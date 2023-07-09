10 главных советских фильмов 1960-х

В хрущевскую оттепель в нашем кинематографе появилось множество комедий, первые успешные фильмы Рязанова и Гайдая. Тогда же вышла и авторская военная драма Тарковского.

1. Девчата (1961)

Юрий Чулюкин/«Мосфильм», 1961 Юрий Чулюкин/«Мосфильм», 1961

Главная героиня Тося – наивная юная девушка, работает поваром на социалистической стройке, где множество таких же молодых ребят своими руками строят дома и новую жизнь. Тося живет в общежитии с другими очень разными женщинами. И зритель видит этапы ее взросления: как она учится, трудится, потом переживает предательство и первую любовь.

Чиновники по вопросам кино считали, что фильм режиссера Юрия Чулюкина получился слишком бытовым для большого советского экрана, но зрителям он очень полюбился и стал одним из лидеров проката. Многие фразы из фильма стали афоризмами вроде «Одному ведь лучше, хочу – халву ем, хочу – пряники».

Смотрите фильм здесь.

2. Иваново детство (1962)

Андрей Тарковский/«Мосфильм», 1962 Андрей Тарковский/«Мосфильм», 1962

Подросток Иван повзрослел раньше времени, всему виной – война. Его мать погибла, и теперь он мечтает отомстить. Мальчик вызывается помогать армии и выполняет сложнейшие и опасные задачи разведки, а в своих мечтах вновь уносится в беззаботное детство.

Глубокая психологическая драма поражает выразительными черно-белыми кадрами. Военные показаны в темных тонах, детские излучают свет. Дебютный фильм 30-летнего Тарковского стал настоящей сенсацией и удостоился «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Смотрите фильм здесь.

3. Гусарская баллада (1962)

Эльдар Рязанов/«Мосфильм», 1962 Эльдар Рязанов/«Мосфильм», 1962

Семнадцатилетняя дворянская девушка Шура воспитана своим отцом-военным и его денщиком, поэтому она прекрасная наездница, умеет стрелять и фехтовать.

Она решает переодеться в гусара и идти защищать родину на войне с Наполеоном и даже отличается храбростью. По иронии судьбы в полку оказывается поручик, которому заочно ее прочат в невесты.

Одна из ранних комедий культового Эльдара Рязанова была снята к 150-летию Бородинского сражения 1812 года. Однако она могла и не выйти на широкий экран – министр культуры Фурцева решила, что комедия слишком ироничная и легкомысленная, а образ полководца Кутузова слишком карикатурный и для юбилейных торжеств фильм не подходит. Но ситуацию спасли советские журналисты: посмотрев фильм, они написали восторженные отзывы.

Смотрите фильм здесь.

4. Я шагаю по Москве (1963)

Георгий Данелия/«Мосфильм», 1963 Георгий Данелия/«Мосфильм», 1963

Настоящий герой своего времени – юный метростроевец Колька (первая звездная роль юного Никиты Михалкова) помогает только приехавшему в Москву из Сибири незнакомцу. Вместе они проводят весь день, то и дело кому-то помогая и исследуя город.

Этот фильм – настоящее режиссерское признание в любви к столице. Он весь пронизан атмосферой оттепели и надежды. Хотя критики ругали режиссера Георгия Данелию за слишком радостный тон и отсутствие серьезных трудностей у героев. Песня из фильма «Бывает все на свете хорошо…» (более известная как «Я шагаю по Москве») стала неофициальным гимном столицы.

Смотрите фильм здесь.

5. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен (1964)

Элем Климов/«Мосфильм», 1964 Элем Климов/«Мосфильм», 1964

Лето, пионерский лагерь. Строгий директор Дынин следует всем правилам (пусть даже абсурдным) и исключает пионера Костю за проступок. Но мальчик не уезжает из лагеря, а тайно живет под трибуной, куда друзья бегают к нему в гости. В это время весь лагерь готовится к концерту по случаю родительского дня…

Комедия Элема Климова столкнулась с серьезной цензурой из-за излишней сатиры (фильм высмеял даже кукурузу, которую особенно культивировал Никита Хрущев). Но именно Хрущеву фильм очень понравился, и он лично допустил его к прокату. Сегодня это один из самых любимых фильмов у всех, кто вырос в СССР, и самая смешная комедия о пионерских лагерях.

Смотрите фильм здесь.

6. Война и мир (1965)

Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1965 Сергей Бондарчук/«Мосфильм», 1965

Начало XIX века, Россия вступает в войну с Наполеоном. Масштабные и трагические события показаны через призму жизни нескольких дворянских семей. Одна из лучших экранизаций романа-эпопеи Льва Толстого показывает большие батальные сцены и внимательна к деталям и изображению балов и мирной жизни.

Трехсерийный почти семичасовой фильм по масштабам съемок ничем не уступал своей литературной основе. Получилась настоящая киноэпопея с прекрасным актерским составом, которая получила «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Сам режиссер Сергей Бондарчук сыграл роль Пьера Безухова.

Смотрите фильм здесь.

7. Берегись автомобиля (1966)

Эльдар Рязанов/«Мосфильм», 1966 Эльдар Рязанов/«Мосфильм», 1966

Юрий Деточкин – эдакий советский Робин Гуд с обостренным чувством справедливости. Эту вселенскую справедливость он восстанавливает сам, как может. Например, угоняет машины у богатых взяточников и продает их, а вырученные деньги отдает в детские дома. Расследовать дело берется милиционер, который понимает и сочувствует преступнику.

Сценарий трагикомедии Эльдара Рязанова вызвал сомнения у киночиновников, они опасались, что зрители последуют примеру героя и начнут массово угонять машины. Тогда Рязанов и драматург Эмиль Брагинский переработали сценарий и опубликовали его в литературном журнале «Молодая гвардия». Положительные рецензии повлияли на дело, и фильм разрешили снять.

Смотрите фильм здесь.

8. Неуловимые мстители (1967)

Эдмонд Кеосаян/«Мосфильм», 1966 Эдмонд Кеосаян/«Мосфильм», 1966

Главные герои здесь подростки – осиротевшие матросские дети, бывший гимназист и цыган. Идет Гражданская война, царят полный хаос и беззаконие. Дети вершат правосудие сами – так, как им оно видится. Ловят и наказывают бандитов, заступаются за слабых.

В 1967 году, когда вышел фильм, праздновали 50-летие революции. При том что был показан хаос Гражданской войны, фильм однозначно комплементарен по отношению к Красной армии. По многочисленным просьбам зрителей режиссер Эдмонд Кеосаян снял еще два фильма про юных мстителей: «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».

Смотрите фильм здесь.

9. Бриллиантовая рука (1968)

Леонид Гайдай/«Мосфильм», 1968 Леонид Гайдай/«Мосфильм», 1968

Контрабандисты в Стамбуле должны зашить в гипс посредника драгоценности, чтобы тот переправил их в СССР. Однако они случайно делают «бриллиантовый» гипс не тому человеку – честному советскому туристу Семену Горбункову (роль специально писалась под Юрия Никулина). В итоге советская милиция просит его о помощи, чтобы поймать бандитов, которые теперь на него охотятся.

Это не первая культовая комедия Леонида Гайдая, но одна из самых успешных. За всю историю советских фильмов этот вошел в тройку лидеров проката. В год выхода его посмотрели 76,7 млн зрителей. Фильм разошелся на цитаты, а песня «Остров невезения» (которую руководство «Мосфильма» хотело вырезать) в исполнении обаятельного «контрабандиста» Андрея Миронова стала настоящим хитом.

Смотрите фильм здесь.

10. Служили два товарища (1968)

Евгений Карелов/«Мосфильм», 1968 Евгений Карелов/«Мосфильм», 1968

Гражданская война. Белые заблокированы в Крыму, а Красная армия готовится к наступлению. Два красноармейца бегут из плена, но их хватают свои же, не веря им. От расстрела они чудом спасаются. Красная армия наступает на Крым, и белые вынуждены поспешно бежать по морю на последних пароходах...

Фильм Евгения Карелова показывает настоящую дружбу, верность и отвагу. И хотя образ белогвардейского поручика Брусенцова (которого сыграл Владимир Высоцкий) был отрицательным, зрители ему сочувствовали, особенно в сильнейшей финальной сцене. В итоге из финальной версии даже вырезали большинство эпизодов с ним, настолько мощной вышла его игра, гораздо сильнее, чем у красноармейцев, которые должны были оказаться в центре внимания.

Смотрите фильм здесь.

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