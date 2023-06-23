10 самых больших заповедников России (ФОТО)

Образцовый кусь от лисичек на острове ВрангеляЮлия Мишина
В России более ста природных заповедников, охраняемых государством, а их площадь (без акваторий) превышает 270 тыс. кв. км.
Находятся они в самых разных частях страны: в тундре, тайге и вечных льдах.
Арктический голецВиталий Горшков
Самый большой заповедник не только России, но и Евразии находится в Арктике. Он включает в себя север Таймырского полуострова вместе с далекими островами и бухтами, покрытыми арктической тундрой, в том числе мыс Челюскин – крайнюю северную точку материка.
Каменные останцыВасилий Сарана
Здесь обитают главный хищник Арктики белый медведь, хулиганистый песец и древнейшие животные в мире овцебыки, пережившие даже мамонтов.
Горбатый китЕвгений Мамаев
А на Дальнем Востоке России на части Командорских островов есть крупнейший материковый морской заповедник. Он включает в себя четыре больших острова и 60 мелких.
Остров МедныйАнна Ильина
И это единственное в России (и в целом редкое в мире) место, где круглый год можно наблюдать за китами, а здесь их насчитывается 21 вид (в том числе зарегистрированные в Международной Красной книге).
Вдоль острова ВрангеляЮлия Мишина
«Роддом для белых медведей» – так ученые называют остров Врангеля на севере Чукотки. Медведей здесь ничего не беспокоит. Это один из самых отдаленных заповедников страны, куда очень сложно добраться (и нужно еще получить специальное разрешение). В настоящее время на острове живет более 860 хищников. А еще остров Врангеля расположен прямо на 180-м меридиане, который делит земной шар на «сегодня» и «вчера».
Индрикинский водопадДмитрий Болдырев
Плато Путорана на Таймыре – это буквально иная планета. Огромный край бесконечных долин и каньонов, затерянный за Полярным кругом. Здесь находится географический центр России – озеро Виви.
На Путорану приезжают любители экстремального туризма и сплавов по опасным рекам.
На полуострове Таймыр есть и одноименный заповедник, где можно увидеть все красоты тундры и где практически не встретишь человека. Но именно в границах этого заповедника обитает наибольшее количество диких северных оленей.
ОвцебыкиКонстантин Бабашкин
Дельта реки ЛеныЯкшина И. А.
Этот заповедник в Якутии находится за Полярным кругом. Он был создан в 1985 году в дельте реки Лены, чтобы исследовать и защитить экосистему этой крупнейшей сибирской реки. В районе заповедной зоны оказались и самые северные леса Якутии, и арктические минеральные болота, и большое количество озер.
Горное правобережье ЛеныЯкшина И. А.
Климат Усть-Ленского заповедника очень суровый, даже в июле едва выше нуля, хотя бывают и жаркие дни.
На востоке полуострова Камчатка есть один из старейших заповедников России, основанный в 1934 году. Гейзеры, вулканы, сопки – здесь собраны все главные красоты Камчатки. И именно в Кроноцком заповеднике живут самые общительные медведи (мы писали о них здесь), с которыми, разумеется, лучше не встречаться лично.
В долине реки Енисей в 1985 году был создан Центральносибирский заповедник. Сибирская река здесь поражает своей мощью. Вдоль Енисея можно наблюдать самые разнообразные ландшафты: болота, тайгу, кедровые леса, реликтовые останцы (столбы), множество водопадов.
Подкаменная Тунгуска с высотыУютнов К.
В этом биосферном заповеднике на юге Сибири (в Республике Тыва) сосредоточены почти все природные зоны нашей планеты. Тундра, тайга, степь, полупустыня, ледниковая зона – и все на относительно небольшом пространстве. При этом переходы между зонами выражены очень ярко.
Ямские островаУютнов К.
Один из самых удаленных от цивилизации заповедников России находится на Дальнем Востоке, в Магаданской области. Он представляет собой несколько разрозненных участков, которые не связаны между собой никаким транспортом. А посмотреть там есть на что! Бурые медведи, колонии редчайших птиц и невероятные ландшафты.
Подписывайтесь на нас в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене