20 интересных мест Москвы и области, до которых можно добраться по МЦД

Чтобы увидеть старинные усадьбы, прогуляться по тихим лесам или современным креативным пространствам, вам понадобится только карта «Тройка». Для всего остального есть четыре линии Московских центральных диаметров.

На окраинах Москвы и в ближайшем Подмосковье есть десятки лесопарков и интересных музеев, до которых проще всего добраться по железной дороге. Московские центральные диаметры – это новые пригородные электрички, которые ходят с интервалом в несколько минут и проходят через центр города насквозь. Оплатить проезд можно с помощью карты «Тройка», а пересадка на метро будет бесплатной. Проезд в черте Москвы в 2023 году стоит 54 рубля (или одну поездку, если у вас карта на число поездок), а в пригородной зоне – 71 рубль. Сейчас в городе действуют четыре линии МЦД, и вот что интересного можно увидеть на маршруте.

МЦД-1: Одинцово – Лобня

Станция «Сколково»: инновационный центр «Сколково»

Legion Media Legion Media

Футуристическая архитектура нашей «Силиконовой долины» видна прямо со станции «Сколково». «Гиперкуб», Технопарк, деловой центр в виде усеченной пирамиды и многие другие необычные здания, в которых круглые сутки ученые трудятся над проблемами бытия. Внутрь можно попасть с экскурсией.

Парк, окружающий инноград, очень большой, там можно провести целый день, а если устанете или подведет погода, то к вашим услугам многочисленные кафе.

Станция «Фили»: музей-панорама «Бородинская битва»

Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

От станции к музею ведет улица 1812 года. Помимо самой панорамы, посвященной решающей битве Отечественной войны 1812 года, можно заглянуть и в Кутузовскую избу. Это воссозданная деревянная изба (оригинальная сгорела в 1868 году), в которой военный совет русских генералов принял решение оставить Москву.

Станция «Лианозово»: променад с качелями

Денис Васильев/Московские сезоны Денис Васильев/Московские сезоны

Недалеко от станции находится вход в Лианозовский ландшафтный заказник, лес в черте города, а сразу за ним – Лианозовский променад. Это небольшой сквер с арками в стиле модерн и качелями под навесами. Конечно, есть где прогуляться.

Станция «Новодачная»: парк «Долгие пруды»

Комплекс городского хозяйства Москвы Комплекс городского хозяйства Москвы

Большой лесопарк с каскадом прудов и смотровой площадкой, который дал название подмосковному городу Долгопрудному. В аллеях у самого северного пруда (он уже ближе к станции «Долгопрудная») затерялись остатки бывшей дворянской усадьбы Виноградово, которой владели предки главного русского поэта Александра Пушкина. Было это еще в середине XVII века.

Станция «Водники»: канал имени Москвы и яхт-клубы

Наталья Селиверстова/Sputnik Наталья Селиверстова/Sputnik

Если вы хотите овладеть парусным спортом или просто любите созерцать яхты, смело выходите на станции «Водники». Кроме многочисленных яхт-клубов здесь есть тематические рестораны и отели, а также променад с видом на красивую жизнь. Другой выход со станции приведет к Юсуповскому скверу с амфитеатром и усадьбе Мысово, с которой открывается вид на Котовский залив.

МЦД-2: Подольск – Нахабино

Станция «Красный Балтиец»: паровозное депо «Подмосковная»

РЖД РЖД

Около нынешней станции есть историческое паровозное депо, одно из старейших в Москве. Железнодорожная станция Подмосковная была открыта в 1901 году. Вся архитектура выполнена в стиле модерн, популярном в то время. Это не только депо, но и водонапорная башня, платформа с изящной крышей, дом начальника станции с восстановленной обстановкой того времени. Сейчас это и музей (открыт в среду – воскресенье, 10.00–17.00), и ремонтная база действующих паровозов.

Станция «Дмитровская»: дизайн-завод Flacon

Сергей Фадеичев/TASS Сергей Фадеичев/TASS

В Москве осталось много исторических промышленных зданий, которые переделаны под арт-пространства и офисы. Одним из первых в 2009 году был Flacon. Старинный парфюмерный завод XIX века превратился в центр современного искусства. Тут вам и шоурумы, и мастер-классы, и перформансы, и коворкинги, и концептуальные кластеры. В общем, мечта любого трендсеттера (о других бывших заводах читайте тут).

Станция «Курьяново»: район Курьяново

Дарья Соколова Дарья Соколова

Когда вы сойдете на этой станции, то увидите Москву середины XX века. Этот район находится далеко от метро и магистралей, и он сохранил изначальную планировку 1950-х, когда строился как сталинский поселок для аэраторов.

Центральная часть района – площадь с Домом культуры и памятником Ленину. Улицы симметричные, дома старые двухэтажные, вокруг которых разбиты палисадники.

Станция «Царицыно»: музей-заповедник «Царицыно»

Пелагия Тихонова/Агентство «Москва» Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Один из самых больших и красивых парков Москвы! Дворцовый комплекс, цветочные оранжереи, огромный парк, светомузыкальный фонтан и множество тропинок для прогулок притягивают сюда туристов со всей страны. Сама резиденция строилась для Екатерины Великой, но она так и не успела ей воспользоваться, а парк вокруг дворца облюбовали москвичи еще XIX века, так что вам точно сюда нужно. Не забудьте захватить орешки для белочек.

Кстати, кроме заповедника можно прогуляться и к Нижним Царицынским прудам, которые граничат с Борисовскими прудами. Это огромные зеленые парковые зоны в черте Москвы.

