10 самых больших заповедников России (ФОТО)

Почему остров Врангеля называют роддомом для белых медведей? Где находится географический центр страны и сколько видов китов обитает на Камчатке?

В России более ста природных заповедников, охраняемых государством, а их площадь (без акваторий) превышает 270 тыс. кв. км.

Находятся они в самых разных частях страны: в тундре, тайге и вечных льдах.

1. Большой арктический заповедник

Арктический голец Виталий Горшков Виталий Горшков

Самый большой заповедник не только России, но и Евразии находится в Арктике. Он включает в себя север Таймырского полуострова вместе с далекими островами и бухтами, покрытыми арктической тундрой, в том числе мыс Челюскин – крайнюю северную точку материка.

Каменные останцы Василий Сарана Василий Сарана

Здесь обитают главный хищник Арктики белый медведь, хулиганистый песец и древнейшие животные в мире овцебыки, пережившие даже мамонтов.

2. Командорский заповедник

Горбатый кит Евгений Мамаев Евгений Мамаев

А на Дальнем Востоке России на части Командорских островов есть крупнейший материковый морской заповедник. Он включает в себя четыре больших острова и 60 мелких.

Остров Медный Анна Ильина Анна Ильина

И это единственное в России (и в целом редкое в мире) место, где круглый год можно наблюдать за китами, а здесь их насчитывается 21 вид (в том числе зарегистрированные в Международной Красной книге).

3. Остров Врангеля

Вдоль острова Врангеля Юлия Мишина Юлия Мишина

«Роддом для белых медведей» – так ученые называют остров Врангеля на севере Чукотки. Медведей здесь ничего не беспокоит. Это один из самых отдаленных заповедников страны, куда очень сложно добраться (и нужно еще получить специальное разрешение). В настоящее время на острове живет более 860 хищников. А еще остров Врангеля расположен прямо на 180-м меридиане, который делит земной шар на «сегодня» и «вчера».

4. Путоранский заповедник

Индрикинский водопад Дмитрий Болдырев Дмитрий Болдырев

Плато Путорана на Таймыре – это буквально иная планета. Огромный край бесконечных долин и каньонов, затерянный за Полярным кругом. Здесь находится географический центр России – озеро Виви.

Дмитрий Болдырев Дмитрий Болдырев

На Путорану приезжают любители экстремального туризма и сплавов по опасным рекам.

5. Таймырский заповедник

Таймырский заповедник Таймырский заповедник

На полуострове Таймыр есть и одноименный заповедник, где можно увидеть все красоты тундры и где практически не встретишь человека. Но именно в границах этого заповедника обитает наибольшее количество диких северных оленей.

Овцебыки Константин Бабашкин Константин Бабашкин

6. Усть-Ленский заповедник

Дельта реки Лены Якшина И. А. Якшина И. А.

Этот заповедник в Якутии находится за Полярным кругом. Он был создан в 1985 году в дельте реки Лены, чтобы исследовать и защитить экосистему этой крупнейшей сибирской реки. В районе заповедной зоны оказались и самые северные леса Якутии, и арктические минеральные болота, и большое количество озер.

Горное правобережье Лены Якшина И. А. Якшина И. А.

Климат Усть-Ленского заповедника очень суровый, даже в июле едва выше нуля, хотя бывают и жаркие дни.

7. Кроноцкий заповедник

Кроноцкий заповедник Кроноцкий заповедник

На востоке полуострова Камчатка есть один из старейших заповедников России, основанный в 1934 году. Гейзеры, вулканы, сопки – здесь собраны все главные красоты Камчатки. И именно в Кроноцком заповеднике живут самые общительные медведи (мы писали о них здесь), с которыми, разумеется, лучше не встречаться лично.

Кроноцкий заповедник Кроноцкий заповедник

8. Центральносибирский заповедник

Васягина Е. Васягина Е.

В долине реки Енисей в 1985 году был создан Центральносибирский заповедник. Сибирская река здесь поражает своей мощью. Вдоль Енисея можно наблюдать самые разнообразные ландшафты: болота, тайгу, кедровые леса, реликтовые останцы (столбы), множество водопадов.

Подкаменная Тунгуска с высоты Уютнов К. Уютнов К.

9. Убсунурская котловина

Убсунурская котловина Убсунурская котловина

В этом биосферном заповеднике на юге Сибири (в Республике Тыва) сосредоточены почти все природные зоны нашей планеты. Тундра, тайга, степь, полупустыня, ледниковая зона – и все на относительно небольшом пространстве. При этом переходы между зонами выражены очень ярко.

Убсунурская котловина Убсунурская котловина

10. Магаданский заповедник

Ямские острова Уютнов К. Уютнов К.

Один из самых удаленных от цивилизации заповедников России находится на Дальнем Востоке, в Магаданской области. Он представляет собой несколько разрозненных участков, которые не связаны между собой никаким транспортом. А посмотреть там есть на что! Бурые медведи, колонии редчайших птиц и невероятные ландшафты.

Васягина Е. Васягина Е.

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