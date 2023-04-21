«Вызов»: каким получился первый в мире фильм, снятый в космосе

Фильмы о космонавтах миллион раз уже снимали в студиях на земле. Стоило ли на этот раз отправлять артистов в космос по-настоящему?

Специально ради «Вызова» режиссер Клим Шипенко (он же оператор и осветитель) вместе с актрисой Юлией Пересильд (она же гример) реально провели почти две недели на Международной космической станции, разыгрывая ключевые сцены сценария. По сюжету, простая женщина-хирург без особой подготовки вынуждена отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь одному из космонавтов.

Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023 Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023

А стоило ли лететь так далеко? Снимали же до этого фильмы о космосе на Земле. И весьма неплохо.

Космос – это дорого

Любой режиссер подтвердит – в условиях гравитации чрезвычайно сложно воспроизвести невесомость. Но, конечно, можно. В качестве любопытного прецедента можно вспомнить советскую классику фантастики – хит «Через тернии к звездам» (1980). Там одну из космических сцен сняли в заполненном водой бассейне – а роли космонавтов исполнили водолазы в футуристических костюмах. Главный минус этого способа – неизбежные пузырьки воздуха от акваланга. Но и здесь нашелся выход из положения – актеров снимали как бы вверх ногами, воздух уходил «вниз» и не так бросался в глаза.

Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023 Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023

Конечно, гораздо чаще кинематографисты обращаются не к дайверам, а к настоящим астронавтам. Для тренировки действий в условиях невесомости там используют специальный самолет. Как это устроено: пилот сначала резко взмывает вверх, затем резко снижается, и на борту возникает нулевая гравитация. Однако длится она всего лишь 25-30 секунд, не больше. Поэтому, чтобы отснять четыре часа материала, создателям фильма «Аполлон-13» (1995) пришлось совершить 612 запусков.

Более дешевый, хотя не менее сложный вариант – артистов подвешивают с помощью сложной системы тросов и подвесов, которые затем стирают на пост-продакшне. Так, в частности снимали и знаменитую «Гравитацию» (2013).

Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023 Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023

Конечно, полной иллюзии достичь таким способом крайне проблематично – требуется множество тренировок, прежде чем актер найдет правильный баланс и будет держаться непринужденно. Но все равно, как не старайся, полноценной свободы актерского существования в кадре добиться невозможно – киноастронавты, как правило, сделав пару прыжков, находят точку опоры и замирают.

Законы физики крайне ограничивают ракурс съемок – у операторов не так много вариантов, как снять подвешенного на тросах артиста. Фронтально – пожалуйста, а вот сверху или сбоку – уже проблема. Особенно сложен в таких сценах внутрикадровых монтаж – последовательная смена ракурсов без монтажных склеек. Такое себе позволил до «Вызова» лишь Куарон в «Гравитации».

Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023 Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023

Для создателей «Вызова» все эти ограничения остались в прошлом. На МКС состоялось 12 полноценных съемочных смен, а хронометраж отснятого материала составил 78 часов и 21 минуту. В фильм в итоге вошло более часа – и в течение этого времени мы видим Юлию Пересильд в самых невообразимых ракурсах, в том числе ее пролеты по орбитальной станции без каких-либо склеек. В свободном парении двигается не только она, но и сам оператор. Такой хореографии, такого эффекта присутствия нам, наверное, еще не обеспечивал ни один космический фильм.

Причем, не сказать, что все это стоило радикально дороже «обычных» фильмов о невесомости. Заявленный бюджет «Вызова» – менее 1 млрд рублей.

Из жизни волос

Своенравные волосы и в наш век виртуозной CGI-графики представляет собой огромную проблему. Даже у перфекциониста Кристофера Нолана был прокол с ними. Одну из немногих технических шероховатостей его фильма «Начало» можно увидеть в сцене с нулевой гравитацией – герой Джозефа Гордона-Левитта перемещается по стенам эффектнее, чем Человек-паук, но его волосы спокойно «лежат».

Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023 Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023

Но ладно Гордон-Левитт, у него там совсем короткая стрижка, да еще и стильно набриолиненная. Более трудоемкая задача – реалистично нарисовать парящие в невесомости длинные волосы. Поэтому девушек-астронавтов в кино, как правило, или стригут под мальчика, или убирают волосы в тугие пучки.

В «Вызове» эту проблему за киношников решил сам космос. Никаких визуальных эффектов не нужно – волосы Пересильд живут собственной жизнью и создают потрясающий эффект правдоподобия.

Как ни странно, сама собой разрешилась еще одна традиционная «космическая» проблема. Стоящая дыбом, «непослушная» копна волос – это же комично! А абсолютное большинство фильмов про космос драматичны – и ненужный гэг может легко убить любой саспенс. Однако в «Вызове» космическая прическа Юлии Пересильд настолько органична, и мы настолько быстро к ней привыкаем, что никакого диссонанса с жанром не возникает. Наоборот – ощущение подлинности лишь усиливает напряжение.

Свет далеких планет

«Вызов» доказывает, что мы неправильно представляем себе космос. Виды МКС нам уже знакомы и по ТВ-новостям, и по документальным фильмам. Однако оказалось, что снятая на профессиональную камеру RED профессиональным оператором – Шипенко учился в Калифорнийской киношколе и усвоил эту профессию наряду с режиссерской, – станция выглядит несколько иначе. Конечно, она фантастична и невероятно красива. Но все же не такая хай-тековая и футуристичная, а более обжитая, чем мы привыкли видеть. В то же время и не настолько «убитая», как ее рисуют в фильмах вроде «Армагеддона».

Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023 Клим Шипенко/«Роскосмос»,Первый канал, 2023

Выяснилось также, что мы не представляем, каков на самом деле цвет и свет в космосе. Шипенко использовал на орбите три осветительные LED-панели, однако свет из иллюминаторов, постоянно меняясь, вносил свои коррективы, отсвечивая на лице Пересильд то красным, то синим, то зеленым. Такие эстетические «ошибки» не запланировать на Земле.

Сегодня, когда на компьютере можно нарисовать все, что угодно, мировое зрелищное кино, как ни странно, возвращается к рукотворным эффектам. Самый яркий пример – грядущий фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер», где даже ядерный взрыв имитирован без помощи графики. «Вызов» вполне вписывается в этот тренд – подлинная фактура в кадре куда эффектнее компьютерной. Эффекты в фильме, конечно, тоже есть – в частности сцена выхода в открытый космос. Авторы явно очень надеялись и ее отснять вживую. Но, видимо, уже в следующий раз.

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