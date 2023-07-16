10 главных советских фильмов 1970-х

1. Белорусский вокзал (1970)

Андрей Смирнов, 1970/«Мосфильм» Андрей Смирнов, 1970/«Мосфильм»

Бывшие однополчане не виделись 20 лет, с лета 1945 года, когда они разошлись, приехав с войны на Белорусский вокзал Москвы. Теперь уже немолодых людей свел грустный повод – смерть одного из боевых товарищей. Они решают посидеть, поговорить и вспомнить, как воевали, в гостях у бывшей санитарки.

Режиссер Андрей Смирнов сделал, казалось бы, невозможное. Он снял один из лучших и самых глубоких фильмов о Великой Отечественной войне, не показывая сцены этой самой войны. А песня «Нам нужна одна победа» Булата Окуджавы стала одной из самых сильных песен о войне.

Смотрите фильм здесь.

2. 12 стульев (1971)

Леонид Гайдай, 1971/«Мосфильм» Леонид Гайдай, 1971/«Мосфильм»

Авантюрист Остап Бендер приезжает в небольшой город, где встречает бывшего дворянина Ипполита Воробьянинова. Перед смертью его теща призналась, что спрятала фамильные бриллианты в обшивку одного из 12 стульев мебельного гарнитура. Авантюрист берется помочь найти бриллианты за проценты. Но вот незадача: после революции стулья распродавали по одному, так что герои охотятся за каждым отдельно, попутно переживая разнообразные приключения.

Эта культовая комедия Леонида Гайдая – экранизация популярного романа «12 стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. В 1971 году фильм стал лидером советского проката, его посмотрели почти 40 млн зрителей. Он разошелся на цитаты, а роль Остапа Бендера стала звездной для актера Арчила Гомиашвили, который для многих стал любимым Бендером, несмотря на еще несколько экранизаций романа.

Смотрите фильм здесь.

3. А зори здесь тихие (1972)

Станислав Ростоцкий, 1972/Киностудия им. М. Горького Станислав Ростоцкий, 1972/Киностудия им. М. Горького

Опытному старшине Федоту присылают пять зенитчиц, юных девушек-добровольцев, только что окончивших школу. У каждой очень разная судьба, но всех объединила Вторая мировая война. Под руководством своего командира они, рискуя жизнью, выслеживают фашистов в лесах и болотах. И до финала доживают не все…

Фильм Станислава Ростоцкого стал классикой военной драмы. Он основан на одноименной повести Бориса Васильева. Журнал «Советский экран» признал «А зори здесь тихие» лучшим фильмом 1972 года. Картина получила ряд государственных наград в СССР, памятный приз Венецианского фестиваля и была номинирована на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке» (уступив «Скромному обаянию буржуазии» Луиса Бунюэля).

Смотрите фильм здесь.

4. Иван Васильевич меняет профессию (1973)

Леонид Гайдай, 1973/«Мосфильм» Леонид Гайдай, 1973/«Мосфильм»

Московский ученый-гений Шурик создает машину времени. Он открывает портал с прошлым, и в советскую Москву попадает царь Иван Грозный. При этом в XVI век случайно отправляются квартирный вор и управдом, которого все принимают за царя…

Еще одна комедия Леонида Гайдая была основана на малоизвестной пьесе «Иван Васильевич» Михаила Булгакова. В год выхода ее посмотрели более 60 млн зрителей, и она стала лидером проката. Актерский состав – сплошь любимцы публики, от Александра Демьяненко и Савелия Крамарова до Юрия Яковлева. Сама картина разошлась на цитаты и мемы, а задорные песни оттуда знает вся страна.

Смотрите фильм здесь.

5. Свой среди чужих, чужой среди своих (1974)

Никита Михалков, 1974/«Мосфильм» Никита Михалков, 1974/«Мосфильм»

Гражданская война закончилась, и пять красноармейцев готовят к отправке советским властям в Москву с юга России золото, изъятое у богачей. Но за золото борются также чекисты, белые офицеры и бандиты. Они по очереди нападают на поезд, в котором едут сокровища. Оказывается, что в рядах чекистов есть предатель. Главный герой-красноармеец, рискуя жизнью, забирает золото и исчезает.

Это первая полнометражная режиссерская работа Никиты Михалкова, в которой он также исполнил одну из главных ролей – главаря банды. Жанр картины – истерн, и считается, что Михалков вдохновлялся фильмами с Клинтом Иствудом. Фильм приключенческий, в нем много экшна, сцен с драками и трюков. Сегодня признан киноклассикой.

Смотрите фильм здесь.

6. Ирония судьбы, или с Легким паром! (1975)

Эльдар Рязанов, 1975/«Мосфильм» Эльдар Рязанов, 1975/«Мосфильм»

Тридцатишестилетний московский врач Женя Лукашин в канун Нового года по традиции идет с друзьями в баню. Там они «немного» выпивают, и друзья по ошибке сажают подвыпившего Женю в самолет в Ленинград. В беспамятстве прилетев и очутившись в аэропорту, Женя садится в такси и как ни в чем не бывало едет домой. Оказывается, что советские спальные районы настолько типовые, что в Ленинграде есть точно такие же улица и дом и даже ключи от Жениной квартиры подходят к такой же квартире в Ленинграде. Он приходит «к себе» домой и заваливается спать, не замечая подвоха, ведь даже мебель в СССР у всех одинаковая. Вот только вскоре приходит настоящая хозяйка квартиры и обнаруживает чужого мужчину в своей постели...

