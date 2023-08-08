10 главных русских композиторов

От фольклорных мотивов в музыке до смелых авангардных экспериментов. Мелодии этих великих музыкантов вы точно слышали.

1. Михаил Глинка (1804–1857)

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Глинку считают отцом русской классической музыки. Он учился у иностранцев и много изучал европейскую музыку, но он одним из первых попытался найти свой собственный язык и жанр на русском материале.

До Глинки русские оперы заимствовали зарубежные (в основном итальянские) сюжеты и музыку. Он же сочинил национальные оперы, поразившие общество и оказавшие огромное влияние на следующие поколения композиторов, включая великого Чайковского. Именно Глинка впервые выбрал для своих произведений русскую литературную основу, например, превратил в оперу поэму «Руслан и Людмила» Александра Пушкина. Он также собирал национальные мелодии и напевы разных народов России и включал их в работы.

Его опера «Иван Сусанин» стала одной из первых исторических опер на родине. Композитор переосмыслил популярный сюжет начала XVII века, обросший мифами, о том, как крестьянин Сусанин совершил подвиг – не выдал польским интервентам место, где прятался новый царь Михаил Романов, и увел их плутать по лесной чаще.

Одна из самых известных работ Глинки – «Патриотическая песня» считается квинтэссенцией его творческих поисков в передаче в музыке понятия «русский характер». Мелодия легла даже в основу гимна России (в 1990–2000 годах).

2. Петр Чайковский (1840–1893)

Sputnik Sputnik

Играть на рояле будущего гениального композитора учила нанятая родителями бывшая крепостная. В детстве он особенно любил Моцарта, а потом стал настоящим фанатом итальянской оперы.

Сложно переоценить то значение, которое Чайковский имел для всей русской культуры. Для музыки он был чем-то вроде Пушкина для литературы – сочинил признанные и широко известные шедевры в самых разных жанрах. В его портфолио – десять опер, три балета, семь симфоний, а также несчетное количество самых разных произведений для оркестров и отдельных инструментов.

Балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» известны на весь мир, и многие мелодии из них прекрасно узнаваемы даже теми, кто не увлекается музыкой. А Концерт для фортепиано с оркестром №1 – одна из самых известных симфонических мелодий, которая даже играла вместо национального гимна, когда российские спортсмены поднимались на пьедестал Олимпиады 2020 в Токио и 2022 в Пекине.

Огромный успех имела опера «Евгений Онегин», поставленная на сцене императорского театра в Петербурге. Ходили легенды, что над мелодиями Чайковского обливался слезами Лев Толстой. Его высоко ценил и император Александр III, любитель всего «русского».

3. Александр Бородин (1833–1887)

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Он был известным ученым-химиком, а музыку сочинял лишь в свободное время. В его наследии не так много произведений, но опера «Князь Игорь» считается одной из лучших в мировой музыкальной истории.

«Князь Игорь» основан на древнерусском произведении «Слово о полку Игореве». Из симфонических произведений это одно из самых русских по духу и атмосфере. Здесь и мощное звучание народного хора, и народные инструменты, и пронзительные арии-плачи на русский лад.

Наряду с Мусоргским и Римским-Корсаковым Бородин был членом кружка композиторов «Могучая кучка». Они считали себя преемниками Михаила Глинки и стремились привнести в музыку национальные русские идеи.

4. Модест Мусоргский (1839–1881)

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Мусоргский был еще одним участником «Могучей кучки», и его произведения имели яркие национальные черты. Он был офицером, подрабатывал пианистом, его не воспринимали всерьез как композитора. При жизни же было поставлено лишь одно его большое произведение – опера «Борис Годунов» по трагедии Александра Пушкина.

Многие замыслы Мусоргский не довел до конца, их дописывали за ним другие. Так было, например, с одной из самых известных его опер – «Хованщиной», про стрелецкие бунты и кризис власти конца XVII века. Она была поставлена на сцене уже после смерти композитора.

За него для многих произведений другие композиторы писали и инструментовку для оркестра. Считалось, что Мусоргский был не слишком силен в этом. Однако остались и его выдающиеся сочинения для оркестра, например симфоническая картина «Ночь на Лысой горе».

5. Николай Римский-Корсаков (1844–1908)

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Римский-Корсаков был важным членом «Могучей кучки» и во многих произведениях интерпретировал народный фольклор и русскую культуру. Он сочинил множество симфонических произведений, а также 15 опер. Самые известные из них «Снегурочка», «Садко», «Сказка о царе Салтане» (оркестровая интермедия «Полет шмеля» из которой прославилась на весь мир).

Римский-Корсаков был музыкальным критиком и теоретиком, помогал другим композиторам редактировать произведения и писать оркестровку. Кроме того, он был одним из самых талантливых профессоров музыки в XIX веке, долгие годы преподавал в Санкт-Петербургской музыкальной консерватории. Многие его ученики стали выдающимися композиторами. Среди них – Александр Глазунов, Михаил Гнесин, Сергей Прокофьев, Игорь Стравинский и многие другие.

6. Александр Скрябин (1871–1915)

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Его считают предвестником авангарда в музыке. Сочинения Скрябина были очень сложны и интеллектуальны, полны символизма. Композитор-мистик верил, что его искусство влияет на перемены во Вселенной, считал, что можно сочинить мелодию, которая вызовет Апокалипсис. Его новаторские творческие эксперименты порой шокировали публику.

Наиболее известны три его симфонии для оркестра, а также музыкальная поэма «Прометей». Для ее партитуры Скрябин каждой ноте придал свой цвет, став первопроходцем в светомузыке. Он обладал редким даром синестезии, все музыкальные тональности в его восприятии обладали определенным цветом. Кроме того, он применял динамическое цветовое освещение при исполнении его произведений.

7. Сергей Рахманинов (1873–1943)

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Ученик Чайковского, Рахманинов начал играть на фортепиано в четыре года, а свою первую оперу поставил в 19 лет. Его знаменитые большие ладони могли охватывать полторы октавы. «Я на 85 процентов музыкант, во мне только 15 процентов человека», – говорил он.

После революции 1917 года Рахманинов эмигрировал в Соединенные Штаты, прожил там 26 лет, до конца своей жизни, и стал известным именно там. И все же его называют одним из самых русских композиторов.

Наиболее известны его фортепианные концерты для оркестра. Концерт №3 считается одним из самых часто исполняемых его произведений (и величайшим фортепианным концертом).

8. Игорь Стравинский (1882–1971)

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Мировую известность Стравинскому принесли три балета, которые он написал для «Русских сезонов» Сергея Дягилева в начале 1910-х – «Жар-птица», «Петрушка» и «Весна священная». В них он активно использовал фольклорные темы, столь популярные в то время у авангардных деятелей.

Позже композитор увлекся неоклассицизмом и стилизацией старинных барочных и романтических мотивов, написал в итальянском стиле балет «Пульчинелла», оперу «Царь Эдип» и «Персефона». Позднее же творчество (многократно раскритикованное) было связано с экспериментами и сложной серийной техникой додекафонии.

Несмотря на то что композитор эмигрировал из России перед Первой мировой войной (жил в Европе, а потом с началом Второй мировой переехал в США), он до конца жизни считал себя русским композитором. В 1962 году приезжал с концертами в Москву и Ленинград.

9. Сергей Прокофьев (1891–1953)

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Балеты, оперы, симфонии, концерты, кантаты и музыка к кинофильмам – Сергей Прокофьев был одним из самых плодовитых русских композиторов XX века. Он, как и Стравинский, сочинял балеты для Дягилева и считалось, что два таланта находились в многолетнем творческом соперничестве.

После революции Прокофьев уехал из России, но формально находился в командировках и на гастролях, а в 1930-х годах вернулся в СССР. Одно из самых известных произведений, написанных сразу по возвращении, была симфоническая сказка «Петя и волк».

Композитор был обласкан вниманием публики в СССР и получил множество госпремий. Балет «Ромео и Джульетта» стал одним из самых популярных спектаклей XX века. (Самая узнаваемая мелодия из балета – «Танец рыцарей» – была многократно растиражирована, и вы ее совершенно точно слышали, например, в песне Робби Уильямса «Party Like a Russian»).

10. Дмитрий Шостакович (1906–1975)

Deutsche Fotothek‎ (CC BY-SA 3.0) Deutsche Fotothek‎ (CC BY-SA 3.0)

Один из самых талантливых, но при этом сложных композиторов XX века. Он был номинирован на «Оскар» за адаптацию музыки Модеста Мусоргского к экранизации оперы «Хованщина», а также на премию «Грэмми» за свои симфонические произведения.

При этом всю жизнь он боролся с советской цензурой. «Сумбур вместо музыки» – именно так советские критики отозвались об опере Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», после чего он был подвергнут травле.

Во время блокады Ленинграда Шостакович оставался в городе. Он сочинил свою знаменитую Седьмую («Ленинградскую») симфонию, которую исполнила местная филармония. Ее слушал не только Ленинград, но и весь мир.

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