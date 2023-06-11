10 главных советских фильмов 1920-х (ВИДЕО)

Кадр из фильма «Броненосец «Потемкин»Сергей Эйзенштейн/Госкино, 1925
Главными режиссерами первых советских фильмов были Сергей Эйзенштейн, Яков Протазанов и Дзига Вертов. Впоследствии их работы повлияли на весь мировой кинематограф.
Фильм, повествующий о ключевом событии Октябрьской революции 1917 года, сохранился лишь фрагментарно, но все равно остается важнейшим в мировом кинематографе. В экранированном «штурме» были задействованы около 10 тыс. участников массовки, которые «свергали» Временное правительство и власть буржуазии. Массовое представление произвело огромное впечатление на несколько поколений зрителей, которые «именно так и представляли себе взятие Зимнего дворца». В реальности это выглядело иначе. В Зимнем в то время располагался госпиталь, где лечили раненых Первой мировой войны, а Временное правительство занимало всего пару кабинетов. Особенной охраны дворца не было, и группа революционеров (по разным данным, от 9 до 12 человек) просто вошла в открытую дверь.
Вышел в 1924 году по повести Алексея Толстого о полете на Марс и планах героев совершить там революцию. «Аэлита» была одним из первых в мире научно-фантастических фильмов и до сих пор считается шедевром немого кино. Режиссер Яков Протазанов еще до революции 1917 года снял порядка двух десятков фильмов, в основном по произведениям русских классиков, большая их часть имела коммерческий успех. И «Аэлита» не стала исключением. В Москве картина была лидером проката целых десять недель после премьеры. Кстати, на 58-й минуте фильма можно увидеть Красную площадь еще без Мавзолея Ленина.
Приключенческая комедия Льва Кулешова о поездке американца в Советский Союз. Мистер Джон Вест, председатель Американского общества молодых христиан, намерен посетить Советскую Россию. Его семья и друзья пытаются его отговорить, считая, что там происходит совершенный ужас. Чтобы в пути было не страшно, Вест берет с собой ковбоя Джедди. В фильме показана вся, как бы мы сейчас сказали, «клюква»: комические американцы, московские хулиганы, перестрелки в подворотне. Впрочем, вид хорошеющей при большевиках Москвы очень впечатляет Веста, и тот проникается большой симпатией к молодой стране.
Хотя Дзига Вертов делал документальное кино, посвященное жизни в СССР, он был настоящим авангардистом. Даже официальные мероприятия снимались с неожиданных точек и ракурсов: с движущегося автомобиля, с заводской трубы, из-под колес поезда, скрытой камерой. Такого никто раньше не делал! «Кино-Глаз» – это самая известная его работа о жизни советских граждан. Здесь показаны и сумасшедший дом, и занятия по физике, и пионеры в палатках.
Фильм Сергея Эйзенштейна показывает тяжелую жизнь рабочих завода, которые страдают от невыносимых условий труда. Дело, разумеется, происходит до революции, когда еще не было привычного сегодня восьмичасового рабочего дня. Поводом для забастовки становится самоубийство одного из рабочих, несправедливо обвиненного в краже инструмента. Эйзенштейн показывает не только ужасы капитализма, но и жестокое подавление протестов.
Комедия Юрия Желябужского, высмеивающая быт нэпманов и культуру потребления. В продавщицу папирос, которая торгует в центре Москвы, влюблены все главные герои фильма. Один не курит, но каждое утро покупает у нее пачку сигарет. Другой продвигает ее в киноактрисы. А затем в СССР приезжает американский коммерсант. Кого она выберет? Интрига.
Исторический фильм Сергея Эйзенштейна рассказывает о восстании броненосца «Потемкин» в июле 1905 года. Матросы Черноморского флота устраивают бунт из-за червивого мяса, который перерастает в протест против империализма. Молодой режиссер снял этот фильм к годовщине революции 1905 года, и сама картина была наполнена революционными ходами. Один только раскрашенный вручную советский флаг в черно-белом немом кино произвел фурор. Фильм регулярно попадает в списки лучших киношедевров мира. Так, его можно увидеть в рейтинге авторитетного британского журнала Sight&Sound «100 лучших фильмов».
Яков Протазанов должен был снять рекламный фильм о государственных займах, но увлекся и снял очередной шедевр о быте 1920-х. Комедия рассказывает о работнике швейной мастерской в провинциальном городе Торжке в Тверской области. Он случайно покупает облигацию госзайма, а на нее выпадает крупный выигрыш. И тут он ее теряет. Какой шок! Чем кончилось дело? Смотрите сами.
Фильм актера и режиссера Всеволода Пудовкина по мотивам романа главного революционного писателя Максима Горького «Мать». Он о судьбе одной семьи, где сталкиваются разные политические взгляды – сына-революционера и его матери. Картина стала первой в революционной трилогии режиссера – далее последовали «Конец Санкт-Петербурга» и «Потомок Чингисхана».
Фильм Сергея Эйзенштейна и Григория Александрова также известен под названием «Десять дней, которые потрясли мир» и посвящен годовщине Октябрьской революции. Сюжет рассказывает о времени от Февральской до Октябрьской революции 1917 года. Все начинается с беспорядков в Петрограде: людям нечего есть, а между тем еще продолжается Первая мировая война. В город приезжает Владимир Ленин и возглавляет восстание.
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