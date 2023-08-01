Почему Николай II лично канонизировал Серафима Саровского?

Последний русский император настоял на признании старца святым, несмотря на сопротивление церковных властей. Связано это было не только со стремлением угодить простому народу, но и с личной просьбой к Серафиму Саровскому.

В 1833 году в Саровском монастыре Тамбовской губернии (ныне Нижегородская область) прямо во время молитвы умер иеромонах Серафим. Этот чудесный старец 30 лет провел в затворничестве и подвигах духовных в одинокой лесной келье. При жизни к нему стекалось великое множество людей за помощью, и он всем ее оказывал. Слава о его чудесных духовных способностях быстро распространилась по всей России.

О канонизации старца-отшельника заговорили сразу после его смерти, однако дело затянулось и было завершено лишь 70 лет спустя Николаем II.

Возвращение к корням

После двух веков засилья всего европейского в Российской империи в 1881 году после убийства Александра II на престол взошел его сын Александр III. Он считал тлетворным влияние Запада и обвинял его в революционных настроениях и возникновении террористических группировок. Именно Александр III начал в России реакционные процессы. Могучий, как богатырь, царь, который во время крушения царского поезда на своих плечах удерживал вагон, пока оттуда эвакуировали его семью, был глубоко верующим человеком и большим почитателем всего русского.

Во время его правления в моду вошел русский стиль в архитектуре, стали появляться церкви и дома, похожие на сказочные древнерусские терема. Самый известный тому пример – храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге, построенный на месте убийства Александра II. Проект церкви безутешный сын, Александр III, утвердил лично.

Почему именно Серафим Саровский?

Прижизненный портрет (1828) Общественное достояние Общественное достояние

К русским корням возвращался и его сын Николай II. Давно не было правителя, который демонстрировал бы столь ярую религиозность и набожность. Известно о нескольких случаях, когда император со столь же набожной императрицей встречались со старцами и юродивыми, много общались со священством.

Во время правления Николая II было канонизировано больше русских святых, чем за весь XVIII и XIX век. В 1903 году к 290-летию дома Романовых император лично настоял на причислении к лику святых Серафима Саровского.

В официальных церковных кругах идея прославления старца возникла еще при Александре III, но главный церковный чиновник, обер-прокурор Святейшего синода Русской православной церкви Константин Победоносцев, был решительно против. Серафим еще при жизни был нелюбим своим церковным начальством за крайнюю неофициозность и «особый подход» к стяжанию (то есть обретению) Духа Святого. Среди прочего, например, он рекомендовал приходящим к нему самостоятельно читать Евангелие (официальная церковь часто настаивала, чтобы священник объяснял его содержание простому народу).

Несколько раз разные церковники выступали с предложением о канонизации, собирали сведения о чудесах, совершенных Серафимом, но Синод отказывал в решении. Однажды на аудиенцию к Николаю II попал архимандрит Серафим (Чичагов) и передал ему лично «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря» – книгу, в которой он изложил свидетельства о жизни и чудесах Серафима Саровского из архива монастыря. Император впечатлился и велел Победоносцеву подготовить указ о канонизации.

Личный мотив

Икона. Начало XX века Общественное достояние Общественное достояние

Народная любовь и почитание Серафима были невероятно велики. В Дивеевский монастырь, основанный старцем, приходили тысячи паломников поклониться его мощам. Поэтому для императора канонизация была еще и жестом доброй воли для простого народа, к которому он хотел быть ближе.

И все же, по свидетельствам современников, у Николая были и личные мотивы канонизировать Серафима Саровского. Одна за другой у царя родились четыре дочери. В отчаянии семья ждала мальчика, наследника русского престола. Набожной императрице Александре посоветовали молиться именно Серафиму.

Серафим Саровский с житием, икона начала XX века Общественное достояние Общественное достояние

Председатель комитета министров Сергей Витте был уверен, что именно императрица и настояла на канонизации старца: «Говорят, что были уверены, что Саровский святой даст России после четырех Великих Княжен наследника».

Саровские торжества

Николай II со свитой на лесной дороге к скиту в Сарове, 19 июля 1903 Государственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск/russiainphoto.ru

По случаю канонизации Серафима в его Саровской обители в июле 1903 года были устроены пышные торжества, на которых побывали лично император с женой и еще несколько членов царской семьи.

«Саровские торжества». Члены императорской фамилии несут раку с мощами Серафима Саровского, 18 июля 1903 Карл Булла/russiainphoto.ru

Романовы приехали на поезде до Арзамаса, а потом добрались до Сарова на экипажах. Государь посетил скит, где жил старец, побывал на торжественной панихиде по старцу Серафиму в Успенском соборе, куда были перенесены останки святого. Во время крестного хода он лично нес гроб с мощами на носилках. В дневнике Николай II оставил восторженные записи об этом дне: «Впечатление было потрясающее: видеть, как народ и в особенности больные, калеки и несчастные относились к крестному ходу. Очень торжественная минута была, когда началось прославление и затем прикладывания к мощам».

Члены императорской фамилии и сопровождающие их лица во время «Саровских торжеств». 18 июля 1903 Фотоателье Карла Буллы/russiainphoto.ru

Чаяния Николая были не напрасны. Через год, в 1904-м, императрица Александра родила цесаревича Алексея, окончательно убедившись в правильности решения и еще более уверовав в святого Серафима.

Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене