10 главных советских фильмов 1940-х годов

1. «Сердца четырех» (1941 г.)

Константин Юдин/«Мосфильм», 1941 Константин Юдин/«Мосфильм», 1941

Действие этой легкой музыкальной комедии вертится вокруг строгого доцента математики Галины, ее сестры, несерьезной студентки Шурочки, бравого военного Петра и робкого ученого-биолога Глеба. Герои то и дело попадают в смешные и нелепые ситуации, но в конце концов каждый из них находит свое счастье.

Властям фильм крайне не понравился за «отрыв от действительности». До широких экранов они допустили его лишь в 1944 году, когда стране требовалось как можно больше жизнерадостных картин.

Публика же была иного мнения, и «Сердца четырех» до сих пор находятся в списке самых любимых советских комедий.

2. «Свинарка и пастух» (1941 г.)

Иван Пырьев/«Мосфильм», 1941 Иван Пырьев/«Мосфильм», 1941

Одна из жемчужин советского кинематографа 1940-х годов рассказывает о любви дагестанского пастуха Мусаиба и свинарки Глаши из колхоза в Вологодской области, встретившихся на сельскохозяйственной выставке в Москве.

Из-за начавшейся 22 июня 1941 года войны фильм мог так и не появиться на свет, поскольку все актеры-мужчины были мобилизованы на фронт. Лишь по личному распоряжению Сталина их вскоре вернули на съемочную площадку.

В 1944 году «Свинарка и пастух» вышел в мировой прокат. В США он стал известен под названием «Они встретились в Москве» («They Met in Moscow»).

3. «Два бойца» (1943 г.)

Леонид Луков/Ташкентская киностудия, 1943 Леонид Луков/Ташкентская киностудия, 1943

Картина, съемки которой проходили в эвакуации в Центральной Азии, повествует о крепкой дружбе двух солдат Красной армии, защищающих Ленинград от немецких войск. Специально для фильма была написана песня «Темная ночь», которая в исполнении актера Марка Бернеса стала по-настоящему культовой в СССР.

Режиссер Леонид Луков так говорил о своем творении: «В картине “Два бойца” главное не сюжет и не внешние обстоятельства, а люди на войне. Здесь важно все: как они дерутся, как тоскуют по дому, как любят чудесную женщину, как мечтают о будущем… Хотелось в вое мин и взрывах снарядов услышать стук простого человеческого сердца, подслушать солдатские думы, хотелось говорить с экрана языком простых людей, петь их песни, показать то высокое и честное чувство советского патриота, которое ведет нас к бессмертной победе над врагом».

4. «Свадьба» (1944 г.)

Исидор Анненский/Тбилисская киностудия, 1944 Исидор Анненский/Тбилисская киностудия, 1944

Фильм был снят к 40-й годовщине смерти Антона Чехова. Основанный на нескольких произведениях классика, он обличает нравы среднего класса дореволюционной России.

«Свадьба» изобилует целым набором ярких самобытных персонажей, блистательно созданных советскими актерами. О том, насколько самоотверженно они подходили к съемкам, говорит случай с Михаилом Пуговкиным. Недавно комиссованный из армии по ранению, актер так рьяно отплясывал в одной из сцен, что шов на его ноге разошелся, и сапог наполнился кровью.

5. «Небесный тихоход» (1945 г.)

Семен Тимошенко/«Ленфильм», 1945 Семен Тимошенко/«Ленфильм», 1945

Герою картины майору Василию Булочкину после ранения пришлось пересесть со скоростного истребителя на легкий ночной бомбардировщик У-2. Более того, ему поручили командовать целой эскадрильей таких же «небесных тихоходов», за штурвалами которых были одни девушки.

В фильме, который снимали сразу после окончания войны, использовали настоящие боевые самолеты, а роль консультантов и дублеров выполняли вернувшиеся с фронта летчики. Комедию Сталин назвал «безыдейной и пустой», однако в СССР она стала всенародно любимой.

6. «Иван Грозный» (1945 г., 1958 г.)

