10 культовых мультфильмов студии «Союзмультфильм»

Студия «Союздетмультфильм», позже ставшая «Союзмультфильмом», открылась в 1936 году, как считается, по решению самого Сталина. Первым зданием студии в Москве служил перестроенный храм. (Читайте подробнее историю студии тут.) Поначалу советские мультипликаторы невольно подражали в техническом плане легендарному Диснею. Но вскоре выработали свой собственный художественный язык и множество технических новшеств и создали анимационные фильмы, которые были признаны мировым сообществом, а главное, которые с удовольствием смотрят до сих пор и взрослые, и дети.

1. «Мойдодыр» (1939)

И. Иванов-Вано/«Союзмультфильм», 1939 И. Иванов-Вано/«Союзмультфильм», 1939

Умывальник оживает и начинает ругать мальчика за то, что тот грязнуля. Он грозится позвать своих «солдат» – мочалки и мыло, чтобы хорошенько помыть «грязного неумытого поросенка».

Советские мультфильмы были призваны воспитать нового советского человека и привить ему правильные ценности, научить дружить с другими ребятами и слушаться родителей, но также и банальным вещам, таким, как соблюдение личной гигиены, которая была необходима для здоровья.

Мойдодыр (буквально Мой До Дыр) из стихотворения Корнея Чуковского, а затем из экранизации Ивана Иванова-Вано стал настоящей грозой детей.

2. «Конек-Горбунок» (1947)

И. Иванов-Вано/«Союзмультфильм», 1947 И. Иванов-Вано/«Союзмультфильм», 1947

Волшебный конь часто встречался в русских сказках, помогая Ивану-дураку, младшему и самому неудачливому из трех братьев. В авторской сказке Петра Ершова взят за основу именно этот сюжет. Иван-дурак встречает волшебного Конька, который умеет летать. Он помогает Ивану во всех его приключениях и даже спасает ему жизнь.

Мультфильм Ивана Иванова-Вано понравился даже самому Диснею, а в 1950 году он получил специальный приз жюри в Каннах. В 1975 году режиссер выпустил обновленную версию мультфильма, включив эпизоды, не вошедшие в 1947 году.

3. «Аленький цветочек» (1952)

Лев Атаманов/«Союзмультфильм», 1952 Лев Атаманов/«Союзмультфильм», 1952

Отправляясь в дальнее плавание, купец спрашивает дочерей, кому что привезти. И пока старшие перечисляют дорогие подарки, младшая Настенька просит лишь аленький цветочек. Во время бури корабль купца заносит на странный остров, где во дворце живет ужасное чудище...

Режиссер Лев Атаманов снял русскую вариацию сказки «Красавица и чудовище» (по мотивам сказки «Аленький цветочек» Сергея Аксакова). Это полнометражный фильм должен был познакомить юного зрителя не только с народным сюжетом, но и оживить для него Древнюю Русь, показать ярмарки, белокаменные кремли и русские традиционные наряды.

4. «Снежная королева» (1957)

Лев Атаманов/«Союзмультфильм», 1952 Лев Атаманов/«Союзмультфильм», 1952

Сегодня дети по всему миру фанатеют от оскароносного диснеевского «Холодного сердца», а в СССР экранизацию сказки Ганса Христиана Андерсена сняли еще в 1950-х.

Мальчик Кай и девочка Герда живут по соседству и дружат. Бабушка рассказывает им сказку о злой Снежной королеве, но насмешливый Кай говорит, что если встретит ее, то посадит ее на печку, чтобы она растаяла. Снежная королева решает проучить его и разбивает волшебное зеркало, осколки которого попадают Каю в глаз и сердце, и он становится холодным и злым. Вскоре Снежная королева увозит Кая на санях в свой северный дворец, а смелая Герда отправляется спасать его, преодолевая невероятные препятствия.

5. «Вовка в Тридевятом царстве» (1965)

Борис Степанцев/«Союзмультфильм», 1965 Борис Степанцев/«Союзмультфильм», 1965

Советский мальчик попадает в Тридевятое царство – волшебный мир, где встречает героев из самых разных русских сказок, и их сюжеты переплетены. Он ничего не умеет делать сам, поэтому просит помощи то у Золотой рыбки, то у двух братьев из ларца, то у скатерти-самобранки. Василисы Премудрые объясняют ему при этом задачки из советского учебника математики.

Комедийный мультфильм Бориса Степанцева должен был показать детям, как важно учиться и быть самостоятельным. Ну и, конечно, в очередной раз познакомить с русскими народными сказками.

6. «Малыш и Карлсон» (1968)

Борис Степанцев/«Союзмультфильм», 1965 Борис Степанцев/«Союзмультфильм», 1965

Шведский мальчик по прозвищу Малыш встречает необычного человека с пропеллером, который много шалит. Они становятся друзьями, но Малышу попадает за все хулиганства Карлсона. Но друг не бросает мальчика в беде, несмотря на то что родители не верят в его существование.

