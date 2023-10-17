Северный морской путь: почему он так важен?

Кратчайший путь через Северный Ледовитый океан из Европы на Дальний Восток и в Китай со Средних веков занимал воображение многих народов. Но только русские смогли сделать его реальностью.

Сегодня Северный морской путь (СМП) – активно используемая Россией транспортная артерия не только для обслуживания ее северных и дальневосточных территорий. По нему также осуществляется перевозка товаров, например в Китай и обратно. Это выгодно, ведь путь по СМП из Санкт-Петербурга в Шанхай занимает 28 дней, в то время как при навигации через Суэцкий канал плавание заняло бы около 50 дней.

Однако даже в наши дни хождение по Северному Ледовитому океану почти невозможно без специального флота, способного при необходимости передвигаться во льдах и прокладывать путь для судов, если они вдруг окажутся в ледяной ловушке.

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Смертельно опасная экспедиция

Трехметровый лед девять месяцев в году, температура –50 градусов по Цельсию, порывы ветра до 50 м/с и бесконечная ночь зимой – так выглядит Северный Ледовитый океан. Но, несмотря на смертельную опасность навигации в таких условиях, многие страны стремились освоить морской маршрут через холодные воды, чтобы найти кратчайший путь из Европы в Сибирь и на Дальний Восток, а затем из Атлантического океана в Тихий.

Так, в середине XVI века недалеко от современного Северодвинска высадился экипаж британского судна «Эдуард Бонавентура» под руководством Ричарда Ченслора. Корабль был направлен лондонской Московской компанией, чтобы найти северный морской путь в Китай. Впрочем, этот путь интересовал британцев и их соседей не только из-за Китая. Европейцы знали, что самые лучшие меха, которыми русские торговали с Европой сначала через Холмогоры, а потом через Архангельск (около 1200 км от Москвы на Север), происходили из Сибири, и стремились самостоятельно установить сообщение и торговлю с сибирским городом Мангазеей.

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Первыми элементы Северного морского пути открыли жившие на Русском Севере поморы. Они торговали с иностранными купцами и были искусными мореплавателями по северным морям. Именно они начали торговлю с Сибирью, в результате чего и возник центр сибирской торговли Мангазея. Туда стекались все богатства, добываемые в сибирских лесах, и оттуда они отправлялись морем в Архангельск и дальше в Россию или Европу.

Активность иностранцев на этом направлении была столь велика, что русскому царю пришлось запретить русским и иностранным купцам хождение северным морским путем под страхом смертной казни.

Опираясь на опыт поморов, русский дипломат Дмитрий Герасимов в XVI веке составил первый план морского пути через Северный Ледовитый океан из Европы в Китай. Об этом плане он рассказал итальянскому историку Пауло Джиовио, и тот вскоре опубликовал проект Герасимова. Идея быстро набрала популярность как в странах Европы, так и в России, но технических возможностей для арктического плавания не было. О сквозном пути через Северный Ледовитый океан пришлось забыть до XIX века.

Только в конце 1870-х шведское судно «Вега» впервые совершило сквозную навигацию. Вслед за этой экспедицией, в 1893 году, через Северный Ледовитый океан прошли норвежцы. Третьими, в 1900–1902 годах, стали русские исследователи на шхуне «Заря». И хотя русские не стали первопроходцами, позже Советский Союз первым доказал возможность эффективного использования Северного морского пути и навигации в зимнее время.

Участники экспедиции Толля на борту шхуны «Заря» Общественное достояние Общественное достояние

Советское господство на Севере

Новый этап освоения Арктики наступил с освоением островов Северного Ледовитого океана: в 1926 году на острове Врангеля высадилась экспедиция под командованием Георгия Ушакова. На острове основали поселок и полярную станцию. В 1929 году началось освоение Земли Франца-Иосифа – обе территории сейчас принадлежат России. Еще через несколько лет, в 1933 году, СССР стал первой страной, осуществившей зимний рейс в Арктике – экспедиция доставила груз поселенцам Новой Земли.

Советский полярный исследователь, начальник Североземельской двухлетней экспедиции Георгий Ушаков, 1930 Sputnik Sputnik

В начале 1930-х благодаря активной деятельности исследователей 1920-х годов сложились условия для полного освоения Северного морского пути. В западной его части регулярно осуществлялись экспедиции, в важнейших побережных пунктах была размещена сеть радиостанций, а для Баренцева и Карского морей уже составлялись метеорологические и ледовые прогнозы. И в 1932 году произошел прорыв – экспедиция под командованием Отто Шмидта на ледоколе «Александр Сибиряков» прошла весь Северный морской путь, от Архангельска до Владивостока, за одну навигацию. За время экспедиции на судне произошло несколько поломок, пароход даже лишился винта – своего движителя. Исследователи сделали самодельные паруса и доплыли до пункта назначения. На это у экипажа ушло два месяца и три дня.

