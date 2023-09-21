Казанские обсерватории – новый объект всемирного наследия ЮНЕСКО из России (ФОТО)

Старинные обсерватории из республики Татарстан включили в список на очередной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Саудовской Аравии в сентябре 2023 года.

«Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» стали 32-ым по счету объектом всемирного наследия ЮНЕСКО из России (и 21-м культурным объектом).

Станислав Короткий (CC BY 3.0) Станислав Короткий (CC BY 3.0)

В справке Министерства культуры РФ отмечается, что объект «олицетворяет собой непрерывную нить истории, науки и культуры от его новаторской работы в развитии астрономии, астрофизики, космической геодезии в XIX – начале XX в. до наших дней».

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Казанский университет – один из старейших в России. И астрономических обсерваторий при нем две: одна находится в центре Казани, а другая – в пригороде. В обеих сохранились уникальные старинные приборы наблюдений.

UNESCO World Heritage Centre UNESCO World Heritage Centre

Первая находится во дворе университета. Ее основал в 1811 году австрийский ученый Йозеф Литров, первый руководитель и профессор местной кафедры астрономии. В 1838 году достроили постоянное здание обсерватории – полукруглый особняк с тремя башнями, куда установили оборудование для наблюдения.

UNESCO World Heritage Centre UNESCO World Heritage Centre

Со временем, однако, оказалось, что в центре города из-за сильной засветки наблюдать за звездами не слишком удобно. И в конце 1890-х видный русский астроном Василий Энгельгардт передал в дар Казанскому университету уникальное оборудование из своей дрезденской обсерватории.

А император выделил средства, которые позволили построить еще одну обсерваторию – за городом. Астрономическая обсерватория, которая носит имя Энгельгардта была открыта в 1901 году. В 2013 году при ней заработал планетарий.

Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС

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