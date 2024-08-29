Природные скалы-арки, которые можно увидеть в России (ФОТО)

Причудливая форма этих скал образовалась в результате многовекового выветривания и дождя. Вот где их можно найти.

1. Мыс Великан, Сахалин

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Этот памятник природы расположен на юго-востоке острова, на уединенном побережье. Берега здесь имеют извилистую форму и постоянно обдуваются ветрами. Так что помимо мыса Великана, в этой части Сахалина есть множество других необычных скал и пещер.

2. Арка Стеллера: Камчатский край

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На отдаленном острове Беринга есть скала-арка, названная в честь ученого Георга Стеллера, который в середине XVIII века участвовал в экспедиции на Камчатку. Эта арка высотой более 20 метров считается символом Командорского заповедника.

3. Кекур «Штаны», Приморский край

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Местные жители называют эту скалу то «штанами», то «парусом», а то и просто «аркой». Находится этот кекур (останец) у мыса Соснового и входит в состав Дальневосточного государственного морского заповедника. Если повезет, то неподалеку можно увидеть и большое лежбище тюленей.

4. Арка Большого Атлеша, Крым

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Этот грот образовался в скалистом берегу на мысе Тарханкут и считается одной из главных природных достопримечательностей Крыма. На мысе можно увидеть и другие необычные скалы и гроты.

5. «Золотые ворота», Крым

Дядя Саша (CC BY-SA 3.0) Дядя Саша (CC BY-SA 3.0)

Скалистая арка «Золотые ворота» находится у потухшего вулкана Карадаг недалеко от Феодосии. Она возвышается над морем на 8 метров. «Золотой» арку называют из-за цвета: это базальтовая скала, которая при ярком солнечном свете отливает золотом.

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