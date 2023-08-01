Почему Николай II лично канонизировал Серафима Саровского?

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Александра Гузева

Общественное достояние
Последний русский император настоял на признании старца святым, несмотря на сопротивление церковных властей. Связано это было не только со стремлением угодить простому народу, но и с личной просьбой к Серафиму Саровскому.

В 1833 году в Саровском монастыре Тамбовской губернии (ныне Нижегородская область) прямо во время молитвы умер иеромонах Серафим. Этот чудесный старец 30 лет провел в затворничестве и подвигах духовных в одинокой лесной келье. При жизни к нему стекалось великое множество людей за помощью, и он всем ее оказывал. Слава о его чудесных духовных способностях быстро распространилась по всей России.

О канонизации старца-отшельника заговорили сразу после его смерти, однако дело затянулось и было завершено лишь 70 лет спустя Николаем II.

Возвращение к корням

После двух веков засилья всего европейского в Российской империи в 1881 году после убийства Александра II на престол взошел его сын Александр III. Он считал тлетворным влияние Запада и обвинял его в революционных настроениях и возникновении террористических группировок. Именно Александр III начал в России реакционные процессы. Могучий, как богатырь, царь, который во время крушения царского поезда на своих плечах удерживал вагон, пока оттуда эвакуировали его семью, был глубоко верующим человеком и большим почитателем всего русского. 

Во время его правления в моду вошел русский стиль в архитектуре, стали появляться церкви и дома, похожие на сказочные древнерусские терема. Самый известный тому пример – храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, построенный на месте убийства Александра II. Проект церкви безутешный сын, Александр III, утвердил лично. 

Почему именно Серафим Саровский?

Прижизненный портрет (1828)

Прижизненный портрет (1828)

Общественное достояние

К русским корням возвращался и его сын Николай II. Давно не было правителя, который демонстрировал бы столь ярую религиозность и набожность. Известно о нескольких случаях, когда император со столь же набожной императрицей встречались со старцами и юродивыми, много общались со священством. 

Во время правления Николая II было канонизировано больше русских святых, чем за весь XVIII и XIX век. В 1903 году к 290-летию дома Романовых император лично настоял на причислении к лику святых Серафима Саровского. 

В официальных церковных кругах идея прославления старца возникла еще при Александре III, но главный церковный чиновник, обер-прокурор Святейшего синода Русской православной церкви Константин Победоносцев, был решительно против. Серафим еще при жизни был нелюбим своим церковным начальством за крайнюю неофициозность и «особый подход» к стяжанию (то есть обретению) Духа Святого. Среди прочего, например, он рекомендовал приходящим к нему самостоятельно читать Евангелие (официальная церковь часто настаивала, чтобы священник объяснял его содержание простому народу).

Несколько раз разные церковники выступали с предложением о канонизации, собирали сведения о чудесах, совершенных Серафимом, но Синод отказывал в решении. Однажды на аудиенцию к Николаю II попал архимандрит Серафим (Чичагов) и передал ему лично «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» – книгу, в которой он изложил свидетельства о жизни и чудесах Серафима Саровского из архива монастыря. Император впечатлился и велел Победоносцеву подготовить указ о канонизации. 

Личный мотив

Икона. Начало XX века

Икона. Начало XX века

Общественное достояние

Народная любовь и почитание Серафима были невероятно велики. В Дивеевский монастырь, основанный старцем, приходили тысячи паломников поклониться его мощам. Поэтому для императора канонизация была еще и жестом доброй воли для простого народа, к которому он хотел быть ближе.

И все же, по свидетельствам современников, у Николая были и личные мотивы канонизировать Серафима Саровского. Одна за другой у царя родились четыре дочери. В отчаянии семья ждала мальчика, наследника русского престола. Набожной императрице Александре посоветовали молиться именно Серафиму. 

Серафим Саровский с житием, икона начала XX века

Серафим Саровский с житием, икона начала XX века

Общественное достояние

Председатель комитета министров Сергей Витте был уверен, что именно императрица и настояла на канонизации старца: «Говорят, что были уверены, что Саровский святой даст России после четырех Великих Княжен наследника».

Саровские торжества

Николай II со свитой на лесной дороге к скиту в Сарове, 19 июля 1903

Николай II со свитой на лесной дороге к скиту в Сарове, 19 июля 1903

Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск/russiainphoto.ru

По случаю канонизации Серафима в его Саровской обители в июле 1903 года были устроены пышные торжества, на которых побывали лично император с женой и еще несколько членов царской семьи. 

«Саровские торжества». Члены императорской фамилии несут раку с мощами Серафима Саровского, 18 июля 1903

«Саровские торжества». Члены императорской фамилии несут раку с мощами Серафима Саровского, 18 июля 1903

Карл Булла/russiainphoto.ru

Романовы приехали на поезде до Арзамаса, а потом добрались до Сарова на экипажах. Государь посетил скит, где жил старец, побывал на торжественной панихиде по старцу Серафиму в Успенском соборе, куда были перенесены останки святого. Во время крестного хода он лично нес гроб с мощами на носилках. В дневнике Николай II оставил восторженные записи об этом дне: «Впечатление было потрясающее: видеть, как народ и в особенности больные, калеки и несчастные относились к крестному ходу. Очень торжественная минута была, когда началось прославление и затем прикладывания к мощам». 

Члены императорской фамилии и сопровождающие их лица во время «Саровских торжеств». 18 июля 1903

Члены императорской фамилии и сопровождающие их лица во время «Саровских торжеств». 18 июля 1903

Фотоателье Карла Буллы/russiainphoto.ru

Чаяния Николая были не напрасны. Через год, в 1904-м, императрица Александра родила цесаревича Алексея, окончательно убедившись в правильности решения и еще более уверовав в святого Серафима. 

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