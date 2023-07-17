Как советская милиция сражалась против немецкой армии

Сотрудники советской милиции.Архивное фото
С начала вторжения вермахта в СССР у советской милиции появилось много сложных и крайне важных задач. Это поиск немецких диверсионно-разведывательных групп в тылу, отлов дезертиров и уклонистов от фронта, борьба с мародерством и распространением панических настроений в обществе.
Не забывали сотрудники органов внутренних дел и о своих прямых обязанностях. Вовлечение страны в страшную войну привело к резкому росту преступности в городах и селах, с которой также было необходимо бороться.
Сотрудник милиции.russiainphoto.ru
В то же время немалое количество милиционеров было мобилизовано в ряды Красной армии или ушло добровольцами на фронт. Массово набирали их и в войска НКВД, в структуру которого входила советская милиция. Эти внутренние войска занимались охраной границ, тыла, железных дорог, особо важных промышленных предприятий и мест заключения, а также иногда участвовали в боевых действиях.
Однако не всегда милиционеры сражались с врагом в составе крупных воинских формирований после прохождения боевой подготовки и получения надлежащего вооружения. Порой на бой против опытных солдат вермахта блюстителям правопорядка приходилось подниматься чуть ли не из-за своего рабочего стола, имея на руках лишь пистолет, винтовку и бутылку с зажигательной смесью.
Сделанный незадолго перед Великой Отечественной коллективный портрет сотрудников Линейного отделения милиции станции Брест.Архивное фото
Героическое сопротивление немецкой армии в первые часы войны оказали сотрудники отдела транспортной милиции железнодорожной станции «Брест» в одноименном приграничном городе. Помимо милиционеров под командованием начальника отдела старшего лейтенанта Андрея Воробьева оказались разрозненные группы из 17-го Брестского пограничного отряда и 60-го стрелкового полка войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений.
«Было полно народа, рвались снаряды, кругом пожары, — вспоминал милиционер Никита Ярошик. — Среди пассажиров началась паника. Воробьев отдал распоряжение эвакуировать в первую очередь женщин и детей. Часть работников отправил на перрон для обеспечения порядка при отправке состава. Этот состав успел последним уйти. Группе милиционеров Воробьев дал указание забрать все личное и конфискованное оружие и патроны и занять оборону у Западного моста».
Старший лейтенант милиции Андрей Воробьев.Архивное фото
Милиционеры отразили несколько атак противника, прежде чем их оттеснили к вокзалу. В скором времени немцам удалось полностью блокировать здание. Обороняющимся пришлось укрыться в подвале, где, испытывая недостаток в еде, воде и боеприпасах, они еще два дня вели бой.
В конечном итоге, из объятого пламенем вокзала было принято решение идти на прорыв. 25 июня бойцы прорвали кольцо окружения и с большими потерями вырвались из ловушки. Воробьев немедленно бросился в уже занятый противником город к своей семье, но о его появлении в гестапо тут же сообщил хозяин квартиры. Милиционер был схвачен и после допроса расстрелян.
Представители руководящего состава Московской милиции на военном стрельбище.Архивное фото
Шесть суток, с 13 по 18 июля 1941 года сводный милицейский батальон численностью в 250 штыков под командованием лейтенанта Константина Владимирова оборонял северные подступы к городу Могилев в восточной Белоруссии.
Подразделение было наспех сформировано и плохо вооружено, к тому же значительную долю в нем занимали курсанты Минской и Гродненской школ милиции. Несмотря на это, бойцы стояли насмерть.
«Батальон милиции отбил шесть атак превосходящих сил противника, поддерживаемых артиллерийско-минометным огнем и авиацией, — докладывал Владимиров командованию 17 июля. — Нами уничтожено до 400 гитлеровских солдат и офицеров. Наши потери: пало сто восемнадцать бойцов, сержантов и средних командиров, из оставшихся в строю каждый второй ранен. В ходе седьмой атаки враг захватил Старое Пашково. Планирую контратаку всеми наличными силами для восстановления положения. На исходе боеприпасы. Продержусь десять — двенадцать часов».
Лейтенант Константин Владимиров.Архивное фото
Последний бой батальон принял 18 июля. Тогда в ходе яростной контратаки погиб командир подразделения и почти все остававшиеся в живых милиционеры. Лишь единицам удалось уйти и присоединиться к частям Красной армии или к партизанским отрядам.
Озлобленные сопротивлением милиционеров немцы запретили жителям окрестных деревень трогать лежащих повсюду бойцов в темно-синей форме. Тем пришлось хоронить погибших тайно, по ночам.
Сотрудники органов внутренних дел вместе с регулярными войсками приняли участие в обороне Риги, Таллина, Львова, Киева, Днепропетровска и многих других городов. В боях под Кингисеппом в августе-сентябре 1941 года почти полностью погиб батальон Нарвского рабочего полка, целиком сформированный из сотрудников эстонской милиции.
Девять месяцев, с конца октября 1941 года до июля 1942 года сотрудники милиции осажденного немецкой армии Севастополя занимались поиском и ликвидацией вражеских диверсионных групп и корректировщиков вражеского артиллерийского огня, боролись с бандитизмом и мародерством. В последние дни обороны города они, отходя с остатками гарнизона на мыс Херсонес, сами приняли участие в уличных боях. Именно тогда погиб начальник городской милиции капитан Василий Бузин.
Короткий инструктаж перед заступлением на службу по охране порядка, 1942 год.Архивное фото
Маршал Василий Чуйков, сыгравший важнейшую роль в обороне Сталинграда, так оценивал роль блюстителей правопорядка в тех событиях: «Как участнику этого невиданного в истории сражения мне хочется подчеркнуть мужество, стойкость, выдержку и самообладание сотрудников сталинградской милиции при обороне города. Под непрерывными бомбежками, артиллерийским и минометным обстрелом они выводили и эвакуировали за Волгу людей, тушили пожары, охраняли материальные ценности, имущество граждан, общественный порядок. Трудно переоценить их роль при переправе войск, прибывших на помощь защитникам города.... В критические моменты, кода врагу удавалось где-то вклиниться в нашу оборону, работники милиции не раз занимали огневой рубеж…»
Безвозвратные потери среди сотрудников органов внутренних дел и войск НКВД за весь период войны против нацистской Германии и ее союзников оцениваются в 159 тысяч человек.