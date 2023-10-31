Как выглядели персонажи советских мультфильмов до выхода на экран? (КАРТИНКИ)

«Снежная королева» (1957, Лев Атаманов)

Знаменитый японский режиссер Хаяо Миядзаки говорил, что советская экранизация одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена показала ему, к чему следует стремиться в мультипликации.

Классика советской мультипликации снискала славу не только на родине – мультфильм регулярно показывали по телевидению на новогодние праздники в США в 1960–1970-х годах.

Худ. Александр Винокуров/Фонд анимации/Музей кино; Лев Атаманов/«Союзмультфильм», 1957 Худ. Александр Винокуров/Фонд анимации/Музей кино; Лев Атаманов/«Союзмультфильм», 1957

Худ. Александр Винокуров/Фонд анимации/Музей кино; Лев Атаманов/«Союзмультфильм», 1957 Худ. Александр Винокуров/Фонд анимации/Музей кино; Лев Атаманов/«Союзмультфильм», 1957

«Чиполлино» (1961, Борис Дёжкин)

Снятый по сказке итальянского писателя Джанни Родари мультфильм проще и короче оригинала. Сценарист Мстислав Пащенко намеревался передать сюжет сказки во всех деталях, но режиссер Борис Дёжкин настоял на сокращении. В итоге в ленте переданы все основные события и сохранен смысл – смелый мальчик-луковка Чиполлино и его друзья спасают несправедливо осужденного отца Чиполлино из тюрьмы и устраивают революцию.

Фонд анимации/Музей кино; Борис Дёжкин/«Союзмультфильм», 1961 Фонд анимации/Музей кино; Борис Дёжкин/«Союзмультфильм», 1961

Фонд анимации/Музей кино; Борис Дёжкин/«Союзмультфильм», 1961 Фонд анимации/Музей кино; Борис Дёжкин/«Союзмультфильм», 1961

«Каникулы Бонифация» (1965, Федор Хитрук)

За основу взята сказка чешского писателя Мацоурека Милоша «Бонифаций и его племянники». По сюжету, цирковой лев Бонифаций едет на каникулы к бабушке, но и на острове ему не дают отдохнуть местные дети.

Режиссер Федор Хитрук рассказывал, что идея мультфильма нашлась совершенно случайно: «Как-то, освобождая свой стол для следующей съемочной группы, я нашел в одном из ящиков пару листков машинописного текста, и прежде чем выкинуть их, прочитал несколько строк. Меня привлекла реплика, сказанная директором цирка: “Подумать только, я и забыл, что у львов тоже бывают бабушки!”».

Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1965 Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1965

«Маугли» (1967–1971, Роман Давыдов)

Целая серия мультфильмов создана на основе «Книги джунглей» Редьярда Киплинга. Интересно, что в русскоязычном переводе сказки Багира превратился в самку, и эта особенность сохранена и в мультфильме.

Во время создания мультфильма Роман Давыдов заставлял мультипликаторов вживаться в роли животных. Тем, кто рисовал Багиру, он дал домашнее задание наблюдать за кошками.

Худ. Александр Винокуров/Фонд анимации/Музей кино; Роман Давыдов/«Союзмультфильм», 1967 Худ. Александр Винокуров/Фонд анимации/Музей кино; Роман Давыдов/«Союзмультфильм», 1967

Худ. Александр Винокуров/Фонд анимации/Музей кино; Роман Давыдов/«Союзмультфильм», 1967 Худ. Александр Винокуров/Фонд анимации/Музей кино; Роман Давыдов/«Союзмультфильм», 1967

«Винни-Пух» (1969–1972, Федор Хитрук)

Режиссер не видел американскую версию мультфильма, что позволило создать собственную интерпретацию сказки Алана Милна. В советском мультфильме вообще нет Кристофера Робина, весь сюжет сосредоточен на Винни-Пухе и его друзьях. Хитрук считал, что мальчик только подчеркивал игрушечность героев, а для команды мультфильма сказка Милна была «миром Винни-Пуха».

