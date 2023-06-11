10 главных советских фильмов 1920-х (ВИДЕО)

В это время кинематограф был новым искусством во всех странах мира. Основными темами кинематографических экспериментов в Советской России были подвиги революционеров и научная фантастика.

Главными режиссерами первых советских фильмов были Сергей Эйзенштейн, Яков Протазанов и Дзига Вертов. Впоследствии их работы повлияли на весь мировой кинематограф.

1. «Взятие Зимнего дворца», 1920

Борис Светлов, Николай Евреинов, Константин Державин, Александр Кугель, Николай Петров, Леонид Вивьен/ПОФКО, 1920 Борис Светлов, Николай Евреинов, Константин Державин, Александр Кугель, Николай Петров, Леонид Вивьен/ПОФКО, 1920

Фильм, повествующий о ключевом событии Октябрьской революции 1917 года, сохранился лишь фрагментарно, но все равно остается важнейшим в мировом кинематографе. В экранированном «штурме» были задействованы около 10 тыс. участников массовки, которые «свергали» Временное правительство и власть буржуазии. Массовое представление произвело огромное впечатление на несколько поколений зрителей, которые «именно так и представляли себе взятие Зимнего дворца». В реальности это выглядело иначе. В Зимнем в то время располагался госпиталь, где лечили раненых Первой мировой войны, а Временное правительство занимало всего пару кабинетов. Особенной охраны дворца не было, и группа революционеров (по разным данным, от 9 до 12 человек) просто вошла в открытую дверь.

2. «Аэлита», 1924

Яков Протазанов/«Межрабпом-Русь», 1924 Яков Протазанов/«Межрабпом-Русь», 1924

Вышел в 1924 году по повести Алексея Толстого о полете на Марс и планах героев совершить там революцию. «Аэлита» была одним из первых в мире научно-фантастических фильмов и до сих пор считается шедевром немого кино. Режиссер Яков Протазанов еще до революции 1917 года снял порядка двух десятков фильмов, в основном по произведениям русских классиков, большая их часть имела коммерческий успех. И «Аэлита» не стала исключением. В Москве картина была лидером проката целых десять недель после премьеры. Кстати, на 58-й минуте фильма можно увидеть Красную площадь еще без Мавзолея Ленина.

3. «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», 1924

Лев Кулешов/Госкино, 1924 Лев Кулешов/Госкино, 1924

Приключенческая комедия Льва Кулешова о поездке американца в Советский Союз. Мистер Джон Вест, председатель Американского общества молодых христиан, намерен посетить Советскую Россию. Его семья и друзья пытаются его отговорить, считая, что там происходит совершенный ужас. Чтобы в пути было не страшно, Вест берет с собой ковбоя Джедди. В фильме показана вся, как бы мы сейчас сказали, «клюква»: комические американцы, московские хулиганы, перестрелки в подворотне. Впрочем, вид хорошеющей при большевиках Москвы очень впечатляет Веста, и тот проникается большой симпатией к молодой стране.

4. «Кино-Глаз», 1924

Дзига Вертов/Госкино, 1924 Дзига Вертов/Госкино, 1924

Хотя Дзига Вертов делал документальное кино, посвященное жизни в СССР, он был настоящим авангардистом. Даже официальные мероприятия снимались с неожиданных точек и ракурсов: с движущегося автомобиля, с заводской трубы, из-под колес поезда, скрытой камерой. Такого никто раньше не делал! «Кино-Глаз» – это самая известная его работа о жизни советских граждан. Здесь показаны и сумасшедший дом, и занятия по физике, и пионеры в палатках.

5. «Стачка», 1924

Сергей Эйзенштейн/Госкино, 1924 Сергей Эйзенштейн/Госкино, 1924

Фильм Сергея Эйзенштейна показывает тяжелую жизнь рабочих завода, которые страдают от невыносимых условий труда. Дело, разумеется, происходит до революции, когда еще не было привычного сегодня восьмичасового рабочего дня. Поводом для забастовки становится самоубийство одного из рабочих, несправедливо обвиненного в краже инструмента. Эйзенштейн показывает не только ужасы капитализма, но и жестокое подавление протестов.

6. «Папиросница от Моссельпрома», 1924

Юрий Желябужский/«Межрабпом-Русь», 1924 Юрий Желябужский/«Межрабпом-Русь», 1924

Комедия Юрия Желябужского, высмеивающая быт нэпманов и культуру потребления. В продавщицу папирос, которая торгует в центре Москвы, влюблены все главные герои фильма. Один не курит, но каждое утро покупает у нее пачку сигарет. Другой продвигает ее в киноактрисы. А затем в СССР приезжает американский коммерсант. Кого она выберет? Интрига.

7. «Броненосец «Потемкин», 1925

Сергей Эйзенштейн/Госкино, 1925 Сергей Эйзенштейн/Госкино, 1925

Исторический фильм Сергея Эйзенштейна рассказывает о восстании броненосца «Потемкин» в июле 1905 года. Матросы Черноморского флота устраивают бунт из-за червивого мяса, который перерастает в протест против империализма. Молодой режиссер снял этот фильм к годовщине революции 1905 года, и сама картина была наполнена революционными ходами. Один только раскрашенный вручную советский флаг в черно-белом немом кино произвел фурор. Фильм регулярно попадает в списки лучших киношедевров мира. Так, его можно увидеть в рейтинге авторитетного британского журнала Sight&Sound «100 лучших фильмов».

8. «Закройщик из Торжка», 1925

Яков Протазанов/«Межрабпом-Русь», 1925 Яков Протазанов/«Межрабпом-Русь», 1925

Яков Протазанов должен был снять рекламный фильм о государственных займах, но увлекся и снял очередной шедевр о быте 1920-х. Комедия рассказывает о работнике швейной мастерской в провинциальном городе Торжке в Тверской области. Он случайно покупает облигацию госзайма, а на нее выпадает крупный выигрыш. И тут он ее теряет. Какой шок! Чем кончилось дело? Смотрите сами.

9. «Мать», 1926

Всеволод Пудовкин/«Межрабпом-Русь», 1926 Всеволод Пудовкин/«Межрабпом-Русь», 1926

Фильм актера и режиссера Всеволода Пудовкина по мотивам романа главного революционного писателя Максима Горького «Мать». Он о судьбе одной семьи, где сталкиваются разные политические взгляды – сына-революционера и его матери. Картина стала первой в революционной трилогии режиссера – далее последовали «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингисхана».

10. «Октябрь», 1927

Григорий Александров, Сергей Эйзенштейн/Совкино, 1927 Григорий Александров, Сергей Эйзенштейн/Совкино, 1927

Фильм Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова также известен под названием «Десять дней, которые потрясли мир» и посвящен годовщине Октябрьской революции. Сюжет рассказывает о времени от Февральской до Октябрьской революции 1917 года. Все начинается с беспорядков в Петрограде: людям нечего есть, а между тем еще продолжается Первая мировая война. В город приезжает Владимир Ленин и возглавляет восстание.