Станция «Остафьево»: усадьба Остафьево

Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Небольшая музейная усадьба с прилегающим парком – популярное место отдыха местных жителей. Построена она еще в конце XVIII века и была литературным центром Подмосковья. Здесь гостили поэт Василий Жуковский, писатель Николай Карамзин, поэт Константин Батюшков и другие. Сегодня здесь также проходят литературные выставки и мероприятия.

МЦД-3: Ипподром – Крюково

Станция «Кратово»: Московская детская железная дорога

Игорь Иванко/Агентство «Москва» Игорь Иванко/Агентство «Москва»

В России 25 детских железных дорог (о них мы подробно писали здесь), а возле станции «Кратово» находится одна из старейших. Она была открыта еще в 1937 году и выглядит совершенно как настоящая, только меньше.

Подростки работают и машинистами, и проводниками, и диспетчерами. На линии две станции – Юность и Пионерская, а между ними две промежуточные платформы – Школьная и Детская. Прокатиться на ней можно и взрослым (на детской железной дороге взрослым считается пассажир старше 10 лет).

Станция «Останкино»: Останкинская телебашня (и пончики)

Андрей Любимов/Агентство «Москва» Андрей Любимов/Агентство «Москва»

Увидеть всю Москву с высоты 337 метров можно, поднявшись на обзорную площадку Останкинской башни. А потом перекусить в кафе с вращающимися полами. За 40 минут вы сделаете полный оборот и успеете выпить кофе.

А если пока не тянет ввысь, то в парке «Останкино» вас ждут те самые пончики по всесоюзному стандарту. Их здесь выпекают с 1950-х годов. Ориентир – пересечение Новомосковской и 1-й Останкинской улиц и очередь голодных людей.

Станция «Фирсановская»: усадьба Середниково и киногородок

Алексей Майшев/Sputnik Алексей Майшев/Sputnik

В этой старинной усадьбе часто гостил поэт Михаил Лермонтов в юности, и даже санаторий, открытый здесь после революции 1917 года, получил название «Мцыри» в честь его произведения. В этих местах снимались фильмы и сериалы, и из сохранившихся декораций сделали целый киногородок Piligrim Porto.

Попасть внутрь самой усадьбы можно с экскурсией, которые проходят по выходным. Парк открыт каждый день.

Станция «Новоподрезково»: блошиная ярмарка «Левша»

Сергей Фадеичев/TASS Сергей Фадеичев/TASS

В пяти минутах ходьбы от станции находится один из старейших блошиных рынков Москвы. Изначально он располагался в центре города, на Хитровке (с 1824 года), но в 2010 году переехал на окраину, зато заметно увеличился в размерах. Любители покопаться в винтажных сундуках приезжают прямо к открытию. Ярмарка работает только по выходным, с 7.00 до 20.00.

Станция «Левобережная»: парк «Эко-Берег»

«МПК «Северное Тушино» «МПК «Северное Тушино»

Променад и парк вдоль канала имени Москвы, где есть место и для детских площадок, и столики для шахматных партий, и специальная зона роллердрома, и разноуровневые лесные тропинки.

МЦД-4: Апрелевка – Железнодорожный

Станция «Переделкино»: поселок писателей Переделкино

Артем Геодакян/TASS Артем Геодакян/TASS

В 1933 году по инициативе Максима Горького на юго-западе Москвы появился дачный поселок писателей Переделкино. Горький предлагал создать такое место, где авторы могли бы не только работать, но и общаться друг с другом. В числе тех, кто там жил, были Борис Пастернак, Константин Паустовский, Корней Чуковский, Булат Окуджава и многие другие. И в Переделкино можно заглянуть в их дома-музеи или пообщаться с молодыми литераторами (и просто молодежью) в Доме творчества.

А неподалеку находится огромный и очень красивый Мещерский лесопарк, где тоже очень приятно побродить в любое время года.

Станция «Поклонная»: Поклонная гора

Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Исторически Поклонная гора находилась на дороге, через которую въезжали в Москву с запада. Сегодня здесь находится Парк Победы, посвященный Великой Отечественной войне. В центре мемориала – обелиск высотой 141,8 метра в память о 1418 днях войны.

В парке есть и экспозиция военной техники прошлых лет, и Музей Победы.

Станция «Тестовская»: «Москва-Сити»

Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Увидеть самые современные небоскребы столицы и даже подняться на 89-й этаж! Станция «Тестовская» стоит прямо напротив «Москва-Сити», и добраться до красивых видов можно за считаные минуты.

Станция «Тестовская» есть также и на МЦД-1. От нее тоже можно дойти, но это будет немного дольше.

Станция «Серп и Молот»: Спасо-Андроников монастырь

Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

Спасский собор этого монастыря – самый старый сохранившийся храм Москвы. Он был основан в середине XIV века и перестроен в начале XV.

Монастырь получил имя Андроника, ученика Сергия Радонежского. Здесь расположен музей Андрея Рублева, который работал в монастыре. Подлинных его работ в храме не сохранилось, но в музее тем не менее хранится одна из самых больших коллекций старинных икон в России.

Станция «Кусково»: Кусковский лесопарк

Рамиль Ситдиков/Sputnik Рамиль Ситдиков/Sputnik

До революции усадьбой Кусково владели графы Шереметевы. Парк сделан по европейскому образцу, с многочисленными садовыми галереями и прудами. Условно его можно разделить на три части: французский парк, английский парк (вот здесь рассказываем, в чем разница) и запруда. Такая планировка сохранилась до наших дней практически в неизменном виде, хотя прошло 300 лет. Сохранился и сам дворец.

Также зайти в парк с обратной стороны лесопарка можно со станции МЦД-3 «Вешняки».

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