10 главных советских фильмов 1930-х (ВИДЕО)

Тогда на экранах Советского Союза появились первые музыкальные комедии, так похожие на голливудские фильмы. Не обошлось без настоящих кинодив, самой известной из которых стала Любовь Орлова.

1. Путевка в жизнь, 1931

Николай Экк, 1931/Межрабпомфильм Николай Экк, 1931/Межрабпомфильм

После революции и Гражданской войны в молодом социалистическом государстве появилось огромное количество беспризорных детей, по разным оценкам, от 4 млн до 7 млн в начале 1920-х. Государство взяло над ними опеку, забирая их с улиц в специальные приюты и воспитывая в них новых граждан.

Первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» и посвящен этому процессу. В нем рассказывается о перевоспитании банды подростков в трудовой коммуне. Которое, правда, не всегда идет успешно.

Снял фильм еще малоизвестный тогда режиссер Николай Экк (настоящие имя Юрий Ивакин). «Путевка в жизнь» получила приз I Международного кинофестиваля в Венеции в 1932 году за лучшую режиссерскую работу и была показана более чем в ста странах.

2. Веселые ребята, 1934

Григорий Александров, 1934/Москинокомбинат Григорий Александров, 1934/Москинокомбинат

Первая музыкальная комедия СССР и триумф юной Любови Орловой. «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет» – до сих пор одна из самых известных и любимых песен в России. Фильм Григория Александрова – о приключениях пастуха Кости, который становится дирижером джазового оркестра, и домработницы Анны, ставшей певицей. В роли Кости выступил один из лучших советских артистов – певец Леонид Утесов.

3. Чапаев, 1934

Георгий Васильев, Сергей Васильев, 1934/Ленфильм Георгий Васильев, Сергей Васильев, 1934/Ленфильм

Фильм Георгия и Сергея Васильевых о герое Гражданской войны Василие Чапаеве получил первую премию I Московского кинофестиваля в 1935-м. Братья Васильевы взяли за основу одноименный роман Дмитрия Фурманова, который служил под руководством Чапаева.

Кино получило признание не только в официальных кругах, но и огромную зрительскую симпатию.

4. Цирк, 1936

Григорий Александров, 1936/Мосфильм Григорий Александров, 1936/Мосфильм

Музыкальный фильм с Любовью Орловой в главной роли. После рождения чернокожего ребенка американская цирковая артистка отправляется в Москву, где находит не только убежище, но счастье и любовь. Главная песня фильма «Широка страна моя родная» впоследствии использовалась как заставка для Всесоюзного радио. А после распада СССР ее даже предлагали сделать гимном России.

5. Груня Корнакова, 1936

Николай Экк, 1936/Межрабпомфильм Николай Экк, 1936/Межрабпомфильм

Экк прославился не только как режиссер первого звукового фильма, но и первого цветного. По сюжету, Груня Корнакова, работница дореволюционного фарфорового завода, поднимает людей на борьбу за свои права.

Технология цветных кадров была разработана советским кинооператором Федором Проворовым. Съемка велась на две кинопленки (красную и сине-зеленую), а затем они сводились. В американском кинематографе тоже была похожая виражная технология, которая получила название «Синеколор».

6. Семеро смелых, 1936

Сергей Герасимов, 1936/Ленфильм Сергей Герасимов, 1936/Ленфильм

Можно ли снять комедию про экспедицию на Северный полюс? У Сергея Герасимова получилось. Фильм «Семеро смелых» о том, как комсомольцы-добровольцы отправились покорять Арктику. По сюжету, для экспедиции отобрали шесть человек, вот только по прибытии к цели выяснилось, что у них в багаже оказался «заяц» – тоже доброволец, который очень хотел на Северный полюс.

7. Петр I, 1937–1938

Владимир Петров, 1937-1938/Ленфильм/Sputnik Владимир Петров, 1937-1938/Ленфильм/Sputnik

Двухсерийный фильм о главных событиях России начала XVIII века. Режиссер Владимир Петров за три с небольшим часа показывает становление Российской империи. В основе фильма – одноименная пьеса Алексея Толстого. Дворцовые интриги, крупные реформы, освоение Сибири и Дальнего Востока здесь показаны сквозь десятилетия.

Историки, конечно, отмечают некоторые фактические неточности, однако это все же художественное произведение, которое до сих пор высоко ценится зрителями.

8. Александр Невский, 1938

Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов, 1938/Мосфильм Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов, 1938/Мосфильм

Нестареющая классика от «отца» советского кинематографа Сергея Эйзенштейна. Войска русского князя одерживают победу над крестоносцами на Чудском озере в 1242 году. Впрочем, главной идеей фильма стала борьба против иноземных захватчиков.

Некоторые коллеги Эйзенштейна раскритиковали исторические несоответствия и чрезмерную «пышность». Фильм же получился масштабным, с большим количеством массовки, особенно в батальных сценах. Музыку к нему написал композитор Сергей Прокофьев.

Кинолента понравилась и руководству страны, и зрителям и регулярно занимает первые места в списках лучших фильмов всех времен до сих пор.

9. Волга-Волга, 1938

Григорий Александров, 1938/Мосфильм Григорий Александров, 1938/Мосфильм

Название фильму придумал Чарли Чаплин, с которым режиссер Григорий Александров познакомился во время поездки в США. Эта музыкальная комедия с Любовью Орловой в главной роли – об артистах, которые отправляются в Москву на конкурс художественной самодеятельности. В пути с ними происходят веселые (и не очень) приключения.

По сути, фильм воспевал массовые молодежные мероприятия и должен был стать своего рода пособием по работе с недавними выпускниками школ. Считается, что это был один из любимых фильмов Иосифа Сталина.

10. Подкидыш, 1939

Татьяна Лукашевич, 1939/Мосфильм Татьяна Лукашевич, 1939/Мосфильм

Фаина Раневская до сих пор остается одной из самых цитируемых актрис советского кино. «Муля, не нервируй меня» – из прекрасной комедии «Подкидыш» режиссера Татьяны Лукашевич. Это история о потерявшейся маленькой девочке в Москве, которую собираются удочерить нашедшие ее супруги Муля и Ляля. И один из прекрасных видовых фильмов, где можно увидеть Москву 1930-х.