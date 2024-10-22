Почему советские офицеры обожали этот американский внедорожник?

Командиры Красной армии высоко ценили «Виллис» за его отличные ходовые качества. А уже после войны на нем с удовольствием ездили провинциальные советские чиновники.

«"Виллис" — замечательная машина — подвижная, мощная, низкая. Ее можно прямо на огневую подогнать», — говорил капитан-артиллерист Александр Рогачев об американском армейском автомобиле, который США поставлял СССР в ходе Великой Отечественной войны в рамках программы ленд-лиза.

В начале войны Красная армия испытывала острые проблемы с автотранспортом, и «Виллисы» стали для нее настоящей палочкой-выручалочкой. Их СССР за время конфликта получил около 52 тысяч единиц.

Федор Левшин/Sputnik Федор Левшин/Sputnik

Джип вмещал четырех человек и на хорошей дороге развивал скорость до 105 км/час. Дверей у внедорожника не было, и в экстремальных условиях пассажиры могли легко его покинуть. Глубокие сидения, в свою очередь, не позволяли им выпасть из автомобиля во время движения.

Как лейтенанты, так и генералы высоко ценили этот легкий, компактный, маневренный и быстрый автомобиль. Кроме того, советские войска сначала часто использовали его в качестве тягача легких артиллерийских орудий.

Сергей Лоскутов/Sputnik Сергей Лоскутов/Sputnik

«Наши пушки тягали "Виллисы", вполне справлявшиеся с работой на ровной местности, — вспоминал зенитчик Геннадий Шутц. — На спусках же пушка с нагруженными на нее снарядными ящиками норовила спихнуть машину с дороги. Это только в 1944 году у нас появились Додж 3/4, а потом двухосные "Шевроле" и "Студебекеры", за которые обычно цепляли два орудия. А тогда только «Виллисы» и выручали».

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Ветровое стекло джипа можно было свободно опустить на капот, что позволяло с легкостью замаскировать машину. Поэтому эти приземистые внедорожники нередко использовали в разведывательных рейдах.

В целом «Виллисы» в Красной армии проявили себя надежными машинами. Однако советские солдаты часто вынужденно заправляли их низкокачественным бензином, что заметно сокращало сроки службы этих джипов.

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Именно «Виллис» американский генерал Омар Брэдли подарил маршалу Ивану Коневу во время их встречи в Германии в мае 1945 года. Советский военачальник в ответ подарил ему своего коня. «[Он] следовал за мной всюду с лета 1943 года, когда я вступил в командование Степным фронтом. Это был красивый, хорошо выезженный донской жеребец», — вспоминал Конев.

После окончания войны большую часть «Виллисов» вернули в США, а оставшиеся активно использовали в восстановлении народного хозяйства. На них с удовольствием ездили председатели колхозов и разного рода провинциальные чиновники.