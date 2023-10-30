Почему дети в России называют незнакомцев дядями и тетями?

В русском языке эти слова не только обозначают родственников, но и используются как обращения ребенка к любому взрослому человеку. Нередко это остается привычкой, когда ребенок вырастает.

«Тетя, мне, пожалуйста, бутылку молока и батон хлеба», – может сказать ребенок в магазине, обращаясь к кассиру. «Передай дяде водителю денег за проезд», – может сказать мама своему ребенку в автобусе. Как появилась традиция такого обращения к незнакомым людям?

Культура обращений

ГМИИ им. А. С. Пушкина ГМИИ им. А. С. Пушкина

В русском языке нет нейтральных форм обращений к незнакомым людям. Так, в английском есть «мистер» и «мисс/миссис», во французском – «месье», «мадам». А вот в русском такого нет, обращаются чаще всего «девушка», «молодой человек». Но вот обращения «женщина» и «мужчина» уже считаются невежливыми и даже оскорбительными, потому что намекают на возраст.

До революции к людям обращались в зависимости от титула или социального класса: в городах чаще всего «сударь»/ «сударыня» (от слова «государь»), к группе людей – «дамы»/«господа» (заимствование из французского, которое появилось еще при Петре I). К князьям обращались не иначе как «ваша светлость», к императорским особам – «ваше высочество».

А. Беляев/Sputnik А. Беляев/Sputnik

А вот в деревенской среде все было гораздо проще. Друг к другу обращались, как к родственникам. Так, взрослый человек нередко мог называть отцом незнакомого пожилого человека, своего ровесника мог назвать братом или сестрой. А вот для ребенка все были тетями и дядями. Это считалось уважительным при обращении к ровесникам его родителей.

В середине XIX века, когда в Российской империи начали активно строить промышленные предприятия и люди стали съезжаться на заработки, эти обращения перекочевали в городскую среду.

Всеволод Тарасевич/Sputnik Всеволод Тарасевич/Sputnik

В Советском Союзе «судари» и «светлости» исчезли, все стали равны. В русский язык ввели обращение для всех «товарищ», но его использовали в основном в официальной среде. А вот на бытовом уровне до сих пор сохранились простые «тети» и «дяди», причем как к знакомым людям, так и к случайным. И многие даже вырастая продолжают называть мамину подругу «тетя Света» и по инерции учить этому своих детей.

Не чужие люди

А. Беляев/Sputnik А. Беляев/Sputnik

С лингвистической точки зрения эти слова напоминают детский лепет («дя-дя», «те-тя», «ма-ма», «па-па», «ба-ба», «де-да») и легко запоминаются.

Корни этих обращений указывают и на то, что жители одной деревни и правда могли быть друг другу родственниками, пусть не прямыми, а троюродными. Таким образом, люди неосознанно подчеркивали родство.

А это нужно было и для собственной безопасности, особенно в случае с ребенком. Если дать понять, что ты «свой», обижать не будут.

Новый русский этикет

Юлий Ахромеев/Sputnik Юлий Ахромеев/Sputnik

Сегодня наиболее современным и уважительным считается либо обращение по имени и отчеству (Елена Павловна, Дмитрий Александрович), либо, если речь о незнакомом человеке, то «простите», «извините» (аналог «excuse me» в английском) и обязательно на «вы».

«Моя мама считала, что “дядя” и “тетя” – это деревенское обращение, и люди в городе, с высшим образованием, так друг к другу не обращаются, – говорит Тамара из Москвы, лингвист по образованию, – поэтому ко взрослым знакомым мы обращались по имени и отчеству, если только они сами не просили называть себя дядей и тетей. А к незнакомым меня учили обращаться “Здравствуйте, извините, пожалуйста”, то есть “Дяденька, снимите медвежонка с елки” – такого я никогда никому не говорила».

«Я в детстве обращалась так к незнакомым, – говорит Дарья из Москвы, фоторедактор, – ведь и родители так раньше говорили: не крутись, а то тетю испачкаешь».

«Я, наоборот, в детстве всех называла по имени и отчеству, а теперь меня саму представляют детям как тетю Свету, – говорит экономист Светлана из Москвы, – а сударыней меня теперь называют только при покупке блинов в кафе».

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