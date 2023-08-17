8 интересных фактов о Храме Василия Блаженного

12 июля 1561 года была освящена самая известная русская церковь и одна из главных достопримечательностей Москвы.

1. На самом деле называется Собор Покрова на Рву

Самый "открыточный" вид Москвы Gonzalo Azumendi/Getty Images Gonzalo Azumendi/Getty Images

Церковь на Красной площади была построена в 1555—1561 гг. по приказу царя Ивана Грозного в ознаменование победы над Казанским ханством, которая произошла в день Покрова Богородицы. И назвали Собором Покрова Богородицы на Рву — это было и указанием на его расположение — до 1813 года Кремль со стороны Красной площади защищал оборонительный ров.

Четыре придела храма получили название в честь церковных праздников, на которые приходились ключевые события Казанского похода. Еще один назван в честь Святой Троицы — по одной из версий, в средневековье здесь стояла Троицкая церковь.

2. Символизирует Град небесный

Федор Аксенов. Красная площадь в Москве, 1801 Третьяковская галерея Третьяковская галерея

По одной версии, храм символизирует Небесный Иерусалим, иначе говоря — Царство Божие — чьи стены украшены драгоценными камнями. По другой, зодчие попытались воссоздать константинопольский Влахернский храм, в котором произошло чудо Покрова, когда явившаяся молящимся о защите от войска сарацин Богородица накрыла покрывалом весь христианский мир.

3. Девять церквей в одной

Все церкви внутри объединены галереями и переходами Meihe Chen (CC BY-SA 4.0) Meihe Chen (CC BY-SA 4.0)

На общем основании будущего единого храма— подклете — сначала одну за другой построили девять небольших церквей, объединенных галереями и переходами. Интересно, что в XVI веке подклет использовался для хранения царской казны и сбережений зажиточных жителей города. Внешняя отделка собора была выполнена под кирпичную кладку.

Каждая эпоха оставляла свой след на архитектурном облике собора. После пожара 1595 г. церкви увенчали фигурные купола. Разноцветными они стали лишь в XVIII веке. В конце XVII века появился опоясывающий здание фриз, просуществовавший до конца XVIII столетия, на котором была изложена история храма. В 1817 году во время ремонта Красной площади архитектор Осип Бове укрепил подпорную стену собора камнем и установил чугунную ограду.

4. Второе название храма посвящено московскому юродивому

Церковь, посвященная Василию Блаженному - лишь одна из приделов собора Ayhan Altun/Getty Images Ayhan Altun/Getty Images

Второе и более известное название памятника — Собор Василия Блаженного — появилось неслучайно. Московский юродивый Василий обладал даром предвидения и предсказал пожар 1547 года, в котором была уничтожена почти треть Москвы. Почти всю жизнь он подвергал себя лишениям, в любую погоду ходил без одежды и обуви, не имел крова. Когда он умер, отпевал его митрополит Макарий, а гроб нес сам Иван Грозный с боярами.

После канонизации Василия в 1588 году к собору пристроили десятую церковь, куда перенесли его мощи и весь ансамбль получил имя блаженного.

5. Авторов собора ослепили

Скорее всего, ослепление архитекторов по приказу Ивана Грозного - не более, чем легенда holgs/Getty Images holgs/Getty Images

Существует несколько версий о том, кто же является автором архитектурного ансамбля. Самая распространенная — собор спроектировали мастера Барма и Постник. По легенде, Иван Грозный велел ослепить архитекторов, создавших столь прекрасный храм, чтобы они не могли ни повторить собственный замысел, ни превзойти его. Однако это, скорее всего, выдумка: позже Постник отстраивал Благовещенский собор, а также стены и башни Казанского кремля.

Есть и другая версия: Покровский собор, возможно, построил итальянский мастер, работавший в Московском кремле.

6. Французы хотели взорвать, а коммунисты снести

В советское время Храм Василия Блаженного чудом не повторил судьбу Храма Христа Спасителя и других церквей Legion Media Legion Media

Расположенному в сердце Москвы собору не раз угрожала опасность. В 1812 году, когда французские войска покидали Москву, храм Василия Блаженного хотели взорвать, но не успели. В конце 1920-х было решено снести храм: молодой советской власти мешало «культовое сооружение» в самом центре города. На его защиту встал архитектор и реставратор Петр Барановский — он даже отправил телеграмму Сталину. В результате Покровский собор сносить не стали, но его защитника за антисоветскую деятельность репрессировали.

7. Остался один оригинальный колокол

С XVI века сохранился один колокол, и он все еще звонит Legion Media Legion Media

Колокольня собора работает и сегодня, но из всего многообразия колоколов с момента постройки в XVI веке до нас дошел лишь один. В 1929 году советская власть взялась переплавлять бронзовые колокола, и, как говорит звонарь Алексей Коновалов, только чудо сохранило один: «Он и сейчас обертон в обертон доносит звуки XVI века».

8. Это памятник мирового значения

Храм Василия Блаженного - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Legion Media Legion Media

Покровский храм был одним из первых, перешедших в ведение молодого советского государства. В 1923 году здесь открыли историко-архитектурный музей, а в 1929 он стал филиалом Государственного Исторического музея. В начале 1990-х в храме вновь стали проводить церковные службы, в том числе и в приделе Василия Блаженного. В 1990 году собор был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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