Древние святилища Арктики – кто их построил и зачем?

Каменные идолы, спиралевидные лабиринты, аллея из китовых костей. На Севере России встречаются сакральные сооружения, назначение которых до сих пор остается загадкой для ученых.

За Полярным кругом живут не только русские, но и представители 40 коренных народов Севера. Это ненцы, саамы, чукчи, энцы, нганасаны, юкагиры и многие другие. Северные жители берегут традиции предков, которые почитали силу природы. В Арктике осталось и большое количество древних святилищ, где раньше проходили традиционные ритуалы. В некоторые места приходят и сегодня за поддержкой духов.

1. Сакральное озеро Лама

Шайтан-гора на озере Лама Павел Кузьмичев Павел Кузьмичев

Озеро Лама в Красноярском крае необитаемо, есть лишь несколько турбаз. Чаще всего отсюда начинаются маршруты по труднодоступному плато Путорана.

Самая дальняя, восточная оконечность озера испокон веков была местом силы, здесь находили деревянных эвенкийских идолов и, по легендам, еще в конце 1930-х годов жила последняя эвенкийская шаманка. Есть здесь и гора, где можно разглядеть лик шайтана.

Северные народы считают воды и берега Ламы священными и верят, что озеро исполняет желания.

До того здесь жили другие народы, о которых нам практически ничего не известно. Здесь были найдены в середине 1970-х предметы из бронзы, самые ранние из которых относятся к XVIII веку до н. э. Среди них были и ритуальные предметы. А еще в разных местах находили рукотворные сооружения с мегалитической кладкой.

Подробнее об озере читайте в нашей статье.

2. Китовая аллея на Чукотке

Вера Костамо/Sputnik Вера Костамо/Sputnik

Отдаленный остров Ыттыгран в Беринговом море известен как древнейшее поселение морских охотников-эскимосов. До 1940-х годов здесь был поселок Сиклюк, жители которого перебрались на материк. А рядом с ним в 1970-х ученые во время экспедиции обнаружили китовую аллею. Датируется она XIV–XVI веками, но о том, зачем она была нужна, сведений не осталось.

Аллея представляет собой два ряда из костей серых и гренландских китов протяженностью порядка 500 метров. Кости разделены на несколько групп и установлены в определенном порядке. Масштабы сооружения поражают: кости достигают 5 м в высоту и 300 кг веса, но при этом они все прочно вкопаны в землю. Есть здесь и черепа китов, и ямы, где хранили добычу.

Некоторые специалисты считают, что эта аллея была священным местом для морских охотников. Другие – что на этих костях охотники сушили свои лодки вверх дном, а черепа использовали, чтобы швартоваться.

3. Идолы острова Вайгач

Семиликий идол на Вайгаче Sevprostor (CC BY 4.0) Sevprostor (CC BY 4.0)

В Ненецком автономном округе, между Баренцевым и Карским морями, находится остров Вайгач. Ненцы считают его священным. Путешественники еще в XVI веке обнаружили здесь сотни идолов. До наших дней дошло примерно полтора десятка каменных идолов. Вероятнее всего, здесь северные народы делали духам подношения и просили послать удачу в рыбалке и охоте.

Интересно, что остров был необитаемым до 1930-х годов, хотя о его существовании было известно. Его использовали только как перевалочный пункт. А с началом индустриализации геологи нашли в этих краях залежи руды. Тогда здесь появился единственный поселок Варнек, названный по фамилии одного из полярников. На рудниках работали в основном заключенные. Уже 1938 году добычу пришлось свернуть, так как рудники начали затопляться водой. Сегодня в поселке живут порядка ста человек.

4. Остров Столб, Якутия

Марк Редькин/Sputnik Марк Редькин/Sputnik

На самом севере Якутии великая сибирская река Лена впадает в море Лаптевых Северного Ледовитого океана. В ее дельте находится остров Столб высотой 114 метров. И у юкагирского народа этот остров считается сакральным местом.

У них есть легенда, что этот остров сотворил шаман на месте, где враги убили его дочь, и ее душа может являться людям. Чтобы задобрить духов, проезжая мимо острова, бросают конфеты или монетки. Кстати, сегодня так делают и редкие туристы, которые добираются до этих отдаленных мест.

5. Лабиринты Русского Севера

Каменные лабиринты на Большом Заяцком острове в Архангельской области Илья Тимин/Sputnik Илья Тимин/Sputnik

Самые крупные каменные «вавилоны» (так называют лабиринты из-за их спиралевидной формы) находятся на Соловецких островах, но похожие сооружения встречаются и в других местах Русского Севера. За Полярным кругом наиболее известны лабиринты недалеко от города Кандалакшы и села Умба в Мурманской области. Все лабиринты в России находятся у воды: либо на островах, либо в устьях рек (но не озер!).

Систематически описывать северные лабиринты начали в XIX веке, хотя упоминания о таких конструкциях встречаются даже в середине XVI. Наиболее полное описание соловецких лабиринтов составил этнограф Николай Виноградов в 1927 году. Ученые до сих пор не знают, для чего предназначены эти лабиринты. Многие современные исследователи считают, что такие сооружения имели ритуальный смысл.

Подробнее о лабиринтах читайте в нашей статье.