Невероятно популярный мультфильм поспособствовал тому, что шведская писательница Астрид Линдгрен стала любимым автором всех советских детей. Режиссер Борис Степанцев подарил миру совершенно очаровательного Карлсона, который летает на моторчике и ест варенье вместе со своим другом Малышом.

Кстати, на русском Карлсона озвучивал актер Василий Ливанов, наиболее известный по роли Шерлока Холмса в 1980-х, за которую был награжден орденом Британской империи. Его же голосом говорили и крокодил Гена, и многие другие культовые советские мультперсонажи.

7. «Винни-Пух» (1969)

Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1969 Федор Хитрук/«Союзмультфильм», 1969

Историю Винни-Пуха, добродушного плюшевого медведя из знаменитой сказки Алана Милна, знают все. На русском языке история вышла в вольном пересказе Бориса Заходера. И по ней был сделан советский мультфильм, ставший невероятно популярным и, пожалуй, ничем не уступавший экранизации Диснея.

В мультфильме Федора Хитрука нет ни Тигры, ни Кенги, ни собственно Кристофера Робина, зато есть свой собственный неповторимый Винни-Пух, получивший легендарную озвучку голосом актера Евгения Леонова. О приключениях Винни и его трогательной дружбе с Пятачком было снято три серии: «Винни-Пух» (1969), «Винни-Пух идет в гости» (1971) и «Винни-Пух и день забот» (1972). Как и многие советские мультфильмы, он разошелся на цитаты, а песни оттуда напевает каждый ребенок.

8. Серия фильмов про «Чебурашку» (1960–1980-е)

Роман Качанов/«Союзмультфильм» Роман Качанов/«Союзмультфильм»

Крокодил Гена ходит на работу в зоопарк, где работает... крокодилом. А вечером он одиноко сидит дома. Поэтому решает найти друзей. В коробке из-под апельсинов находится неизвестное существо с большими ушами – Чебурашка. Они начинают дружить и вместе противостоять хулиганствам вредной старухи Шапокляк.

Историю Чебурашки и Гены из книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» анимировал Роман Качанов. Всего было снято четыре фильма: «Крокодил Гена» (1969), «Чебурашка» (1971), «Шапокляк» (1974) и «Чебурашка идет в школу» (1983).

Герои стали невероятно популярными и нашли множество отражений в массовой культуре. Не случайно фильм «Чебурашка» (2022), использовавший образ любимого персонажа, стал самым кассовым фильмом за всю историю российского проката, собрав 850 млн зрителей. Также очень полюбился ушастый зверек зрителям из Японии, где даже сняли ремейки: и полнометражный фильм, и телесериал.

9. «Ежик в тумане» (1975)

Юрий Норштейн/«Союзмультфильм», 1975 Юрий Норштейн/«Союзмультфильм», 1975

Кажется, что это простая сказка о том, как ежик пошел в гости к медвежонку, но заблудился в тумане и попал в волшебный мир. Но Юрий Норштейн превратил литературную основу Сергея Козлова в мультфильм, признанный лучшим во всем мире и получивший призы множества кинофестивалей.

Герои говорят очень мало, их диалоги довольно примитивные, как для самых маленьких детей, но философский подтекст оказался настолько мощным, что считается, что это мультфильм для взрослых.

В работе Норштейн, чтобы добиться художественной убедительности, использовал собственную авторскую схему – съемку на ярусных стеклах. С помощью нее можно было достигнуть и нужного тумана, и 3D-эффекта.

10. «Трое из Простоквашино» (1978)

Владимир Попов/«Союзмультфильм», 1978 Владимир Попов/«Союзмультфильм», 1978

Дядя Федор – маленький, но не по годам самостоятельный и умный мальчик. Как-то он знакомится с бездомным котом по кличке Матроскин и приводит его домой, но родители против такого нового члена семьи, тогда Дядя Федор и кот Матроскин, оставляя им записку, уезжают вдвоем в деревню Простоквашино. Там они знакомятся с псом Шариком и поселяются вместе в свободный дом и начинают вместе вести хозяйство.

Мультфильм по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» разошелся на цитаты, а русская озвучка кота Матроскина в исполнении Олега Табакова стала отдельным предметом любви и подражания.

Работа режиссера Владимира Попова стала настолько популярной, что было снято еще две серии продолжения – «Каникулы в Простоквашино» (1980) и «Зима в Простоквашино» (1984). В 2010-х планировалось запустить целый сериал про Дядю Федора, но из-за юридического конфликта в свет вышла лишь одна серия – «Простоквашино» (2018).

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене