5 фактов о пионерском галстуке

Почему пионерский галстук "портился", и когда его можно было "портить" сознательно? Рассказываем тем, кто не застал эпоху советских пионеров.

1. Прообраз галстука – скаутский шейный платок

Движение бой-скаутов появилось в России раньше пионерии – ещё при царях, в конце 1910-х годов, но его развитию помешала революция. В 1920-х годах советская власть решила, что нужно отдельно работать с юношеством. Первой о создании юношеской организации заговорила Надежда Крупская, которая в 20-х числах ноября 1921 года несколько раз в разных местах выступила с докладом «О бойскаутизме».

Когда в 1922 году пионерское движение было создано, они действительно многое позаимствовали у скаутов: горн, барабан, приветствие («салют»), скаутский девиз «Будь готов!» и ответ на него «Всегда готов!», организацию отрядов, традиции сборов у костра. А зеленый шейный платок скаутов в СССР превратился в пионерский галстук – алый, цвета пожара мировой революции, равнобедренный треугольник с основанием 100 см и высотой 30 см.

2. Три угла галстука – символ трех поколений

Церемония принятия в пионеры на Красной площади в Москве, 1973 Борис Кавашкин/Sputnik Борис Кавашкин/Sputnik

И скаутский платок, и пионерский галстук – треугольные. Если у скаутов это символизировало три дороги – к себе, к людям, к Богу, то у пионеров было принято, что три угла галстука – это три поколения социалистического народа: пионеры, комсомольцы, коммунисты.

3. Галстук был «священным»

Торжественная церемония приема советских школьников в пионеры в одном из залов Центрального музея В. И. Ленина в Москве. 1970 Владимир Минкевич/Sputnik Владимир Минкевич/Sputnik

Советских детей с малых лет приучали к ритуалам – прежде, чем стать пионерами, они были «октябрятами». Для вступления в пионеры нужно было выучить наизусть клятву пионера и более-менее хорошо учиться. В пионеры принимали в ходе торжественной церемонии, которая проходила в актовом зале школы или в «ленинском уголке». В завершение церемонии на пионера торжественно надевали галстук.

Пионерский галстук с зажимом (использовался до 1960-х) Avito.ru Avito.ru

Галстук, который носили вокруг шеи, можно уподобить в этом смысле нательному кресту, который советская власть «отменила». Галстук для пионера считался священным, его нужно было беречь, стирать, утюжить и подштопывать.

4. Хороший галстук было сложно достать

Пионерский галстук Avito.ru Avito.ru

Пионерские галстуки в СССР не были стандартизированы по материалу, их выпускали несколько разных предприятий. Самый популярный был сделан из ацетатного шелка методом горячей обрезки – он был не прошит, а оплавлен по краям, и быстро начинал распускаться. Если галстук приходил в негодность или терялся, его нужно было менять за свой счет и часто в тайне от всех – старшие пионеры и вожатые, узнав о потере галстука могли обвинить школьника в неуважении к пионерской символике, а это грозило серьёзными неприятностями. Пионера вызывали на собрание, где «прорабатывали» – спрашивали, насколько хорошо он учится, проверяли, достаточно ли принимает участия в пионерской работе, и так далее

5. На галстуке оставляли записи и автографы

Пионерский галстук с пожеланиями Avito.ru Avito.ru

Пионерский галстук позволялось «портить» только в одном случае – в день отъезда из пионерского лагеря. Новые друзья из разных пионерских отрядов, познакомившись в лагере, писали друг другу на галстуках пожелания и приветы, расписывались и рисовали солнышки и сердечки. Такой галстук, конечно, хранили много лет.