Ледокол «Александр Сибиряков», 1933 Марк Трояновский/МАММ/МДФ/Russia in photo

Однако плавание в непроходимых льдах Арктики оставалось тяжелейшим и опасным мероприятием. В 1933 году, после триумфа экипажа «Александра Сибирякова», в путь отправился пароход «Челюскин». В Чукотском море его сдавило льдами, и он дрейфовал вместе со всем экипажем почти пять месяцев, пока не затонул. Пассажиры успели эвакуироваться и два месяца прожили на льдине в условиях полярной зимы в ожидании спасателей – к счастью, все добрались до материка. В середине века судоходство стало безопаснее – в 1953 году СССР начал строительство атомных ледоколов, благодаря которым в дальнейшем стала возможна круглогодичная навигация.

В августе 1933 года пароход «Челюскин» с пассажирами на борту вышел из Мурманска во Владивосток для доставки грузов по трассе Северного морского пути. 23 сентября оказался полностью заблокирован льдами Sputnik Sputnik

Первый атомный ледокол «Ленин» вошел в строй в 1959 году. Благодаря созданию атомного флота рейсы становились регулярнее и быстрее. Время прохождения пути сократилось до 18 дней. В Арктике росло количество портов, полярных станций и обсерваторий.

Второй в истории атомный ледокол «Арктика» в 1977 году стал первым надводным судном, достигшим Северного полюса.

Члены экипажа атомохода «Ленин» на лыжной прогулке в момент короткой стоянки корабля во льдах Арктики, 1960 Евгений Халдей/Sputnik Евгений Халдей/Sputnik

В 1980-х объем перевозок достиг пиковых значений – показатели тех лет удалось превзойти лишь в 2016 году.

Северный морской путь позволил Советскому Союзу активно осваивать Арктику и превратить ее в важную экономическую зону: там были открыты запасы нефти и газа, основано множество портов и промышленных городов. Но, главное, был открыт новый и быстрый способ сообщения с Дальним Востоком и государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Белые медвежата на дрейфующей станции «Северный полюс-19», 1970 Роман Денисов/Sputnik Роман Денисов/Sputnik

Северный морской путь сегодня

Из-за экономического кризиса, разразившегося после распада СССР в 1991 году, развитие Северного морского пути резко замедлилось. Но с 2006 года благодаря проектам правительства и больших корпораций объем перевозок начал стремительно расти. Сейчас развитие Северного морского пути признано стратегическим приоритетом, а правительство утвердило план развития транспортной артерии до 2035 года.

По словам заместителя генерального директора государственной компании по ядерной энергетике «Росатом» и директора Дирекции Северного морского пути Вячеслава Рукши, пандемия коронавируса и международная обстановка внесли коррективы в планы развития Северного морского пути, но транспортная артерия все равно эффективно работает и наращивает грузопоток. «Сегодня основная задача Северного морского пути – обеспечение национальных интересов страны. Российские компании дают достаточный грузопоток, доставляя по СМП сжиженный природный газ и нефть. Возможно, целевые показатели 2024 года будут достигнуты позже, некоторые проекты сдвинулись на год вправо. Но, думаю, целевой показатель 2030 года в 150 млн тонн грузопотока будет даже превышен», – считает он. (Для справки: грузопоток СМП за 2022 год составил 34,1 млн тонн, а годовой грузопоток Суэцкого канала составляет около 1,4 млрд тонн.)

Ямал СПГ ПАО «НОВАТЭК» ПАО «НОВАТЭК»

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, расположенные в Северном полушарии, заинтересованы в Северном морском пути. Для них перевозка грузов через СМП зачастую экономически выгоднее, чем через Юг, по Суэцкому каналу. Например, чтобы доставить груз из Санкт-Петербурга в Шанхай по СМП, потребуется всего 28 дней. При навигации через Суэцкий канал потребовалось бы около 50 дней. Китай проявляет особый интерес к СМП – с этого года китайская компания Hainan Yangpu NewNew Shipping в летне-осеннюю навигацию поставит пять судов на линию регулярных контейнерных перевозок.

Но СМП не рассматривается специалистами как альтернатива Суэцкому каналу: «Северный морской путь открывает дополнительные логистические возможности для стран Северной и Восточной Европы и некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. У Суэцкого канала совсем другие страны-пользователи, и оттуда мы можем привлечь только около 10% грузопотока, то есть около 100 млн тонн», – объясняет Рукша. Также Северным морским путем в качестве инвесторов интересуются арабские страны.

Еще одна важная задача – обеспечение круглогодичной навигации в восточном направлении Северного морского пути. Первые шаги будут сделаны уже в 2024 году, когда суда усиленного ледового класса Arc7 начнут регулярно доставлять российские грузы на азиатские рынки. Сейчас круглогодичные рейсы осуществляются только в западной части СМП.

Атомный ледокол «Ямал» во время научно-исследовательских работ в Карском море в рамках арктической экспедиции «Кара-зима 2015» Валерий Мельников/Sputnik Валерий Мельников/Sputnik

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