10 иностранных парков в России (ФОТО)

Познакомиться с парками Европы, Китая или Японии можно в самых разных уголках страны. Но самое большое место для прогулок в заграничном стиле находится в Санкт-Петербурге, и это не случайно.

Моду на ландшафтный дизайн в России в современном понимании ввел Петр I. До этого русские сады по большей части имели утилитарный характер (там собирали урожай, такой сад, например, сохранился в парке «Коломенское»), а вот парков для прогулок не было. Российский император привез из Европы не только саму идею прогулочных парков, но и специалистов, которые ее реализовали. Крупнейшие парки в английском и французском стиле появились вначале в Санкт-Петербурге, а затем и других городах. Где же их увидеть?

1. Английский сад, Гатчина, Ленинградская область

Wikipedia/Вадим Разумов, «Летопись русской усадьбы» Wikipedia/Вадим Разумов, «Летопись русской усадьбы»

Примерно в 40 км от Петербурга находится одно из самых посещаемых мест области – дворцовый ансамбль Гатчины, окруженный потрясающим парком. Он был построен в 1790-х годах.

Английские парки – это иногда даже мрачноватые пейзажи, где посетитель не знает, что ждет его на следующей аллее. Их еще называют иррегулярными, будто бы созданными самой природой, а не руками человека, хотя на самом деле они, конечно же, имеют свою планировку.

Павильон Орла Wikipedia/Вадим Разумов, «Летопись русской усадьбы» Wikipedia/Вадим Разумов, «Летопись русской усадьбы»

Английский сад в Гатчине включает в себя несколько озер с многочисленными островами, тенистые аллеи, лабиринты. Все это хитро соединено между собой и дополнено разными сооружениями. Например, есть грот под названием «Эхо», где каждый звук многократно отражается в стенах. Павильон Орла – ротонда на одном из островов с мраморным орлом и вензелем императора Павла I.

Восьмигранный колодец Necros 8 Ball (CC BY-SA 4.0) Necros 8 Ball (CC BY-SA 4.0)

Но наиболее мистическим кажется открытый восьмигранный колодец-бассейн, построенный прямо посреди опушки.

2. Польский сад, Санкт-Петербург

Усадьба-музей Г. Р. Державина. Польский сад GAlexandrova (CC BY-SA 4.0) GAlexandrova (CC BY-SA 4.0)

На набережной реки Фонтанки на территории усадьбы Гаврилы Державина можно погулять по романтическому Польскому саду, созданному в конце XVIII века. Назван он так потому, что рядом находится католический собор, который посещали в то время поляки.

Польский сад при усадьбе сочетает традиционные цветочные клумбы и декоративные кустарники с огородными растениями, чтобы придать деревенский колорит усадьбе. Кроме того, в наше время там появился и Зеленый театр под открытым небом, где летом проходят концерты.

3. Французский парк, Москва

Французский парк, Кусково Legion Media Legion Media

В отличие от английских французские парки – это как раз парки с регулярной планировкой. Самый яркий пример такого парка – Петергоф, вдохновленный Версалем. А вот в Москве единственный французский парк находится при усадьбе Кусково середины XVIII века.

Здесь сохранилась планировка с изящными, симметрично расположенными мраморными скульптурами, обелисками, павильонами, а также гидросистемой из прудов и каналов.

А в восточной части усадьбы разбит английский сад, который контрастирует с французским.

4. Китайский сад, Петергоф

Китайский садик, Петергоф Legion Media Legion Media

Вторая половина XIX века – это время увлечения восточной культурой, не только в России, но и в мире. Так, в Петергофе в 1866 году появляется небольшой Китайский сад около морской террасы дворца Монплезир, стоящего на берегу Финского залива. В китайской культуре сад – это не просто сад, это наглядное пособие по взаимодействию с природой. Здесь много искусственно созданных рельефов, холмов, камней, прудов, террас. Все для созидания.

В центре Китайского сада Петергофа – грот с фонтаном-каскадом «Раковина» и ручьями, через которые переброшены характерные горбатые мостики. Об этом месте знают немного, так как почти полвека сад был заброшен и отреставрирован лишь в 1950-х.

