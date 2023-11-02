Вы не поверите, но такие гаджеты существовали в СССР

Ну ладно, беспроводные наушники, воки-токи и цветомузыку еще можно представить у советских граждан. Но как вам дозиметр, встроенный в советскую игровую консоль?

1. «Мираж» – беспроводной наушник

Беспроводной наушник «Мираж» Archive Archive

Приставка звукового сопровождения «Мираж» работала так: в гнездо телевизора с надписью «Дополнительный громкоговоритель» вставляли проволочное кольцо антенны, которое становилось передатчиком радиоволн. Эту операцию мог провернуть любой советский школьник. В самой приставке был установлен ресивер – сигнал принимался в радиусе около 20 метров. Коробочка весом 200 граммов работала от полуторавольтовой батарейки, а звуковой сигнал из нее шел на наушник. Да, по проводу, но между приставкой и телевизором проводов действительно не было.

Приставка «Мираж» была первым в СССР гаджетом с «вакуумным» наушником, который вставлялся в ушную раковину. Устройство было предназначено для того, чтобы смотреть телевизор, несмотря на шум. В советских квартирах это иногда было просто необходимо – в эпоху коммунального быта в одной комнате могли жить, учить уроки, делать гимнастику и готовить сразу несколько человек.

«Мираж» выпускался в украинском Ивано-Франковске с 1975-го и примерно до конца 1980-х годов, однако этот гаджет был в СССР очень редким. Большинство граждан никогда его даже не видели.

2. Детские проводные дуплексные телефоны

Назывались они по-разному: «Перекличка-М» (выпускались в Ленинграде с 1985 года) или «Дружок» (выпускались с 1981 года в Нижнем Новгороде). Последнее устройство было выполнено в виде двух милых щенков. Питались телефоны от батарейки «Крона» в одном из них.

Главным недостатком был провод – длиной всего 10 метров. По таким телефонам можно было разговаривать, находясь в разных комнатах одной квартиры или, в лучшем случае протянув провод через окно, с нижним или верхним этажом, но не более.

3. Детское переговорное устройство

Детская рация «Дуэт» Avito.ru Avito.ru

Воки-токи (walkie-talkie), или устройства дуплексной радиосвязи, были доступны американским потребителям с 1950-х годов. В СССР они появились только в самом конце 1980-х – начале 1990-х. Их называли детскими рациями – «Сигма», «Дуэт», «Радиус». А рация «Колибри» была предназначена для общения не голосом, а азбукой Морзе. Радиус действия таких дуплексных раций не превышал 50–70 метров.

4. «Ну, погоди!» – портативная игра с ЖК-экраном

1 декабря 1987 г. Любимая электронная игра у детей – «Ну, погоди!» Дилис Антанас, Шлевис Г./TASS Дилис Антанас, Шлевис Г./TASS

Почти каждый советский школьник начиная со второй половины 1980-х буквально спал и видел эту игру и мечтал ей обладать. Она была скопирована – конечно, без лицензии – с устройства Nintendo Game & Watch Egg, которое выпускалось с 1980 по 1991 год.

Суть игры и там, и там была одинаковая – волк ловит в шляпу или корзину яйца, которые падают на него от четырех куриц, размещенных по углам экрана. За каждое пойманное яйцо игроку добавляется по одному очку. Сначала яйца катятся медленно, но постепенно темп игры ускоряется. Если яйцо падает на землю, у игрока убавляется одна «жизнь», а всего их три. Как и в оригинальном Nintendo Game & Watch, в игрушке были часы и будильник.

Одна из упаковок игры «Ну, погоди!» Московский музей дизайна Московский музей дизайна

Среди российских детей, которые активно играли в «Ну, погоди!» и в 1990-е, ходила легенда, что если пройти игру до конца (999 очков), то «покажут мультик». Увы, после 999 очков счет обнулялся и просто продолжался сначала.

Самой невероятной была модификация игры, которую выпускали с 1991 года на орловском предприятии «Научный прибор». Ее называли «Альтаир», и в нее был встроен портативный дозиметр.

5. Электровикторины

Сменные карты для электровикторины Мешок

Наверное, самыми простыми электрическими гаджетами для детей были электровикторины. Они появились в середине 1950-х годов и выпускались до конца 1980-х.

Дизайн у этих игрушек был разным, но суть одна: игрок должен был ответить на вопрос, ткнув электронным щупом-стилусом в правильное отверстие, и тогда загоралась лампочка фонарика-диода. Элементарная механика, увлекавшая множество детей. Вопросы можно было менять, вставляя в картонный лист или корпус электровикторины разные карточки из набора в комплекте.

Темы викторин были самые разные: география, физика, дикие и домашние животные, космос, дорожные знаки. Популярной была электровикторина Check your answer, которая помогала учить английские слова и грамматику.

6. Электрический очиститель грампластинок

Электрический очиститель грампластинок «Электра-001» «Авито»

В СССР была огромная индустрия грампластинок. На них издавали не только музыку, но и детские сказки, аудиокниги и многое другое. Один из самых экзотических советских гаджетов – электрический очиститель грампластинок «Электра-001», который выпускался на Рязанском радиозаводе с 1990 года.

Его нужно было подсоединять к сети, ставить на пластинку и включать проигрыватель. За 20 секунд «Электра-001» очищал одну сторону пластинки и снимал статическое электричество. Весил прибор 250 граммов. Вещь на самом деле была не очень полезной – соединительный провод мог уцепиться за край пластинки и уронить прибор на поверхность винила. Все советские меломаны предпочитали очищать винил бархатной тряпочкой, слишком он был ценен.

7. Светомузыка

Монтаж оборудования для светомузыки на СКБ «Прометей» Петрухин/Sputnik Петрухин/Sputnik

Первый в мире светомузыкальный аппарат создали по задумке русского композитора Александра Скрябина для исполнения его произведения «Прометей» (1910). В 1960–1970-е советский ученый Булат Галеев стал создавать светомузыкальные устройства. В Казани он возглавил специальное конструкторское бюро Казанского авиационного института, которое назвали «Прометей» в честь произведения Скрябина. На его базе Галеев разработал множество приборов светомузыки.

Принцип работы такого прибора заключался в следующем. Он «прочитывал» частоты звучащей музыки и в зависимости от усиления отдельных частот подавал пропорциональный импульс на лампы накаливания. В итоге смена цветов синхронизировалась с ритмом музыки.

Как утверждает исследователь феномена светомузыки в СССР Роман Крылов, в 1960–1970-е в Союзе выпускали около 80 разных моделей светомузыкальных аппаратов. Производили их часто непрофильные военные заводы – и продавали фактически с рук, называя это «конверсионные экспериментальные партии».

Разбирали все мгновенно. В советской стране почти не было клубов и баров, куда люди могли сходить выпить и послушать музыку. Светомузыка позволяла организовать небольшое шоу прямо на дому, и это было очень популярно. Кроме того, она придавала любой вечеринке интересную эстетику с оттенком «импортности». А в научно-популярных журналах можно было даже найти схемы, по которым простейший светомузыкальный прибор можно было спаять самостоятельно.