Эдуард Назаров, Владимир Зуйков/Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1969 Эдуард Назаров, Владимир Зуйков/Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1969

Эдуард Назаров, Владимир Зуйков/Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1969 Эдуард Назаров, Владимир Зуйков/Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1969

Эдуард Назаров, Владимир Зуйков/Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1969 Эдуард Назаров, Владимир Зуйков/Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1969

«Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк» (1961, 1971, 1983, Роман Качанов)

Во всех сериях зритель встречается с главными героями – Чебурашкой, крокодилом Геной и Шапокляк, в честь которых и названы эпизоды. Этих героев придумал детский писатель Эдуард Успенский, написавший книгу «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году. По мотивам повести Качанов и снял мультфильм. Кстати, имя Чебурашка основано от глагола «чебурахнуться», то есть падать. Это слово Успенский услышал в гостях у друга. И оригинально Чебурашка – это тот, кто все время падает.

На удивление, редакционная коллегия «Союзмультфильма» сумела разглядеть политическую сатиру в детских мультфильмах про дружбу и добро. Режиссера обвинили в том, что в первом мультфильме «Крокодил Гена» он высмеял строительство Совета экономической взаимопомощи, а в эпизоде «Чебурашка» – пионерию. К счастью, мультфильмы все равно попали в широкий прокат, а Чебурашка так очаровал зрителей, что стал одним из неофициальных символов России.

Леонид Шварцман/Фонд анимации/Музей кино; Роман Качанов/«Союзмультфильм», 1969 Леонид Шварцман/Фонд анимации/Музей кино; Роман Качанов/«Союзмультфильм», 1969

«Фильм, фильм, фильм» (1968, Федор Хитрук)

Ироничный короткий метр о «кухне» кинопроизводства и режиссерских муках творчества Хитрук придумал, пообщавшись с режиссером Виктором Шкловским. Последний рассказал Хитруку о том, как его фильмы запрещали, извращали изначальную задумку и вообще каким бардаком он считал советское кинопроизводство. Но в конце, расплывшись в улыбке, добавил: «И это наше кинематографическое счастье!»

Владимир Зуйков/Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1968 Владимир Зуйков/Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1968

Владимир Зуйков/Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1968 Владимир Зуйков/Фонд анимации/Музей кино; Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1968

«38 попугаев» (1976–1991, Иван Уфимцев)

Цикл состоит из десяти мультфильмов о дружбе Слоненка, Мартышки, Удава и Попугая. Сюжет часто становится совершенно абсурдным, например, в первой серии друзья пытаются измерить длину Удава в попугаях и выясняют, что длина Удава – 2 слоненка, 5 мартышек или 38 попугаев. Но в результате такой подход авторов оказался очень удачен.

Некоторые считают, что мультипликаторы намеренно представили в героях четыре типа темперамента по Гиппократу: Удав – меланхолик, Слоненок – флегматик, Мартышка – холерик, а Попугай – сангвиник. Прототипом последнего героя, кстати, был Ленин.

Фонд анимации/Музей кино; Иван Уфимцев/«Союзмультфильм», 1976 Фонд анимации/Музей кино; Иван Уфимцев/«Союзмультфильм», 1976

Фонд анимации/Музей кино; Иван Уфимцев/«Союзмультфильм», 1976 Фонд анимации/Музей кино; Иван Уфимцев/«Союзмультфильм», 1976

«Возвращение блудного попугая» (1984, Валентин Караваев)

Однажды Караваев шел по улице и увидел стайку воробьев, в центре которой сидел попугай и что-то «рассказывал» собравшимся. Он начал думать, откуда мог взяться на московской улице попугай: наверное, улетел от хозяев? Так и родилась идея мультфильма.

По сюжету, домашний попугай Кеша живет у мальчика Вовы. Но у Кеши скверный характер, он постоянно ругается с хозяином и совсем его не слушает. Птица регулярно сбегает из дома и попадает в различные передряги, но всегда возвращается и мирится с Вовой.

Анатолий Савченко/Фонд анимации/Музей кино; Валентин Караваев, Александр Давыдов/«Союзмультфильм», 1984 Анатолий Савченко/Фонд анимации/Музей кино; Валентин Караваев, Александр Давыдов/«Союзмультфильм», 1984

Анатолий Савченко/Фонд анимации/Музей кино; Валентин Караваев, Александр Давыдов/«Союзмультфильм», 1984 Анатолий Савченко/Фонд анимации/Музей кино; Валентин Караваев, Александр Давыдов/«Союзмультфильм», 1984

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