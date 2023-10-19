7 самых святых мест православной России

70 лет атеизма не смогли уничтожить русское православие. С конца 1980-х с невероятной скоростью стали возрождаться разрушенные монастыри и храмы, и сегодня сотни тысяч людей ежегодно приезжают туда.

1. Троице-Сергиева Лавра

Свято-Троицкий монастырь в Сергиевом Посаде основал преподобный Сергий Радонежский, один из самых почитаемых русских святых. Он создал принципиально новый тип монашества, а его обитель стала фактически духовным центром Древней Руси. (Читайте подробнее тут.) А одна из главных русских святынь икона «Троица» Андрея Рублева была написана специально для этого монастыря.

Троице-Сергиева Лавра Legion Media Legion Media

Сегодня Лавра – крупнейший русский монастырь, причем он не закрывался даже в советское время, власть оставила его своеобразной витриной русского православия для иностранцев. В 1993 году архитектурный ансамбль Троице-Сергиева монастыря был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Слева – колокольня Лавры, справа – надкладезная часовня Ludvig14 (CC BY-SA 4.0), Tipa.melnik (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0), Tipa.melnik (CC BY-SA 4.0)

Кроме того, Троице-Сергиев монастырь – одна из самых посещаемых достопримечательностей в России (после Красной площади, Петергофа и Казанского кремля). Каждый год сюда приезжает около 2 млн человек!

2. Дивеевский монастырь

В конце XVIII века в селе Дивеево (ныне Нижегородская область) монахине Александре явилась Богородица и повелела основать тут обитель. Так появилась дивеевская женская монашеская община, покровителем которой стал Серафим Саровский, в будущем ставший одним из самых почитаемых русских святых. После его кончины обитель стала именоваться Серафимо-Дивеевской.

Преображенский собор Дивеевского монастыря diveevo-monastyr.ru

В советской время монастырь был закрыт, но сестры продолжали вести монашеский образ жизни и устраивали тайные службы. В 1988 году монастырь начали возрождать, сюда передали мощи Серафима Саровского, которые долгие годы хранились в музее атеизма.

Посетить монастырь и поклониться мощам Серафима Саровского в 2022 году ежегодно приезжают около 400 тыс. человек.

3. Кижский погост

Кижский погост Алла Табашникова (CC BY-SA 4.0) Алла Табашникова (CC BY-SA 4.0)

Небольшой остров Кижи в Онежском озере известен на весь мир благодаря комплексу деревянных построек XVIII–XIX веков. Самая известная постройка на острове Кижи – церковь Преображения Господня, построенная в конце XVII – начале XVIII века. Ее многоярусную кровлю венчают 22 купола. По легенде, плотник Нестор построил церковь без единого гвоздя, а когда закончил, то выбросил топор в озеро, чтобы никто не повторил его творение. (Сегодня, впрочем, в церкви можно найти гвозди от более поздних реставраций.) Внутри церкви недавно отреставрирован резной иконостас в четыре яруса.

Иконостас церкви Преображения Господня на территории музея-заповедника "Кижи" Илья Тимин/TASS Илья Тимин/TASS

Существуют предания о чудесах, которые в XVI веке совершал здесь будущий настоятель Соловецкого монастыря и митрополит Филипп еще до пострига. Он был наемным работником у местного крестьянина и даже ловил из Онежского озера осетров, которые здесь не водятся. Есть и множество других легенд о том, как будущие святые шли на Соловки и по дороге останавливались в Кижах. Даже советская власть не тронула Кижи, а сразу, оценив культурно-историческую важность погоста, уже в 1920 году поставила его под охрану государства как памятник архитектуры. В 1990 году Кижский погост был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кижи также входят в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ.

В 2022 году его посетили более 360 тыс. человек, и каждый год количество туристов и паломников на остров только увеличивается, несмотря на труднодоступность (летом нужно ехать на пароме, а зимой – катере на воздушной подушке).

4. Кирилло-Белозерский монастырь

Кирилло-Белозерский монастырь Илья Тимин/Sputnik Илья Тимин/Sputnik

В конце XIV века ученик Сергия Радонежского монах Кирилл Белозерский пешком дошел до этих северных земель и основал на берегу Сиверского озера монастырь, позже названный в его честь. По преданию, место для основания монастыря показала Кириллу сама Богородица, и высшие силы несколько раз спасли его от гибели. За подвижничество и монашеский подвиг Кирилла причислили к лику святых в разряде преподобного. А мощи его – одна из важнейших святынь обители.

