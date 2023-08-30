Как выглядят крайние точки самой большой страны в мире – России (ФОТО)

Самые восточные и северные точки России и всего Евразийского континента – это удаленные от цивилизации мысы на вечной мерзлоте. Лишь самые отважные могут добраться до них!

Край земли именно такой, каким вы себе его представляли! Россия занимает огромную часть Евразии, и ее крайние географические точки расположены в практически безлюдных местах. На востоке и севере помимо материковых точек есть и островные, и они все совпадают с крайними точками Евразии.

Крайняя восточная материковая точка: мыс Дежнева

Чукотский автономный округ. Мыс Дежнева Юрий Смитюк/TASS Юрий Смитюк/TASS

Высокий скалистый берег, резко уходящий вниз, сбивающие с ног ветра, а впереди – бушующие воды ледяного Берингова пролива. В ясную погоду, которая на Чукотке бывает нечасто, отсюда видна Аляска.

Мыс Дежнева назван в честь казака-первопроходца Семена Дежнева, который открыл это место в середине XVII века (а также многие территории Дальнего Востока).

Даже сегодня путешествие к мысу Дежнева – это настоящее экстремальное путешествие, для которого нужна физическая и моральная подготовка. Ближайший населенный пункт – это восточное село Уэлен, около 10–15 км по тундре (без автодороги, разумеется).

Тем не менее сюда добираются несколько сотен туристов в год в сопровождении опытных местных гидов. Подробнее о мысе Дежнева.

Крайняя восточная островная точка: остров Ратманова

Чукотский автономный округ. Остров Ратманова В. Грицюк/Sputnik В. Грицюк/Sputnik

А вы знали, что между Россией и США всего 4 км? Хотя страны находятся на разных континентах, у них есть общая граница, которая проходит между островами Диомида в центре Берингова пролива.

До материковой Чукотки и Аляски от них по 35 км, а вот между самими островами – всего 3750 метров. Здесь же проходит официальная линия перемены дат.

Остров Ратманова (или Большой Диомид) – это и есть крайняя восточная островная точка России. Здесь находится база российских пограничников. Как и мыс Дежнева, остров Ратманова административно относится к Чукотскому автономному округу.

Крайняя северная материковая точка России: мыс Челюскин

Мыс Челюскин/Legion Media Мыс Челюскин/Legion Media

Мыс, названный в честь мореплавателя XVIII века Семена Челюскина, находится на самом севере полуострова Таймыр (Красноярский край). Челюскин вместе с отрядом достиг этой точки в 1742 году и изначально назвал мысом Восточным Северным, и только в 1878 году Русское географическое общество переименовало его в честь первопроходца, когда были составлены карты Таймыра. А вот самой северной точкой всего континента мыс был признан лишь в 1919 году, когда уже была возможность вычислить это научными методами.

Путешествие на мыс Челюскин

С 1932 года на мысе Челюскин работает полярная станция, где зимуют до восьми человек. Сотрудники наблюдают за северным сиянием, атмосферными осадками, почвой и т. д. Также здесь расположен самый северный аэродром Евразии.

Крайняя северная островная точка: мыс Флигель

Мирослав Бабушкин обследует берлогу белого медведя на мысе Флигель острова Рудольфа Владимир Мельник (CC BY 4.0) Владимир Мельник (CC BY 4.0)

На самом деле крайняя точка находится в 450 метрах севернее этого мыса, но названия у нее еще нет. Мыс расположен на острове Рудольфа в Северном Ледовитом океане и входит в состав архипелага Земля Франца-Иосифа (административно относится к Архангельской области). Круглый год (почти) здесь зима, населенных пунктов нет, но в 2003 году установлен 300-килограммовый крест из лиственницы.

Добраться сюда можно только на ледоколе, поэтому туристы здесь – это огромная редкость.

Крайняя южная точка: гора Рагдан

Рагдан, вид с вершины горы Чарундаг Андрей Куприянов (CC BY 4.0) Андрей Куприянов (CC BY 4.0)

Горная вершина Рагдан находится на границе Дагестана и Азербайджана, и крайняя южная точка России расположена примерно в 2,2 км от этой горы. У нее нет названия, однако известно, что высота этой точки – более 3500 метров (чуть ниже вершины Рагдан). Людей здесь не встретишь, зато эти места обожают редчайшие переднеазиатские леопарды.

Покорение горы требует хорошей физической подготовки и занимает несколько дней.

Крайняя западная точка: Балтийская коса

Вид на Балтийскую косу в Балтийске Михаил Голенков/Sputnik Михаил Голенков/Sputnik

Калининградская область – это самый западный регион России, и самая западная точка находится, соответственно, у пограничной заставы Нормельн на границе с Польшей. Проходит она прямо по Балтийской косе, где помимо пограничной зоны есть и жилой поселок Коса, а также природные и архитектурные достопримечательности. С материком коса связана паромным сообщением.