Сергей Эйзенштейн/ЦОКС, 1945; «Мосфильм», 1958 Сергей Эйзенштейн/ЦОКС, 1945; «Мосфильм», 1958

Последняя работа знаменитого советского режиссера Сергея Эйзенштейна посвящена жизни первого венчанного царя всея Руси Ивана IV Грозного. Фильм представили в двух частях. Первая, повествующая о юности и начале правления самодержца, вышла на экраны в 1945 году и была удостоена Сталинской премии.

Вторая, рассказывающая о подавлении царем боярской оппозиции, жестоких расправах над несогласными, «отцу народов» совершенно не понравилась. Увидевший в ней параллели с его собственной борьбой за власть в стране, он забраковал картину. Широкой публике она была представлена лишь в 1958 году, спустя несколько лет после смерти вождя.

7. «Весна» (1947 г.)

Григорий Александров/«Мосфильм», 1947 Григорий Александров/«Мосфильм», 1947

Героине «Весны», молодой артистке оперетты Вере Шатровой, предстоит впервые сняться в кино, сыграв роль Ирины Никитиной – крупного ученого, руководительницы Института солнца. Из-за того что Вера как близнец похожа на свою героиню, женщины постоянно оказываются в комичных ситуациях.

Обе главных женских роли в фильме исполнила легенда советского кино Любовь Орлова. Поскольку со спецэффектами кинематограф СССР был знаком еще слабо, техническим специалистам пришлось сильно потрудиться, чтобы «раздвоить» актрису в одном кадре.

В 1947 году «Весна» была отмечена на Международном кинофестивале в Венеции за оригинальный сюжет и режиссуру.

8. «Золушка» (1947 г.)

Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро/«Ленфильм», 1947 Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро/«Ленфильм», 1947

Этот основанный на одноименной сказке французского писателя Шарля Перро советский фильм рассказывает историю скромной и трудолюбивой девушки, которая живет под гнетом своей злобной мачехи и сводных сестер. В конце концов справедливость восторжествовала, и в Золушку влюбился настоящий принц.

Главную роль исполнила советская актриса польского происхождения Янина Жеймо, рост которой составлял всего 147 см. Актрисе исполнилось уже 37 лет, и, чтобы выглядеть моложе, она снималась только вечером, потому что утром, по ее собственным словам, лицо было «не то».

9. «Повесть о настоящем человеке» (1948 г.)

Александр Столпер/«Мосфильм», 1948 Александр Столпер/«Мосфильм», 1948

Фильм рассказывает о летчике Алексее Мересьеве, который в конце марта 1942 года был сбит в воздушном бою, после чего 18 суток добирался до своих по заснеженному лесу. Выжив, он, однако, потерял ступни, которые пришлось ампутировать из-за обморожения. Тем не менее мужественный летчик не был готов распрощаться с небом и начал пытаться вновь сесть за штурвал истребителя.

В основе «Повести о настоящем человеке» – реальная история Героя Советского Союза Алексея Маресьева (разница с персонажем в одной букве в фамилии), который после всего пережитого добился возвращения в авиацию и даже смог одержать семь воздушных побед.

10. «Кубанские казаки» (1950 г.)

Иван Пырьев/«Мосфильм», 1950 Иван Пырьев/«Мосфильм», 1950

Вышедшая на экраны в феврале 1950 года яркая и красочная музыкальная комедия рассказывает о социалистическом соревновании между двумя колхозами на юге СССР. Пикантность ситуации в том, что председатели колхозов Гордей Ворон и Галина Пересветова относятся друг к другу с крайней симпатией.

Фильм снимали в тяжелое голодное послевоенное время, но создатели попытались вселить в зрителей оптимизм и веру в будущее, изобразив на экране достаток и изобилие. Сталину такой подход понравился: «А все-таки неплохо у нас обстоит с сельским хозяйством». Пришедший же после него к власти Никита Хрущев, напротив, осудил «Кубанских казаков» за лакировку действительности, и картине больше десяти лет пришлось пылиться на полке.