Кирилло-Белозерский монастырь Legion Media Legion Media

Кирилло-Белозерский монастырь с могучей стеной – один из самых больших в России и во всей Европе. Здесь сохранились храмы конца XV–XVI веков, и это одна из важнейших достопримечательностей Вологодской области.

С 1997 года комплекс Кирилло-Белозерского музея был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. А с 2000 года объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО стал филиал музея – Ферапонтов монастырь, где сохранились уникальные фрески Дионисия начала XVI века. Каждый год Кирилло-Белозерский музей и монастырь посещают 330 тыс. человек.

5. Псково-Печорский монастырь

Псково-Печорский монастырь Legion Media Legion Media

История монастыря началась в 1473 году. Первый монах поселился в местных пещерах и устроил там церковь в честь праздника Успения Богоматери. Со временем в монастыре образовалась целая сеть пещер, где хоронили монахов, и мощи их оставались нетленными.

Успенский пещерный храм Псково-Печорского монастыря Legion Media Legion Media

Один из немногих монастырей, который не закрывался в советское время, поэтому именно туда стремились многие люди, искавшие монашеского образа жизни в СССР. Среди них были многие ветераны Второй мировой. Около 40 лет там жил Иоанн (Крестьянкин), очень почитаемый старец. О буднях и чудесах обители рассказал в книге «Несвятые святые» еще один ее известный насельник и до недавнего времени митрополит Псковский Тихон (Шевкунов).

В 2022 году монастырь на самой границе с Эстонией посетили около 230 тыс. туристов и паломников.

6. Валаамский монастырь

Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря Илья Тимин/Sputnik Илья Тимин/Sputnik

Точная дата основания монастыря на острове Валаам в Ладожском озере неизвестна, скорее всего, монахи жили здесь уже в X веке. По преданию же, здесь бывал сам апостол Андрей Первозванный.

Летописная история монастыря ведется от XIV века, но из-за нападения шведов он был фактически заброшен и восстановлен лишь по приказу Петра I, когда император начал строить Санкт-Петербург и осваивать завоеванные земли.

Монастырь пострадал в ходе советско-финской войны, всех монахов эвакуировали, а во время Второй мировой в монастырских корпусах располагалась школа юнг, а потом дом инвалидов. Богослужения возобновились в 1989 году.

Валаамский монастырь. Слева – скит Всех Святых, справа – Никольская церковь Tihohodka (CC BY-SA 3.0); Natalia Semenova (CC BY-SA 3.0) Tihohodka (CC BY-SA 3.0); Natalia Semenova (CC BY-SA 3.0)

Валаам всегда был популярным направлением для паломничества и туризма. В 1996 году Валаамский архипелаг был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И хотя добраться можно только на катере или скоростном судне «Метеор», каждый год сюда приезжают до 160 тыс. туристов и паломников.

7. Соловецкий монастырь

Соловецкий монастырь Илья Тимин/Sputnik Илья Тимин/Sputnik

Соловецкий архипелаг в Белом море печально прославился в XX веке как одно из первых отделений ГУЛАГа. Заключенные жили прямо в монастырских храмах, на нарах, сколоченных в несколько ярусов. Прямо здесь же лагерная охрана устраивала и кровавые расправы и расстрелы.

После закрытия тюрьмы здесь были школа юнг и музей, а в 1988 году вновь был создан церковный приход, и начались службы. С тех пор монастырь кропотливо восстанавливают.

Монастырь имеет долгую историю и большого духовного и монашеского подвига. Он начинался с нескольких отшельников, забредших на далекие острова. К лику святых были причислены Зосима и Савватий Соловецкие, которые основали монастырь в XV веке. Их мощи – одна из главных святынь этого места. В XVII веке обитель была последним оплотом старообрядцев, которые почти 20 лет сопротивлялись реформе церкви и держали оборону за мощными стенами.

Соловецкий монастырь, вид с причала Павел Львов/Sputnik Павел Львов/Sputnik

В 1992 году Соловки были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и в государственный свод особо ценных культурных объектов России. И если до пандемии отдаленный архипелаг посещали около 20 тыс. туристов и паломников в год, то в 2022 году эта цифра достигла уже 60 тыс. Из-за удаленности островов доступ для туристов открыт только в теплое время года.

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