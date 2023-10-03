Как работает одна из самых северных железных дорог мира

Нигде в мире не было столь северной пассажирской дороги, как эта – Норильская. Куда она ведет и зачем ее построили?

Жители Норильска называют все остальные регионы России материком, сравнивая себя с островом. Дело в том, что этот промышленный город на 69-й параллели не имеет никакой наземной связи с другими населенными пунктами страны. Но самое большое удивление у гостей города вызывает железная дорога, которая на первый взгляд ничем не отличается от других в России.

Железная дорога для Норильского комбината

«Куда же ведут эти пути?» Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Чтобы возвести целый город посреди лесотундры, сначала нужно было завезти сюда строительные материалы, сырье, топливо. Единственным способом доставить крупногабаритные грузы был водный путь по реке Енисей, для чего в 1935 году был построен порт в городе Дудинке в 90 км от Норильска.

Отправка грузов через Карское море занимала бы огромное количество времени, и практически сразу было решено прокладывать железную дорогу. Строили ее, как и Норильск и порт в Дудинке, заключенные Норильлага.

Конечная станция – порт в Дудинке Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

В 1937 году, когда открылось движение, дорога была узкоколейной. При хорошей погоде поезд проходил расстояние от порта до заводов за 10–12 часов (в среднем за сутки, так как хорошая погода была нечасто). Снежные заносы, если их не успевали расчистить, вырастали выше человеческого роста, и для борьбы с ними вдоль железнодорожных путей стали устанавливать специальные деревянные заборы. Они получили название «щиты Потапова» по фамилии сконструировавшего их инженера (подробнее о них мы писали здесь).

Несколько лет спустя Норильская железная дорога перешла на обычную для России широкую колею, что позволило повысить скорость поездов. К тому же ее планировали соединить с другой железной дорогой.

Великий северный железнодорожный путь

Электропоезд Дудинка – Норильск, 1984 Виталий Данильченко, Александр Яковлев/TASS Виталий Данильченко, Александр Яковлев/TASS

Одной из последних «больших строек», задуманных Иосифом Сталиным, но так и не осуществленной, была Трансполярная магистраль. Ее проект специалисты разрабатывали с конца 1920-х годов, а идея появилась еще при царе. Железная дорога должна была пройти через города Чум (Республика Коми), Салехард, Надым, Новый Уренгой (Ямал) и Игарку на реке Енисей (Красноярский край) – всего 1300 км по арктическим рекам и болотам.

В перспективе железная дорога должна была соединить Баренцево и Охотское моря, то есть буквально все ключевые заполярные территории России. Этот проект получил название «Великий северный железнодорожный путь».

Пассажиры в вагоне поезда Норильской железной дороги Владимир Чистяков/Sputnik Владимир Чистяков/Sputnik

На момент непосредственного начала строительства Трансполярной магистрали в 1947 году Норильская железная дорога уже работала. От Дудинки до Игарки менее 300 км, и появились планы соединить эти две линии. Но после смерти Сталина в 1953 году проект Трансполярной магистрали свернули, и Норильская дорога так и осталась «островной».

Вокзал, с которого никуда нельзя уехать

Вокзал находится далеко от центра, но близко к заводам Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Чтобы гости Норильска понимали, что они приезжают в самый красивый город Заполярья, в начале 1950-х здесь построили железнодорожный вокзал в стиле сталинского ампира.

На вокзале сегодня находится железнодорожное подразделение заполярного филиала «Норникеля», а в бывшем зале ожидания на первом этаже с 2011 года действует музей.

Только посмотрите, как красиво! Напомним, это на 300 км севернее Полярного круга! Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На улице выставлены поезда, локомотивы, электрички и даже две автомотрисы – самоходные вагоны, которые курсировали по этим заполярным рельсам. Внутри колонны с лепниной, тяжелые двери, широкие окна. Так и кажется, что сейчас по громкой связи объявят поезд и можно будет уехать, скажем, в Красноярск или даже Москву.

Один из первых локомотивов в Норильске Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

По назначению вокзал практически не использовался. Тем не менее сам город рос и активно застраивался. Железную дорогу электрифицировали, а в 1961 году открылось пассажирское движение.

Вот такая была платформа в центре Норильска Архивное фото Архивное фото

Платформа находилась прямо в центре Норильска, на Октябрьской площади. Билеты продавали в небольшом деревянном павильоне.

Электричка связывала Норильск с Талнахом, Кайерканом, аэропортом Алыкель. Самым дальним пунктом был город Дудинка.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Как рассказывают местные жители, электричка шла долго, около четырех часов. И хотя автомобилем было вдвое быстрее, железнодорожное сообщение было очень востребовано.

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Автомобили тогда были мало у кого и дорогу часто заметало, расчистка же железнодорожного полотна была в приоритете.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

После распада СССР пассажирское движение стали постепенно сокращать, оно было дорогостоящим и нерентабельным. Да и с расчисткой автодороги стало лучше. Последняя пассажирская электричка пришла в Дудинку в 1998 году.

Грузоперевозки на вечной мерзлоте

Сейчас Норильская железная дорога используется только для грузоперевозок между предприятиями комбината и портом Дудинки. Без нее невозможно обеспечить работу заводов круглый год.

Сейчас по Норильску ходят такие грузовые поезда Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Вместе с ответвлениями протяженность этой дороги составляет 333 км. Грузовые поезда курсируют каждый день в любую погоду.

Поддерживать железнодорожное полотно в нормальном рабочем состоянии в Норильске – задача со звездочкой. Нужно постоянно проверять, чтобы из-за вечной мерзлоты не «расползалась» колея, она должна быть на всем протяжении 1524 мм. Сегодня в этом, конечно, помогает специальная путевая техника.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

На 69-й параллели нигде в мире больше не было и нет таких железных дорог до сих пор. Севернее Норильска находится только железная дорога на полуострове Ямал, которая ведет до Карского моря. Она открыта в 2010 году и обеспечивает работу на газовом месторождении.

Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

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