Комедия Эльдара Рязанова стала без преувеличения самым новогодним фильмом, который непременно уже по традиции каждый год показывают 31 декабря. Исполнители главных ролей Андрей Мягков и польская актриса Барбара Брыльска стали всенародными кумирами. Несколько песен из фильма были исполнены и озвучены культовой певицей Аллой Пугачевой.

Смотрите фильм здесь.

7. Служебный роман (1977)

Эльдар Рязанов, 1977/«Мосфильм» Эльдар Рязанов, 1977/«Мосфильм»

В московском статистическом учреждении очень строгая директриса. Ей всего 36 лет, но все подчиненные за спиной называют ее старухой. Среди ее рядовых сотрудников есть Анатолий Новосельцев, скромный одинокий отец с двумя детьми, который надеется на повышение, но стесняется об этом заговорить с начальницей. Внезапно заместителем «старухи» назначают его давнего друга, который вернулся из-за границы. Друг советует Новосельцеву не тушеваться и приударить за директрисой. Неловкое ухаживание, однако, в итоге имеет успех...

На первый взгляд кажется, что это простенькая комедия про советский офисный планктон. Но фильм Эльдара Рязанова стал лидером проката и невероятно полюбился зрителям. Не последнее значение тут имел прекрасный актерский состав. Это была еще одна звездная роль Андрея Мягкова, уже известного по «Иронии судьбы», где он играл такого же скромника. Директрису сыграла Алиса Фрейндлих. Особенно полюбились зрителям эпизодические и небольшие роли: модница-секретарша (Лия Ахеджакова) и сплетница Шурочка из бухгалтерии (Людмила Иванова).

Смотрите фильм здесь.

8. Москва слезам не верит (1979)

Владимир Меньшов, 1979/«Мосфильм» Владимир Меньшов, 1979/«Мосфильм»

Конец 1950-х. Скромная, но целеустремленная Катерина приехала покорять Москву из провинции. Она не смогла поступить в институт и работает на заводе, а живет в общежитии с подругами. Катерину просят последить за профессорской квартирой, и одна из ее подруг предлагает Катерине выдать себя за дочь профессора. Они зовут в гости молодых людей, ищут выгодную партию для замужества. Но обман заходит далеко и выясняется, что Катерина беременна... Через 20 лет Катерина уже директор на предприятии, у нее своя квартира и машина. Вот только женского счастья у нее нет, и она одна воспитывает взрослую дочь. Ее жизнь меняется, когда она случайно знакомится с обычным слесарем…

Картина Владимира Меньшова получила премию «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке». По слухам, именно этот фильм президент США Рональд Рейган смотрел перед встречей с Михаилом Горбачевым, чтобы лучше понять «загадочную русскую душу». Большой успех фильм снискал и среди советской публики – в год выхода его посмотрели 90 млн зрителей. Фильм популярен до сих пор, а саундтрек «Александра» стал неофициальным гимном Москвы.

Смотрите фильм здесь. А также читайте о том, что означает название фильма, здесь.

9. Сталкер (1979)

Андрей Тарковский, 1979/«Мосфильм» Андрей Тарковский, 1979/«Мосфильм»

Главный герой по прозвищу Сталкер зарабатывает на жизнь тем, что водит людей в закрытую аномальную Зону, образовавшуюся после падения метеорита. Как-то раз к нему обращаются Профессор и Писатель с просьбой проводить их туда. Сталкер соглашается, но даже не догадывается, какие планы у этих обычных на первый взгляд людей…

Фантастический фильм-притча был последним фильмом, который Андрей Тарковский снял в СССР. Сценарий основан на фантастической повести «Пикник на обочине» братьев Стругацких, которую они вместе с режиссером сильно переработали. Это один из самых популярных фильмов легендарного режиссера, который также был отмечен жюри Каннского кинофестиваля.

Смотрите фильм здесь.

10. Экипаж (1979)

Александр Митта, 1979/«Мосфильм» Александр Митта, 1979/«Мосфильм»

В начале фильма показана личная жизнь членов экипажа самолета: у всех свои проблемы и семейные трудности. Но всех объединяет одно – они вместе вступают на борт, чтобы совершить международный рейс. Вскоре после взлета оказывается, что в авиалайнере трещина и салон разгерметизируется. Летчики пытаются спасти пассажиров, рискуя собственными жизнями. Этот подвиг влияет и на их личности и характеры, по возвращении каждому удается стать немного другим человеком и разрешить свои проблемы.

Картина Александра Митты – один из первых советских фильмов-катастроф (да еще и с элементами эротики!), не потерявший своей актуальности и зрелищности до сих пор. Советский фильм в кино стал лидером проката в 1980 году – его посмотрели 71 млн человек. Считается, что съемки были вдохновлены успехом книги Артура Хейли «Аэропорт» и ее голливудской экранизации.

Смотрите фильм здесь.

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