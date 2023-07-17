Как советская милиция сражалась против немецкой армии

В самом начале войны советским милиционерам часто приходилось сражаться с врагом наравне с военнослужащими Красной армии. Они были плохо вооружены, не имели никакой боевой подготовки, но порой ни в чем не уступали опытным солдатам вермахта.

С начала вторжения вермахта в СССР у советской милиции появилось много сложных и крайне важных задач. Это поиск немецких диверсионно-разведывательных групп в тылу, отлов дезертиров и уклонистов от фронта, борьба с мародерством и распространением панических настроений в обществе.

Не забывали сотрудники органов внутренних дел и о своих прямых обязанностях. Вовлечение страны в страшную войну привело к резкому росту преступности в городах и селах, с которой также было необходимо бороться.

В то же время немалое количество милиционеров было мобилизовано в ряды Красной армии или ушло добровольцами на фронт. Массово набирали их и в войска НКВД, в структуру которого входила советская милиция. Эти внутренние войска занимались охраной границ, тыла, железных дорог, особо важных промышленных предприятий и мест заключения, а также иногда участвовали в боевых действиях.

Однако не всегда милиционеры сражались с врагом в составе крупных воинских формирований после прохождения боевой подготовки и получения надлежащего вооружения. Порой на бой против опытных солдат вермахта блюстителям правопорядка приходилось подниматься чуть ли не из-за своего рабочего стола, имея на руках лишь пистолет, винтовку и бутылку с зажигательной смесью.

Первыми в бой

Сделанный незадолго перед Великой Отечественной коллективный портрет сотрудников Линейного отделения милиции станции Брест. Архивное фото Архивное фото

Героическое сопротивление немецкой армии в первые часы войны оказали сотрудники отдела транспортной милиции железнодорожной станции «Брест» в одноименном приграничном городе. Помимо милиционеров под командованием начальника отдела старшего лейтенанта Андрея Воробьева оказались разрозненные группы из 17-го Брестского пограничного отряда и 60-го стрелкового полка войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений.

«Было полно народа, рвались снаряды, кругом пожары, — вспоминал милиционер Никита Ярошик. — Среди пассажиров началась паника. Воробьев отдал распоряжение эвакуировать в первую очередь женщин и детей. Часть работников отправил на перрон для обеспечения порядка при отправке состава. Этот состав успел последним уйти. Группе милиционеров Воробьев дал указание забрать все личное и конфискованное оружие и патроны и занять оборону у Западного моста».

Старший лейтенант милиции Андрей Воробьев. Архивное фото Архивное фото

Милиционеры отразили несколько атак противника, прежде чем их оттеснили к вокзалу. В скором времени немцам удалось полностью блокировать здание. Обороняющимся пришлось укрыться в подвале, где, испытывая недостаток в еде, воде и боеприпасах, они еще два дня вели бой.

В конечном итоге, из объятого пламенем вокзала было принято решение идти на прорыв. 25 июня бойцы прорвали кольцо окружения и с большими потерями вырвались из ловушки. Воробьев немедленно бросился в уже занятый противником город к своей семье, но о его появлении в гестапо тут же сообщил хозяин квартиры. Милиционер был схвачен и после допроса расстрелян.

Стоять до конца

Представители руководящего состава Московской милиции на военном стрельбище. Архивное фото Архивное фото

Шесть суток, с 13 по 18 июля 1941 года сводный милицейский батальон численностью в 250 штыков под командованием лейтенанта Константина Владимирова оборонял северные подступы к городу Могилев в восточной Белоруссии.

Подразделение было наспех сформировано и плохо вооружено, к тому же значительную долю в нем занимали курсанты Минской и Гродненской школ милиции. Несмотря на это, бойцы стояли насмерть.

«Батальон милиции отбил шесть атак превосходящих сил противника, поддерживаемых артиллерийско-минометным огнем и авиацией, — докладывал Владимиров командованию 17 июля. — Нами уничтожено до 400 гитлеровских солдат и офицеров. Наши потери: пало сто восемнадцать бойцов, сержантов и средних командиров, из оставшихся в строю каждый второй ранен. В ходе седьмой атаки враг захватил Старое Пашково. Планирую контратаку всеми наличными силами для восстановления положения. На исходе боеприпасы. Продержусь десять — двенадцать часов».

Лейтенант Константин Владимиров. Архивное фото Архивное фото

Последний бой батальон принял 18 июля. Тогда в ходе яростной контратаки погиб командир подразделения и почти все остававшиеся в живых милиционеры. Лишь единицам удалось уйти и присоединиться к частям Красной армии или к партизанским отрядам.

Озлобленные сопротивлением милиционеров немцы запретили жителям окрестных деревень трогать лежащих повсюду бойцов в темно-синей форме. Тем пришлось хоронить погибших тайно, по ночам.

Плечом к плечу с Красной армией

Сотрудники органов внутренних дел вместе с регулярными войсками приняли участие в обороне Риги, Таллина, Львова, Киева, Днепропетровска и многих других городов. В боях под Кингисеппом в августе-сентябре 1941 года почти полностью погиб батальон Нарвского рабочего полка, целиком сформированный из сотрудников эстонской милиции.

Девять месяцев, с конца октября 1941 года до июля 1942 года сотрудники милиции осажденного немецкой армии Севастополя занимались поиском и ликвидацией вражеских диверсионных групп и корректировщиков вражеского артиллерийского огня, боролись с бандитизмом и мародерством. В последние дни обороны города они, отходя с остатками гарнизона на мыс Херсонес, сами приняли участие в уличных боях. Именно тогда погиб начальник городской милиции капитан Василий Бузин.

Короткий инструктаж перед заступлением на службу по охране порядка, 1942 год. Архивное фото Архивное фото

Маршал Василий Чуйков, сыгравший важнейшую роль в обороне Сталинграда, так оценивал роль блюстителей правопорядка в тех событиях: «Как участнику этого невиданного в истории сражения мне хочется подчеркнуть мужество, стойкость, выдержку и самообладание сотрудников сталинградской милиции при обороне города. Под непрерывными бомбежками, артиллерийским и минометным обстрелом они выводили и эвакуировали за Волгу людей, тушили пожары, охраняли материальные ценности, имущество граждан, общественный порядок. Трудно переоценить их роль при переправе войск, прибывших на помощь защитникам города.... В критические моменты, кода врагу удавалось где-то вклиниться в нашу оборону, работники милиции не раз занимали огневой рубеж…»

Безвозвратные потери среди сотрудников органов внутренних дел и войск НКВД за весь период войны против нацистской Германии и ее союзников оцениваются в 159 тысяч человек.