и Вероника собираются пожениться, и кажется, что их ждет прекрасное безоблачное будущее. Однако начавшаяся внезапно война ломает все их планы и становится настоящим испытанием для их чувств.

Актеры не жалели себя во время съемок. Исполнившая роль Вероники Татьяна Самойлова заболела туберкулезом, но не прервала работу, а исполнитель роли Бориса Алексей Баталов даже попал на операционный стол с серьезной травмой лица. Благодаря профессионализму хирургов все прошло благополучно.

«Летят журавли» стал единственным советским полнометражным фильмом, удостоенным «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля.

7. Тихий Дон (1957 г.)

Сергей Герасимов/Московская киностудия им. М. Горького, 1957 Сергей Герасимов/Московская киностудия им. М. Горького, 1957

Трехсерийный художественный фильм по одноименному роману Михаила Шолохова рассказывает о непростой судьбе донского казачества в период Гражданской войны в России, когда родственники и близкие друзья оказались по разные стороны баррикад. В центре повествования – фигура казачьего командира Григория Мелехова, который мечется из одного враждующего лагеря в другой, пытаясь понять, какой же путь в итоге правильный.

«Тихий Дон» снимали в казачьих краях советского юга, где еще жили участники тех трагических событий. Они и выступили главными консультантами фильма, поведав актерам, как им стать настоящими казаками.

8. Высота (1957 г.)

Александр Зархи/«Мосфильм», 1957 Александр Зархи/«Мосфильм», 1957

Фильм посвящен непростым будням советских монтажников-верхолазов, занятых монтажом доменной печи. Каждый день они рискуют своими жизнями, забираясь на огромную высоту. При это им приходится решать еще и вереницу проблем в своей личной жизни.

Сцены, действие которых происходит на большой высоте, снимались методом комбинированных съемок. Отснятые в павильоне актеры совмещались с фоном, снимавшимся на натуре.

При этом часть сцен снималась на настоящем строительстве доменной печи металлургического завода в Днепродзержинске (сегодня – город Каменское Днепропетровской области Украины) на высоте около 40 метров. На площадке постоянно присутствовали каскадеры, но исполнители главных ролей предпочитали все трюки выполнять самостоятельно.

9. Судьба человека (1959 г.)

Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1959 Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1959

Война лишила Андрея Соколова всех его близких: во время бомбежки погибли жена и две дочери, а прямо накануне Победы был убит его сын, офицер Красной армии. Жизнь практически сломала Андрея, но внезапно он встретил мальчика Ваню, также потерявшего всех своих родных. Мужчина понимает, что хоронить себя рано, ведь он мог бы заменить сироте отца.

«Судьба человека» стал режиссерским дебютом Сергея Бондарчука, прославившегося в дальнейшем экранизацией романа «Война и мир» и постановкой зрелищного «Ватерлоо». Он же исполнил в фильме главную роль.

Картина была признана лучшим фильмом 1959 года по опросу журнала «Советский экран», а также была удостоена наград на международных кинофестивалях в Чехословакии и Австралии.

10. Баллада о солдате (1959 г.)

Григорий Чухрай/«Мосфильм», 1959 Григорий Чухрай/«Мосфильм», 1959

Рядовой Алексей Скворцов уничтожил из противотанкового ружья два немецких танка, и командование в награду разрешило ему съездить домой повидать мать. Фильм рассказывает об этой непростой поездке, при этом в самом начале картины закадровый голос сообщает, что до Победы солдат так и не дожил.

«Баллада о солдате» с большим успехом прошла как в Советском Союзе, так и за рубежом. Фильм был отмечен специальным призом жюри Каннского кинофестиваля, а также номинировался на премию «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий».