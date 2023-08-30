Как выглядят крайние точки самой большой страны в мире – России (ФОТО)

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Анна Сорокина

УЗНАЙ РОССИЮ (Михаил Голенков/Sputnik; Андрей Куприянов (CC BY 4.0); Владимир Мельник (CC BY 4.0); Legion Media; В. Грицюк/Sputnik; Юрий Смитюк/TASS)
Самые восточные и северные точки России и всего Евразийского континента – это удаленные от цивилизации мысы на вечной мерзлоте. Лишь самые отважные могут добраться до них!

Край земли именно такой, каким вы себе его представляли! Россия занимает огромную часть Евразии, и ее крайние географические точки расположены в практически безлюдных местах. На востоке и севере помимо материковых точек есть и островные, и они все совпадают с крайними точками Евразии.

Крайняя восточная материковая точка: мыс Дежнева

Чукотский автономный округ. Мыс Дежнева

Чукотский автономный округ. Мыс Дежнева

Юрий Смитюк/TASS

Высокий скалистый берег, резко уходящий вниз, сбивающие с ног ветра, а впереди – бушующие воды ледяного Берингова пролива. В ясную погоду, которая на Чукотке бывает нечасто, отсюда видна Аляска. 

Мыс Дежнева назван в честь казака-первопроходца Семена Дежнева, который открыл это место в середине XVII века (а также многие территории Дальнего Востока). 

Даже сегодня путешествие к мысу Дежнева – это настоящее экстремальное путешествие, для которого нужна физическая и моральная подготовка. Ближайший населенный пункт – это восточное село Уэлен, около 10–15 км по тундре (без автодороги, разумеется). 

Тем не менее сюда добираются несколько сотен туристов в год в сопровождении опытных местных гидов. Подробнее о мысе Дежнева

Крайняя восточная островная точка: остров Ратманова

Чукотский автономный округ. Остров Ратманова

Чукотский автономный округ. Остров Ратманова

В. Грицюк/Sputnik

А вы знали, что между Россией и США всего 4 км? Хотя страны находятся на разных континентах, у них есть общая граница, которая проходит между островами Диомида в центре Берингова пролива. 

До материковой Чукотки и Аляски от них по 35 км, а вот между самими островами – всего 3750 метров. Здесь же проходит официальная линия перемены дат. 

Остров Ратманова (или Большой Диомид) – это и есть крайняя восточная островная точка России. Здесь находится база российских пограничников. Как и мыс Дежнева, остров Ратманова административно относится к Чукотскому автономному округу.

Крайняя северная материковая точка России: мыс Челюскин

Мыс Челюскин/Legion Media

Мыс, названный в честь мореплавателя XVIII века Семена Челюскина, находится на самом севере полуострова Таймыр (Красноярский край). Челюскин вместе с отрядом достиг этой точки в 1742 году и изначально назвал мысом Восточным Северным, и только в 1878 году Русское географическое общество переименовало его в честь первопроходца, когда были составлены карты Таймыра. А вот самой северной точкой всего континента мыс был признан лишь в 1919 году, когда уже была возможность вычислить это научными методами. 

Путешествие на мыс Челюскин

С 1932 года на мысе Челюскин работает полярная станция, где зимуют до восьми человек. Сотрудники наблюдают за северным сиянием, атмосферными осадками, почвой и т. д. Также здесь расположен самый северный аэродром Евразии.

Крайняя северная островная точка: мыс Флигель

Мирослав Бабушкин обследует берлогу белого медведя на мысе Флигель острова Рудольфа

Мирослав Бабушкин обследует берлогу белого медведя на мысе Флигель острова Рудольфа

Владимир Мельник (CC BY 4.0)

На самом деле крайняя точка находится в 450 метрах севернее этого мыса, но названия у нее еще нет. Мыс расположен на острове Рудольфа в Северном Ледовитом океане и входит в состав архипелага Земля Франца-Иосифа (административно относится к Архангельской области). Круглый год (почти) здесь зима, населенных пунктов нет, но в 2003 году установлен 300-килограммовый крест из лиственницы. 

Добраться сюда можно только на ледоколе, поэтому туристы здесь – это огромная редкость.

Крайняя южная точка: гора Рагдан

Рагдан, вид с вершины горы Чарундаг

Рагдан, вид с вершины горы Чарундаг

Андрей Куприянов (CC BY 4.0)

Горная вершина Рагдан находится на границе Дагестана и Азербайджана, и крайняя южная точка России расположена примерно в 2,2 км от этой горы. У нее нет названия, однако известно, что высота этой точки – более 3500 метров (чуть ниже вершины Рагдан). Людей здесь не встретишь, зато эти места обожают редчайшие переднеазиатские леопарды

Покорение горы требует хорошей физической подготовки и занимает несколько дней. 

Крайняя западная точка: Балтийская коса

Вид на Балтийскую косу в Балтийске

Вид на Балтийскую косу в Балтийске

Михаил Голенков/Sputnik

Калининградская область – это самый западный регион России, и самая западная точка находится, соответственно, у пограничной заставы Нормельн на границе с Польшей. Проходит она прямо по Балтийской косе, где помимо пограничной зоны есть и жилой поселок Коса, а также природные и архитектурные достопримечательности. С материком коса связана паромным сообщением. 

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