5. Китайский сад, Москва

Агентство «Москва» Агентство «Москва»

А вот в Москве недалеко от метро «Ботанический сад» находится один из крупнейших китайских парков за пределами Китая. Ландшафтный парк «Хуамин» открылся в начале мая вблизи одноименного делового центра. Архитектура парка включает в себя три зоны: традиционные беседки с водоемом в центре, прогулочную часть с деревянными дорожками в лесу и хозяйственную.

На входе посетители проходят через арку с мистическими существами из китайских легенд и китайскими фонариками. Неподалеку от главного входа – памятник китайскому философу Конфуцию. Здесь есть несколько уютных беседок и павильонов, где в будущем можно будет проводить чайные церемонии и другие мероприятия.

Все объекты имеют поэтические китайские названия. Пруд Линлун – пруд Утонченности, арка Цзыюнь – арка Фиолетового Облака, мост Басянь – мост Восьми Небожителей и др.

6. Японский сад, Москва

Цветение сакуры в Главном ботаническом саду имени Цицина Андрей Никеричев/Агентство «Москва» Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

При Ботаническом саде Российской академии наук есть сад, созданный в 1980-х по проекту японского ландшафтного архитектора Кэна Накадзимы. Японские сады – это целый философский конструкт, Вселенная в миниатюре. В московском парке композиция организована так, чтобы увидеть все сезоны. Здесь растет около 70 видов растений, некоторые из которых привезены из Японии. Среди них сакура, рододендрон японский, клен моно.

7. Японский сад, Санкт-Петербург

Японский сад Ботанического сада Петра Великого Александр Зорин/Ботанический сад БИН РАН

В Ботаническом саду Петербурга тоже есть Японский сад. Появился он здесь в 2010 году по совместному проекту российских и японских специалистов. Здесь есть чайный павильон, каменный сад с миниатюрной горой Фудзи и пруд, в котором обитает водяной – каппа. Посетить этот сад можно только в составе экскурсионной группы.

8. Японский сад, Краснодар

Отдыхающие в Японском саду в Краснодаре Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Весной 2023 года у жителей Краснодара появилось новое любимое место для прогулок – Японский сад. Находится он в парке «Краснодар» – самом красивом в городе. На площади 7,5 га растет 12 тыс. деревьев и кустарников, а вдоль сада проходит 3,5 км дорожек.

Посетители проходят внутрь сквозь величественные ворота Карамон с декоративной резьбой.

Один из самых живописных уголков – это сад камней с растениями и разными архитектурными формами. Волнистые узоры символизируют потоки воды, камни – горы.

Рядом расположен так называемый сухой пруд, то есть пространство, где камни образуют форму пруда, но без воды. Конечно, в саду есть и традиционные павильоны.

9. Финский парк, Псков

Парк «Куопио»: ул. Воровского, на Милицейском островке реки Псковы, Псков Chuprinka83 (CC BY-SA 4.0) Chuprinka83 (CC BY-SA 4.0)

У города Пскова на западе России есть финский город-побратим Куопио, в честь которого в 1991 году был заложен парк в ознаменование 25-летия дружеских отношений. Финский парк находится прямо в центре Пскова, на берегу реки неподалеку от кремля. Жители Куопио приезжали сюда, чтобы высадить ивы, поставить беседки, детские площадки.

В этих местах остались руины старой водяной мельницы XVI века, здания кожевенного завода XVII века, планировка оборонительных укреплений.

10. Остров-парк Новая Голландия, Санкт-Петербург

Новая Голландия Legion Media Legion Media

Рукотворный остров в центре Петербурга – это одно из самых модных мест города. Новая Голландия – ровесница северной столицы. «Голландское» название напоминает о том, что царь Петр I создавал на берегах Невы Северный флот и с этой целью приглашал в столицу нидерландских кораблестроителей. На острове были склады для хранения корабельного леса. А сегодня это парк и общественное пространство с памятниками индустриальной архитектуры.